Ночью враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками

Около 03:15 этой ночью во Львовском районе в промышленной зоне упали обломки беспилотника типа "шахед" - "герань-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Загорелись 4 грузовика. На место оперативно прибыли пожарные. За 1,5 часа пожар удалось потушить. К сожалению, машины ремонту не подлежат. Над ликвидацией возгорания работали 32 пожарных, привлекали 6 единиц спецтехники. Спасибо вам за то, что не дали огню распространиться", - говорится в сообщении.

Козицкий отметил, что россияне атаковали Львовскую область тремя ударными беспилотниками, все их обезвредила ПВО. В регионе дважды за ночь объявляли воздушную тревогу.

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