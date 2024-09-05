FPV-дрон збиває у повітрі російський безпілотник "Ланцет" найновішої модифікації. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою FPV-дрона знищили у повітрі ворожий безпілотник "Ланцет" останньої модифікації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.
"Воїни 11 бригади Національної гвардії збили дроном нову модифікацію Ланцета "Іздєліє-51", який літає на дистанцію 50+ км", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+8 Сергей Бойко #578883
показати весь коментар05.09.2024 10:56
+7 Urs
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+6 Maksim Perepelitca
показати весь коментар05.09.2024 11:27
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Складові елементи системи - взаємоповʼязані комплекси технічних засобів і програмного забезпечення різної складності.
Та й ретранслятор комбінований непоганим рішенням здається.
Як і довільна інша зброя, фпв-дрон-термінатор з каналом на оптоволокні матиме свої межі застосування, свої ТТХ. Вочевидь, він буде ефективним для перехоплення і знищення малих крилатих розвідувальних та крилатих ударних дронів (зокрема - Ланцет), які є відносно маломаневреними на деяких ділянках траєкторій до цілей.
А от проти розвідувального/ ударного крила вважаю буде.
Бо крило не здатне на круті маневри коптерного дрону. Бо має, зокрема, властивість звалювання. Та й призначення інше. Більшу частину траєкторії шляху на ціль дрон-крило не маневрує взагалі , намагаючись якомога швидше вийти на рубіж атаки цілі по прямій лінії.
Отже, доживемо, побачимо буде, чи не буде
І все це можна сказати - на коліні . Кустарщина по суті .
Ніяких особливих розробок не велося , взяли звичайний іграшковий дрон і почали з ним експериментувати , та ще й як вдало , пц . Сьогодні фпв ефективно вбивають піхоту , знищують танки , руйнують будівлі , випалюють лісосмуги , збивають дрони розвідники і навіть гелікоптери . Тепер ще й ударні дрони . І це тільки початок .!!
Пророкую - за фпв велике майбутнє . !
П - прогрес
Читайте думки спеціалістів , і про те що пишуть військові в своїх блогах ,, наприклад про те що Ескалібури і Хаймарси та ін . втратили ефективність . Далі вмикайте логічне мислення , співставляйте факти і все стане зрозуміло .
Оці всі заяви буває - не буває , це лише нічим не аргументована видача бажаного за дійсне .
Це те саме що й з Фаготом , десь ледь зачепив дротом дерево і все - коту під хвіст . Головний недолік - немає маневру ,, як у звичайного дрона , який може рухатись як захоче і змінювати напрямки .. ФПВ на оптоволокні може летіти тільки по прямій , які ракета птрк на дроті .
Зокрема, замовні вбивства, знищення майна і незаконне заволодіння майном (дистанційні крадіжки та пограбування), порушення приватності та безліч інших можливостей для криміналітету. Потенційних виконавців, яки вміють управляти дронами, мабуть багато.
https://expert.in.ua/war/12082024-***********-dron-potsupyv-u-rosiyan-avtomat-z-yavylosya-video/
Випробування закінчені успішно.
У 2025 році система ППО HEL "Щит світла" розгортається для захисту Ізраїлю від БПЛА, ракет, снарядів та мін.
https://www.newsru.co.il/israel/5sep2024/magen_or_005.html
Не нове, але цІкаве відео випробувань, де лазерний промінь "Щита світла" уражає міну у польоті на траєкторії міни до цілі:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DQBaFpWA2eo&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2F&source_ve_path=MTM5MTE3LDI4NjY2 https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DQBaFpWA2eo&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2F&so
Бо русня зламала ліцензійний софт, де стояла перевірка на Шабат. Але реінжинірінг був кривуватий, і через баги у софті , обмеження таки інколи трапляються.