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безпілотник (3662) Львівщина (2294)

Уночі ворог атакував Львівську область бойовими безпілотниками

шахед

Близько 03:15 цієї ночі у Львівському районі у промисловій зоні впали уламки безпілотника типу "шахед" – "герань-2".

Як Інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Загорілися 4 вантажівки. На місце оперативно прибули вогнеборці. За 1,5 години пожежу вдалося загасити. На жаль, машини ремонту не підлягають. Над ліквідацією займання працювали 32 пожежники, залучали 6 одиниць спецтехніки. Дякую вам за те, що не дали вогню поширитися", - йдеться в повідомленні.

Козицький зазначив, що росіяни атакували Львівщину трьома ударними безпілотниками, усі їх знешкодила ППО. У регіоні двічі за ніч оголошували повітряну тривогу.

Читайте також: Росіяни атакують "Шахедами" з півдня, - Повітряні сили

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Топ коментарі
+8
Області діляться на райони, якщо ви не знали...

До складу Львівської області входить 7 районів: Львівський, Дрогобицький, Червоноградський, Стрийський, Самбірський, Золочівський, Яворівський.
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06.09.2024 08:13
+5
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06.09.2024 08:17
+2
відсталий, вивчи тему децентралізація. а поки ржуть освічені ... з тебе
https://decentralization.ua/areas/0322
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06.09.2024 09:04
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у Львівському районі то шо вже Львівщина то район ? Я і не знав,
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06.09.2024 07:58 Відповісти
Області діляться на райони, якщо ви не знали...

До складу Львівської області входить 7 районів: Львівський, Дрогобицький, Червоноградський, Стрийський, Самбірський, Золочівський, Яворівський.
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06.09.2024 08:13 Відповісти
а Сколівський куди ви діли
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06.09.2024 08:54 Відповісти
відсталий, вивчи тему децентралізація. а поки ржуть освічені ... з тебе
https://decentralization.ua/areas/0322
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06.09.2024 09:04 Відповісти
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06.09.2024 12:23 Відповісти
Я теж завжди думав, що Львівщина - це 100 метрова зона навколо оперного театру з присадибними ділянками. Виявилося, що все складніше
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06.09.2024 09:51 Відповісти
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06.09.2024 12:24 Відповісти
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06.09.2024 08:17 Відповісти
Бачив фото пожежі - нічого такі там "уламки" попадали: 4 вантажівки згоріли вщент, та ще й склад якийсь...
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06.09.2024 09:01 Відповісти
три вантажівки? знов колону зробили?
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06.09.2024 09:01 Відповісти
Скажу більше - Львівщину він усю війну тільки бойовими безпілотниками й атакує. Мирних кацапських безпілотників ще не залітало
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06.09.2024 09:48 Відповісти
 
 