Росіяни атакують "Шахедами" з півдня, - Повітряні сили

Ввечері 5 вересня росіяни запустили по Україні "Шахеди" з півдня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"Шахеди" з Херсонщини на Миколаївщину, курс - північно-західний", - йдеться в повідомленні ПС.

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