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19 101 46

FPV-дрон сбивает в воздухе российский беспилотник "Ланцет" новейшей модификации. ВИДЕО

Украинские воины с помощью FPV-дрона уничтожили в воздухе вражеский беспилотник "Ланцет" последней модификации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Воины 11 бригады Национальной гвардии сбили дроном новую модификацию Ланцета "Изделие-51", который летает на дистанцию 50+ км", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 47-й ОМБР уничтожили в воздухе два вражеских БПЛА "Zala" с помощью FPV-дронов. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3624) уничтожение (6980) 11-я бригада НГУ имени Михаила Грушевского (7)


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Топ комментарии
+8
Самое сложное в этой истории , это ОБНОРУЖЕНИЕ вражеского дрона .
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05.09.2024 10:56
+7
це звичайні fpv, тільки трохи дороблені, тому спеціалізовані.
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05.09.2024 11:12
+6
Мдя .. Дивно бачити як звичайну іграшку перетворили на надзвичайно грізну зброю .
І все це можна сказати - на коліні . Кустарщина по суті .
Ніяких особливих розробок не велося , взяли звичайний іграшковий дрон і почали з ним експериментувати , та ще й як вдало , пц . Сьогодні фпв ефективно вбивають піхоту , знищують танки , руйнують будівлі , випалюють лісосмуги , збивають дрони розвідники і навіть гелікоптери . Тепер ще й ударні дрони . І це тільки початок .!!
Пророкую - за фпв велике майбутнє . !
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05.09.2024 11:27
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Самое сложное в этой истории , это ОБНОРУЖЕНИЕ вражеского дрона .
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05.09.2024 10:56 Ответить
радіолокація плюс ОС (при умові гарної погоди).
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05.09.2024 11:14 Ответить
обнАружение не самое сложное... сложнее догнать и сбить ))
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05.09.2024 11:25 Ответить
В наших дронів назв нема?
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05.09.2024 11:10 Ответить
це звичайні fpv, тільки трохи дороблені, тому спеціалізовані.
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05.09.2024 11:12 Ответить
Скоріше не просто трохи дороблений фпв-дрон, а система зброї, спеціалізована саме під задачу виявлення, супроводження, наведення (перехват) ворожого БПЛА (як бачимо вже не тільки розвідувальних, але і баражуючих, типу Ланцет) відповідно оснащеним спеціалізованим фпв -дроном "термінатором". Можна рахувати її новим різновидом засобів ППО на базі фпв- дронів, який розвивається та швидко вдосконалюється.
Складові елементи системи - взаємоповʼязані комплекси технічних засобів і програмного забезпечення різної складності.
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05.09.2024 12:27 Ответить
звісно система, бо це окремий спеціалізований підрозділ, який займається тільки цією задачею, оснащений радіолокацією і потужною оптичною станцією. А fpv мають відмінні від звичайних пропи і двигуни, тому можуть розвивати швидкість 200+, більш якісну камеру, більш захищений зв'язок і спечіальну б\ч повітряного підріву, розроблену для цих дронів.
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05.09.2024 12:39 Ответить
Не виключено, що, зважаючи на відсутність перешкод для розмотування волокна, для задач перехвату та знищення крилатих БПЛА ворога може підійти волоконно-оптичний канал звʼязку фпв-дрона "термінатора" з оператором. Високоякісне відео, телеметрія в одному волокні.
Та й ретранслятор комбінований непоганим рішенням здається.
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05.09.2024 13:32 Ответить
розглядається і такий варіант, бо оптоволокно можно розмотувать до 20 км. Але є три мінуси, один з яких суттєвий - дрон на оптоволокні не може здійснювати різких маневрів. Також з мінусів - зменшується швидкість "догона" і вага корисного навантаження (тобто б\ч). Тому поки що на стадії розробок.
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05.09.2024 13:47 Ответить
Так, дійсно вказані вами недоліки мають місце.
Як і довільна інша зброя, фпв-дрон-термінатор з каналом на оптоволокні матиме свої межі застосування, свої ТТХ. Вочевидь, він буде ефективним для перехоплення і знищення малих крилатих розвідувальних та крилатих ударних дронів (зокрема - Ланцет), які є відносно маломаневреними на деяких ділянках траєкторій до цілей.
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05.09.2024 14:09 Ответить
мабуть не буде, бо оптоволокно дозволяє робити тільки плавні повільні розвороти.
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05.09.2024 14:15 Ответить
Проти ворожих дронів "коптерного типу", які здатні на швидкі і різкі маневри із зависанням, мабуть не буде.
А от проти розвідувального/ ударного крила вважаю буде.
Бо крило не здатне на круті маневри коптерного дрону. Бо має, зокрема, властивість звалювання. Та й призначення інше. Більшу частину траєкторії шляху на ціль дрон-крило не маневрує взагалі , намагаючись якомога швидше вийти на рубіж атаки цілі по прямій лінії.
