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Зеленский: Я покажу Байдену и партнерам по G7, каким мы видим мир

Зеленський: Я покажу Байдену та партнерам по G7, яким ми бачимо мир

Президент Владимир Зеленский заявил, что собирается представить президенту США Джо Байдену и партнерам по G7 план мира для Украины.

Об этом он заявил во время 50-го международного форума "Амброзетти" в Италии, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства сказал, что покажет президенту США Байдену и партнерам по G7, каким Украина видит мир.

"Мы должны быть крепкими, для этого нам нужен план, нам нужна поддержка наших партнеров. Я покажу президенту Байдену, нашим партнерам по G7, как мы видим мир, что надавит на Путина, чтобы он сел и остановил войну. Все эти планы о том, что мы все вместе должны надавить на Путина, чтобы он захотел мира, потому что он не хочет мира", - сказал президент.

Зеленский отметил, что для того, чтобы Владимир Путин захотел мира, он должен быть слабее, а Украина - сильнее.

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В то же время украинский лидер подчеркнул, что Украина и мировое сообщество имеют дело с убийцей в лице Путина.

"Во-первых, он убийца. Мы вместе с нашими партнерами должны опираться на Устав ООН, на международное право, потому что все понимают: он лжец и его слово ничего не стоит. Вот почему это не только о переговорах, это - о правилах, над которыми мы должны работать", - сказал глава государства.

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Топ комментарии
+31
Ні, він не ідіот - він подонок, що привів війну в Україну і тепер дуже боїться, що його за це просто розірвуть. Тому воно і ліпить що завгодно, аби війна...ніколи не кінчалась, бо в іншому випадку йому гаплик. І він це ВЖЕ розуміє. Тому його і клинить, бо воно не просто тупе і убоге, воно мстиве і дуже, ДУЖЕ злопам'ятне! Він ніколи не забуде приниження, але воно бздливе і цей коктейль в його натурі видає отакі "наркотичні" еквілібри. Шкода тільки, що це все коштує нам мільйонів життів наших воїнів та мирного населення, яке за нього і голосувало, до речі.
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06.09.2024 22:26
+20
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06.09.2024 22:19
+16
Не дай Бог.

Зє ж у наркодиспансер прямо у США покладуть після таких галюнів.
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06.09.2024 22:15
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Українцям , для початку , цей план треба показати !
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06.09.2024 22:11 Ответить
Для того щов бубочка показав план - йому потрыбен рояль. Словами - такого не описати - А от показати - таки ДА((
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06.09.2024 22:19 Ответить
Той план, про який він казав, він уже викурив....прямо перед інтервью і викурив....
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06.09.2024 22:52 Ответить
щоб закінчити війну - треба просто перестать стрелять - як тобі такий план ? ))
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06.09.2024 23:01 Ответить
Вибачте,а як можна вірно перекласти його англійських на якусь нормальну мову? Його хтось зрозумів,чи так смі наказали писати. Я прослузала здивувалася, ще раз прослухала.
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06.09.2024 22:12 Ответить
…мир в очах Пу…на.
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06.09.2024 22:15 Ответить
який там прогноз геомагнітних бур на сьогодні?Чи то знову кокс?
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06.09.2024 22:22 Ответить
Не дай Бог.

Зє ж у наркодиспансер прямо у США покладуть після таких галюнів.
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06.09.2024 22:15 Ответить
Вы некоторые украинцы дураки или боты кремля!! Почему вы обсираете Зеленского. Не он стреляет по Украине. Не он убивает ваших детей. Не он захватывает ваши территории. Преступник это путлер. Но вы его не называете преступником а вежливо обходите. Тфу на вас.
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06.09.2024 23:10 Ответить
Деякі українці не дурні і не боти кремля. Просто вони мають хорошу пам'ять і пам'ятають, що чинний президент, знаючи, що буде вторгнення, безбожно брехав народу, що його обрав, обіцяючи травневі шашлики
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06.09.2024 23:24 Ответить
казаК, то ж партнер Путлера - по Вагнергейту, по Оману, по Стамбулу, по розмінуванню, по розведенню військ, по здачі територій, по здачі в полон захістників ...
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07.09.2024 00:08 Ответить
Людина, що зарєєстувалась під прапорцем Казахстану, на Цензорі в травні 2024 року вже плює на українцвв?
Подляк!, ти сволоо...а, нічого кращого не міг придумати, щоб своїм тролям вложити в рота випорожнення під Казахстаньським прапором?
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07.09.2024 00:23 Ответить
1. "Нада проста пєрєстать стрєлять"

2. "Путін умний мужик. Нада убрать Парашєнка, каторий зарабативаєт на вайнє і вайна прекратітца"

