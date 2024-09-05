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FPV-дрон збиває у повітрі російський безпілотник "Ланцет" найновішої модифікації. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою FPV-дрона знищили у повітрі ворожий безпілотник "Ланцет" останньої модифікації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах.

"Воїни 11 бригади Національної гвардії збили дроном нову модифікацію Ланцета "Іздєліє-51", який літає на дистанцію 50+ км", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 47-ї ОМБР знищили у повітрі два ворожих БПЛА "Zala" за допомогою FPV-дронів. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4190) знищення (7293) 11-а бригада НГУ імені Михайла Грушевського (7)


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Топ коментарі
+8
Самое сложное в этой истории , это ОБНОРУЖЕНИЕ вражеского дрона .
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05.09.2024 10:56
+7
це звичайні fpv, тільки трохи дороблені, тому спеціалізовані.
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05.09.2024 11:12
+6
Мдя .. Дивно бачити як звичайну іграшку перетворили на надзвичайно грізну зброю .
І все це можна сказати - на коліні . Кустарщина по суті .
Ніяких особливих розробок не велося , взяли звичайний іграшковий дрон і почали з ним експериментувати , та ще й як вдало , пц . Сьогодні фпв ефективно вбивають піхоту , знищують танки , руйнують будівлі , випалюють лісосмуги , збивають дрони розвідники і навіть гелікоптери . Тепер ще й ударні дрони . І це тільки початок .!!
Пророкую - за фпв велике майбутнє . !
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05.09.2024 11:27
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Самое сложное в этой истории , это ОБНОРУЖЕНИЕ вражеского дрона .
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05.09.2024 10:56 Відповісти
радіолокація плюс ОС (при умові гарної погоди).
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05.09.2024 11:14 Відповісти
обнАружение не самое сложное... сложнее догнать и сбить ))
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05.09.2024 11:25 Відповісти
В наших дронів назв нема?
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05.09.2024 11:10 Відповісти
це звичайні fpv, тільки трохи дороблені, тому спеціалізовані.
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05.09.2024 11:12 Відповісти
Скоріше не просто трохи дороблений фпв-дрон, а система зброї, спеціалізована саме під задачу виявлення, супроводження, наведення (перехват) ворожого БПЛА (як бачимо вже не тільки розвідувальних, але і баражуючих, типу Ланцет) відповідно оснащеним спеціалізованим фпв -дроном "термінатором". Можна рахувати її новим різновидом засобів ППО на базі фпв- дронів, який розвивається та швидко вдосконалюється.
Складові елементи системи - взаємоповʼязані комплекси технічних засобів і програмного забезпечення різної складності.
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05.09.2024 12:27 Відповісти
звісно система, бо це окремий спеціалізований підрозділ, який займається тільки цією задачею, оснащений радіолокацією і потужною оптичною станцією. А fpv мають відмінні від звичайних пропи і двигуни, тому можуть розвивати швидкість 200+, більш якісну камеру, більш захищений зв'язок і спечіальну б\ч повітряного підріву, розроблену для цих дронів.
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05.09.2024 12:39 Відповісти
Не виключено, що, зважаючи на відсутність перешкод для розмотування волокна, для задач перехвату та знищення крилатих БПЛА ворога може підійти волоконно-оптичний канал звʼязку фпв-дрона "термінатора" з оператором. Високоякісне відео, телеметрія в одному волокні.
Та й ретранслятор комбінований непоганим рішенням здається.
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05.09.2024 13:32 Відповісти
розглядається і такий варіант, бо оптоволокно можно розмотувать до 20 км. Але є три мінуси, один з яких суттєвий - дрон на оптоволокні не може здійснювати різких маневрів. Також з мінусів - зменшується швидкість "догона" і вага корисного навантаження (тобто б\ч). Тому поки що на стадії розробок.
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05.09.2024 13:47 Відповісти
Так, дійсно вказані вами недоліки мають місце.
Як і довільна інша зброя, фпв-дрон-термінатор з каналом на оптоволокні матиме свої межі застосування, свої ТТХ. Вочевидь, він буде ефективним для перехоплення і знищення малих крилатих розвідувальних та крилатих ударних дронів (зокрема - Ланцет), які є відносно маломаневреними на деяких ділянках траєкторій до цілей.
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05.09.2024 14:09 Відповісти
мабуть не буде, бо оптоволокно дозволяє робити тільки плавні повільні розвороти.
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05.09.2024 14:15 Відповісти
Проти ворожих дронів "коптерного типу", які здатні на швидкі і різкі маневри із зависанням, мабуть не буде.
А от проти розвідувального/ ударного крила вважаю буде.
