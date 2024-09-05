FPV-дрон збиває у повітрі російський безпілотник "Ланцет" найновішої модифікації. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою FPV-дрона знищили у повітрі ворожий безпілотник "Ланцет" останньої модифікації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Воїни 11 бригади Національної гвардії збили дроном нову модифікацію Ланцета "Іздєліє-51", який літає на дистанцію 50+ км", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 47-ї ОМБР знищили у повітрі два ворожих БПЛА "Zala" за допомогою FPV-дронів. ВIДЕО