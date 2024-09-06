Уночі ворог атакував Львівську область бойовими безпілотниками

Близько 03:15 цієї ночі у Львівському районі у промисловій зоні впали уламки безпілотника типу "шахед" – "герань-2".

Як Інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Загорілися 4 вантажівки. На місце оперативно прибули вогнеборці. За 1,5 години пожежу вдалося загасити. На жаль, машини ремонту не підлягають. Над ліквідацією займання працювали 32 пожежники, залучали 6 одиниць спецтехніки. Дякую вам за те, що не дали вогню поширитися", - йдеться в повідомленні.

Козицький зазначив, що росіяни атакували Львівщину трьома ударними безпілотниками, усі їх знешкодила ППО. У регіоні двічі за ніч оголошували повітряну тривогу.

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