Бо крило не здатне на круті маневри коптерного дрону. Бо має, зокрема, властивість звалювання. Та й призначення інше. Більшу частину траєкторії шляху на ціль дрон-крило не маневрує взагалі , намагаючись якомога швидше вийти на рубіж атаки цілі по прямій лінії.
Отже, доживемо, побачимо буде, чи не буде
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05.09.2024 14:46 Відповісти
поки будуть "бавитись" з оптоволокном, вже існуючі fpv-винищувачі отримають функцію зовнішнього лазерного донаведення від наземної оптичної станції свого підрозділа. Тому як для винищувача ідея з оптоволокном скоріше за все буде мертва. У перспективі залишається тільки функція використання такого дрона в якості швидкого у розгортанні оперативного ретранслятора.
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05.09.2024 15:02 Відповісти
"Русорізи" від спільноти Стерненка.
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05.09.2024 15:46 Відповісти
Нарешті, почали дронами збивати.
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05.09.2024 11:10 Відповісти
де ви були, вже понад 100 збили... усілякого рашистського гімна: й орлани й ланцети й навіть суперками...
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05.09.2024 12:07 Відповісти
Это не " рашистське гімно", а еврейское, подарок би-би х-лу.
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05.09.2024 13:37 Відповісти
Про гелікоптери забули
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05.09.2024 16:37 Відповісти
Мдя .. Дивно бачити як звичайну іграшку перетворили на надзвичайно грізну зброю .
І все це можна сказати - на коліні . Кустарщина по суті .
Ніяких особливих розробок не велося , взяли звичайний іграшковий дрон і почали з ним експериментувати , та ще й як вдало , пц . Сьогодні фпв ефективно вбивають піхоту , знищують танки , руйнують будівлі , випалюють лісосмуги , збивають дрони розвідники і навіть гелікоптери . Тепер ще й ударні дрони . І це тільки початок .!!
Пророкую - за фпв велике майбутнє . !
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05.09.2024 11:27 Відповісти
ну так. Снайперські гвинтівки у мирний майбутній час відійдуть у минуле. Нахєра сидіти на даху в засаді за кілометр, якщо можна вбити з кухні за двадять, причому не залишаючі відбитків і зброї.
П - прогрес
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05.09.2024 11:39 Відповісти
звичайна іграшка може ліквідувати будь-кого на цій планеті, путлера, Зе чи навіть Трампа, всі ці снайпера з фільмів - це минуле століття. напевно є домовленість на рахунок не ліквідації високопосадовців такого рангу.
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05.09.2024 11:41 Відповісти
FPV - грізна зброя проти недоразвинутих країн. Проти країн з розвинутою електронікою -FPV нікчемна іграшка.
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05.09.2024 12:25 Відповісти
Кацапія хоч і недорозвинута , але все ж - засоби реб у них одні з кращих у світі .
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05.09.2024 12:36 Відповісти
Це кацапи так кажуть? - піз... вводять в оману
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05.09.2024 12:53 Відповісти
Хто вам таке сказав? В країні третього світу не буває чудової електроніки.
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05.09.2024 12:54 Відповісти
Читайте що про це пишуть люди які розуміються на електроніці , Сергій Флеш наприклад .
Читайте думки спеціалістів , і про те що пишуть військові в своїх блогах ,, наприклад про те що Ескалібури і Хаймарси та ін . втратили ефективність . Далі вмикайте логічне мислення , співставляйте факти і все стане зрозуміло .
Оці всі заяви буває - не буває , це лише нічим не аргументована видача бажаного за дійсне .
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05.09.2024 13:15 Відповісти
В Хаймарсі та Екскалібурі основна система наведення - інерціальна. Подавити її РЕБ не можливо. Є ще додаткова корекція за GPS. але там GPS використовуєтся явно не побутовий.
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05.09.2024 14:11 Відповісти
А ще в них є малочутливі до РЕБ фпв-дрони з майже ідеальним по якості передачі даних каналом звʼязку на базі оптичного волокна.
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05.09.2024 13:23 Відповісти
Це так . Але в таких дронів багато й недоліків . Саме через те оптичне волокно .
Це те саме що й з Фаготом , десь ледь зачепив дротом дерево і все - коту під хвіст . Головний недолік - немає маневру ,, як у звичайного дрона , який може рухатись як захоче і змінювати напрямки .. ФПВ на оптоволокні може летіти тільки по прямій , які ракета птрк на дроті .
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05.09.2024 13:41 Відповісти
Якщо атакувати крилаті (маломаневрені) дрони ворога в повітрі, то через відсутність для оптичного волокна в повітрі перешкод, повної нечутливості каналу до впливу засобів РЕБ, максимальної якості відео та телеметрії, мабуть переваг термінатора з каналом на оптоволокні все ж більше.
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05.09.2024 13:55 Відповісти
Зважаючи на можливості і велику розповсюдженість дронів, правоохоронній системі мабуть вже час готувати спеціалістів по злочинам, скоєним саме такими знаряддями злочину.

