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Враг запустил ударные БпЛА с северного направления, - Воздушные силы

Ворог запустив ударні БпЛА з північного напрямку, - Повітряні сили

Поздним вечером пятницы, 6 сентября, российские захватчики запустили ударные беспилотники с северного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ударный вражеский БПЛА на севере Сумщины, курсом на юго-запад", - сообщили в ВС ВСУ.

"Ударные БпЛА из Сумщины, направляются на Черниговщину, курс западный;
Ударные БпЛА в северо-западной части Харьковщины и юго-западной части Сумщины, направляются в Полтавскую область, курс западный", - сообщили в воздушных силах в 21:50.

Впоследствии в ВС ВСУ сообщили о группе вражеских БпЛА из Курской области России через Сумщину в направлении Черниговщины.

Также сообщалось о БпЛА с Полтавщины в Кировоградскую и несколько групп ударных вражеских БпЛА на севере Сумщины в направлении Черниговщины.

В 23:04 Воздушные силы сообщили о запуске врагом "шахедов" с южного направления.

"Несколько групп ударных вражеских БПЛА из Херсонщины на Николаевщину", - говорится в сообщении.

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Спуфінговий РЕБ - готовність № 1 для зміни курсу "хераней" на москву і мінськ.
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06.09.2024 22:00 Ответить
ви хворі.
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06.09.2024 22:21 Ответить
А чому я, а не Ви?
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06.09.2024 22:43 Ответить
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06.09.2024 23:13 Ответить
А де наші відповіді?
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07.09.2024 00:13 Ответить
+1170

В ОСОБОВОМУ СКЛАДІ
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07.09.2024 00:20 Ответить
Може, тобі написати? Щоб всі знали?
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07.09.2024 00:18 Ответить
 
 