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беспилотник (3138) Львовщина (2794)

Ночью враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками

шахед

Около 03:15 этой ночью во Львовском районе в промышленной зоне упали обломки беспилотника типа "шахед" - "герань-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Загорелись 4 грузовика. На место оперативно прибыли пожарные. За 1,5 часа пожар удалось потушить. К сожалению, машины ремонту не подлежат. Над ликвидацией возгорания работали 32 пожарных, привлекали 6 единиц спецтехники. Спасибо вам за то, что не дали огню распространиться", - говорится в сообщении.

Козицкий отметил, что россияне атаковали Львовскую область тремя ударными беспилотниками, все их обезвредила ПВО. В регионе дважды за ночь объявляли воздушную тревогу.

Читайте также: Силы ПВО ночью сбили 27 ударных БПЛА из 44, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+8
Області діляться на райони, якщо ви не знали...

До складу Львівської області входить 7 районів: Львівський, Дрогобицький, Червоноградський, Стрийський, Самбірський, Золочівський, Яворівський.
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06.09.2024 08:13
+5
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06.09.2024 08:17
+2
відсталий, вивчи тему децентралізація. а поки ржуть освічені ... з тебе
https://decentralization.ua/areas/0322
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06.09.2024 09:04
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у Львівському районі то шо вже Львівщина то район ? Я і не знав,
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06.09.2024 07:58 Ответить
Області діляться на райони, якщо ви не знали...

До складу Львівської області входить 7 районів: Львівський, Дрогобицький, Червоноградський, Стрийський, Самбірський, Золочівський, Яворівський.
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06.09.2024 08:13 Ответить
а Сколівський куди ви діли
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06.09.2024 08:54 Ответить
відсталий, вивчи тему децентралізація. а поки ржуть освічені ... з тебе
https://decentralization.ua/areas/0322
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06.09.2024 09:04 Ответить
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06.09.2024 12:23 Ответить
Я теж завжди думав, що Львівщина - це 100 метрова зона навколо оперного театру з присадибними ділянками. Виявилося, що все складніше
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06.09.2024 09:51 Ответить
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06.09.2024 12:24 Ответить
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06.09.2024 08:17 Ответить
Бачив фото пожежі - нічого такі там "уламки" попадали: 4 вантажівки згоріли вщент, та ще й склад якийсь...
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06.09.2024 09:01 Ответить
три вантажівки? знов колону зробили?
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06.09.2024 09:01 Ответить
Скажу більше - Львівщину він усю війну тільки бойовими безпілотниками й атакує. Мирних кацапських безпілотників ще не залітало
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06.09.2024 09:48 Ответить
 
 