Зокрема, замовні вбивства, знищення майна і незаконне заволодіння майном (дистанційні крадіжки та пограбування), порушення приватності та безліч інших можливостей для криміналітету. Потенційних виконавців, яки вміють управляти дронами, мабуть багато.
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05.09.2024 13:19 Відповісти
пограбування подронівськи))
https://expert.in.ua/war/12082024-***********-dron-potsupyv-u-rosiyan-avtomat-z-yavylosya-video/
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05.09.2024 20:56 Відповісти
В Ізраїлі трохи засумували...
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05.09.2024 12:39 Відповісти
Але є й приємні для Ізраїлю новини на 2025 рік.
Випробування закінчені успішно.
У 2025 році система ППО HEL "Щит світла" розгортається для захисту Ізраїлю від БПЛА, ракет, снарядів та мін.

https://www.newsru.co.il/israel/5sep2024/magen_or_005.html

Не нове, але цІкаве відео випробувань, де лазерний промінь "Щита світла" уражає міну у польоті на траєкторії міни до цілі:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DQBaFpWA2eo&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2F&source_ve_path=MTM5MTE3LDI4NjY2 https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DQBaFpWA2eo&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2F&so
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06.09.2024 00:26 Відповісти
Подарки биби х-лу. Биби ты им дроны, а они тебе хамас.
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05.09.2024 13:44 Відповісти
А ті Ланцети в Шабат літають?
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05.09.2024 14:09 Відповісти
Схоже за ТТХ літати в Шабат не заборонено.
Бо русня зламала ліцензійний софт, де стояла перевірка на Шабат. Але реінжинірінг був кривуватий, і через баги у софті , обмеження таки інколи трапляються.
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05.09.2024 14:30 Відповісти
Якщо батарейка виготовлена у робочий день - то можна.
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05.09.2024 14:45 Відповісти
Я такого взриву наукової думки не пам'ятаю з часів короновіруса, коли нарід сцявся за дверну ручку взятись.
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05.09.2024 15:18 Відповісти
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05.09.2024 17:05 Відповісти
Вчора був відос, як наші майстри поставили АК на дрон. От з таким можна і вполювати за рашистським бпла. Щеб якось якийсь приціл для оператора - і майбутьні війни дронів.
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05.09.2024 21:56 Відповісти
Враховуйте вашу автомата та висоту де літають розвідувальні БПЛА.
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12.09.2024 18:26 Відповісти
Дякую ЗСУ
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06.09.2024 00:01 Відповісти
Чудово!
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06.09.2024 01:16 Відповісти
прямо містика якась! буквально минулого тижня мені приснилось точнісінько то, що я тільки що побачив на цьому відео 😲
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06.09.2024 08:30 Відповісти
 
 