Отже, доживемо, побачимо буде, чи не буде
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05.09.2024 14:46 Ответить
поки будуть "бавитись" з оптоволокном, вже існуючі fpv-винищувачі отримають функцію зовнішнього лазерного донаведення від наземної оптичної станції свого підрозділа. Тому як для винищувача ідея з оптоволокном скоріше за все буде мертва. У перспективі залишається тільки функція використання такого дрона в якості швидкого у розгортанні оперативного ретранслятора.
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05.09.2024 15:02 Ответить
"Русорізи" від спільноти Стерненка.
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05.09.2024 15:46 Ответить
Нарешті, почали дронами збивати.
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05.09.2024 11:10 Ответить
де ви були, вже понад 100 збили... усілякого рашистського гімна: й орлани й ланцети й навіть суперками...
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05.09.2024 12:07 Ответить
Это не " рашистське гімно", а еврейское, подарок би-би х-лу.
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05.09.2024 13:37 Ответить
Про гелікоптери забули
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05.09.2024 16:37 Ответить
Мдя .. Дивно бачити як звичайну іграшку перетворили на надзвичайно грізну зброю .
І все це можна сказати - на коліні . Кустарщина по суті .
Ніяких особливих розробок не велося , взяли звичайний іграшковий дрон і почали з ним експериментувати , та ще й як вдало , пц . Сьогодні фпв ефективно вбивають піхоту , знищують танки , руйнують будівлі , випалюють лісосмуги , збивають дрони розвідники і навіть гелікоптери . Тепер ще й ударні дрони . І це тільки початок .!!
Пророкую - за фпв велике майбутнє . !
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05.09.2024 11:27 Ответить
ну так. Снайперські гвинтівки у мирний майбутній час відійдуть у минуле. Нахєра сидіти на даху в засаді за кілометр, якщо можна вбити з кухні за двадять, причому не залишаючі відбитків і зброї.
П - прогрес
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05.09.2024 11:39 Ответить
звичайна іграшка може ліквідувати будь-кого на цій планеті, путлера, Зе чи навіть Трампа, всі ці снайпера з фільмів - це минуле століття. напевно є домовленість на рахунок не ліквідації високопосадовців такого рангу.
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05.09.2024 11:41 Ответить
FPV - грізна зброя проти недоразвинутих країн. Проти країн з розвинутою електронікою -FPV нікчемна іграшка.
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05.09.2024 12:25 Ответить
Кацапія хоч і недорозвинута , але все ж - засоби реб у них одні з кращих у світі .
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05.09.2024 12:36 Ответить
Це кацапи так кажуть? - піз... вводять в оману
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05.09.2024 12:53 Ответить
Хто вам таке сказав? В країні третього світу не буває чудової електроніки.
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05.09.2024 12:54 Ответить
Читайте що про це пишуть люди які розуміються на електроніці , Сергій Флеш наприклад .
Читайте думки спеціалістів , і про те що пишуть військові в своїх блогах ,, наприклад про те що Ескалібури і Хаймарси та ін . втратили ефективність . Далі вмикайте логічне мислення , співставляйте факти і все стане зрозуміло .
Оці всі заяви буває - не буває , це лише нічим не аргументована видача бажаного за дійсне .
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05.09.2024 13:15 Ответить
В Хаймарсі та Екскалібурі основна система наведення - інерціальна. Подавити її РЕБ не можливо. Є ще додаткова корекція за GPS. але там GPS використовуєтся явно не побутовий.
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05.09.2024 14:11 Ответить
А ще в них є малочутливі до РЕБ фпв-дрони з майже ідеальним по якості передачі даних каналом звʼязку на базі оптичного волокна.
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05.09.2024 13:23 Ответить
Це так . Але в таких дронів багато й недоліків . Саме через те оптичне волокно .
Це те саме що й з Фаготом , десь ледь зачепив дротом дерево і все - коту під хвіст . Головний недолік - немає маневру ,, як у звичайного дрона , який може рухатись як захоче і змінювати напрямки .. ФПВ на оптоволокні може летіти тільки по прямій , які ракета птрк на дроті .
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05.09.2024 13:41 Ответить
Якщо атакувати крилаті (маломаневрені) дрони ворога в повітрі, то через відсутність для оптичного волокна в повітрі перешкод, повної нечутливості каналу до впливу засобів РЕБ, максимальної якості відео та телеметрії, мабуть переваг термінатора з каналом на оптоволокні все ж більше.
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05.09.2024 13:55 Ответить
Зважаючи на можливості і велику розповсюдженість дронів, правоохоронній системі мабуть вже час готувати спеціалістів по злочинам, скоєним саме такими знаряддями злочину.

Зокрема, замовні вбивства, знищення майна і незаконне заволодіння майном (дистанційні крадіжки та пограбування), порушення приватності та безліч інших можливостей для криміналітету. Потенційних виконавців, яки вміють управляти дронами, мабуть багато.
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05.09.2024 13:19 Ответить
пограбування подронівськи))
https://expert.in.ua/war/12082024-***********-dron-potsupyv-u-rosiyan-avtomat-z-yavylosya-video/
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05.09.2024 20:56 Ответить
В Ізраїлі трохи засумували...
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05.09.2024 12:39 Ответить
Але є й приємні для Ізраїлю новини на 2025 рік.
Випробування закінчені успішно.
У 2025 році система ППО HEL "Щит світла" розгортається для захисту Ізраїлю від БПЛА, ракет, снарядів та мін.

https://www.newsru.co.il/israel/5sep2024/magen_or_005.html

Не нове, але цІкаве відео випробувань, де лазерний промінь "Щита світла" уражає міну у польоті на траєкторії міни до цілі:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DQBaFpWA2eo&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2F&source_ve_path=MTM5MTE3LDI4NjY2 https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=DQBaFpWA2eo&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnews.obozrevatel.com%2F&so
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06.09.2024 00:26 Ответить
Подарки биби х-лу. Биби ты им дроны, а они тебе хамас.
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05.09.2024 13:44 Ответить
А ті Ланцети в Шабат літають?
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05.09.2024 14:09 Ответить
Схоже за ТТХ літати в Шабат не заборонено.
Бо русня зламала ліцензійний софт, де стояла перевірка на Шабат. Але реінжинірінг був кривуватий, і через баги у софті , обмеження таки інколи трапляються.
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05.09.2024 14:30 Ответить
Якщо батарейка виготовлена у робочий день - то можна.
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05.09.2024 14:45 Ответить
Я такого взриву наукової думки не пам'ятаю з часів короновіруса, коли нарід сцявся за дверну ручку взятись.
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05.09.2024 15:18 Ответить
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05.09.2024 17:05 Ответить
Вчора був відос, як наші майстри поставили АК на дрон. От з таким можна і вполювати за рашистським бпла. Щеб якось якийсь приціл для оператора - і майбутьні війни дронів.
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05.09.2024 21:56 Ответить
Враховуйте вашу автомата та висоту де літають розвідувальні БПЛА.
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12.09.2024 18:26 Ответить
Дякую ЗСУ
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06.09.2024 00:01 Ответить
Чудово!
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06.09.2024 01:16 Ответить
прямо містика якась! буквально минулого тижня мені приснилось точнісінько то, що я тільки що побачив на цьому відео 😲
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06.09.2024 08:30 Ответить
 
 