3. "Ми б могли збільшити армію, але тоді ми не зможемо будувати дороги"

4. "У своїй голові, у своїй ментальності я війну вже закінчив" так сказав і розмінував Чонгар

5. "Якби я після попередження США про напад почав до цього готуватись, то тоді Я б втрачав 7 мільйярдів $ щомісяця"

6. "Якби я попередив українців про напад, то усі мужчини б повтікали з країни і не було б кому воювати" (а це вже образа від особи, яка сама є дуже захищеною)

7. "Татаров вбивав у Києві чеченців" (якісь байки про чеченців, яких посилали вбити Зеленського. У кацапів для того є добре навчені диверсанти, а не якісь тік-токери кадирівці)

8. "Мене ще військові не переконали, що треба мобілізувати хххх людей" (а тепер посилають у бій ненавчених, бо так вимагає динаміка війни)

Цитати не дослівні, не записував. Але їх суть точно передав. Можу продовжувати і далі, згадати про неодноразове порушення Конституції, про розставляння всюди своїх друзів антимайданівців, про переслідування опозиції, про велике Будівництво-крадівництво, про Баканова, про Мецгера (двоє мали б сидіти, але останній і далі на державній посаді, бо друзі),....
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07.09.2024 01:05 Ответить
Можна ще згадати його минули в 95 кварталі, де він просто насміхався з усього українського, показуючи у всіх сценках, які україномовні українці недолугі і тупі. Деякі речі були просто неприпустимими - "Сєнйор Галадамор", "рассіянє проста передвігают граніцу", ... , "Україна, как актріса с фільмав для взрослих". Остання сценк була в Юрмалі перед стадом москалів, які ржали.

І така людина раптом стала патріотом? Як став патріотом, то позбудься свого москофільного оточення, що обкрадає країну.

Він не президент, а артист, який грає роль президента і читає те, що йому написали. І при тому дуже собою любується. І зимою і літом незмінно у обтислій футболці, вийшовши не з кабінету від паперів, а із спортзалу - такі напружені у нього біцепси.

А Путіна у нас не називають ****** і злочинцем? Ви такого не чули?

Ви точно бот Подоляка, який служив Юрє Єнакієвскаму, або бот Єрмака, який був радником Ельбруса Тадєєва. Тьфу на вас.
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07.09.2024 01:35 Ответить
Да, тьфу на нас. За то, что мы не забываем, кто войну принес в Украину. Кто помогает путину убивать наших родных и разрушать наши города и села. А "вежливо" мы обходим путина по той причине, что он сволочь и преступник по умолчанию, это не обсуждается, но не от нас зависит, будет он царем московии или нет, и ничего мы с этим сделать не можем. А шут обдолбанный, так сложилось, местный, его выбирало население Украины, а он по факту подельник царька мокшанского в деле уничтожения украинского народа. И каждый, кто привел в кресло президента то говно, и кто поддерживает торчка квартального, также виновен в смертях сотен тысяч украинцев.
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07.09.2024 07:36 Ответить
План може и непогании - але є одне маленьке але - рашка
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06.09.2024 22:16 Ответить
Найпотужніший має план всього "миру". Він плутає світ і мир?
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06.09.2024 22:16 Ответить
Нью Васюки? Вже було, казкар.
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06.09.2024 22:16 Ответить
Що, "формула миру Зеленського" вже не "канає"?

Він хоч знає, що воно значить, те слово "формула"?
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06.09.2024 22:17 Ответить
.... і витягне рояль з кущів! )))
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06.09.2024 22:17 Ответить
Твій мир 🤡 , ми всі вже бачили ...Здача Чонгару, Азовців ....Вагнергейт ...хроничний ідіот
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06.09.2024 22:17 Ответить
Ні, він не ідіот - він подонок, що привів війну в Україну і тепер дуже боїться, що його за це просто розірвуть. Тому воно і ліпить що завгодно, аби війна...ніколи не кінчалась, бо в іншому випадку йому гаплик. І він це ВЖЕ розуміє. Тому його і клинить, бо воно не просто тупе і убоге, воно мстиве і дуже, ДУЖЕ злопам'ятне! Він ніколи не забуде приниження, але воно бздливе і цей коктейль в його натурі видає отакі "наркотичні" еквілібри. Шкода тільки, що це все коштує нам мільйонів життів наших воїнів та мирного населення, яке за нього і голосувало, до речі.
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06.09.2024 22:26 Ответить
Йому цю ***** пишуть.Він тупий нарк.Яке злопамятне і мстиве,це не про нього!!
Цей ******* з дозволу мудрого наріду!!!!
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06.09.2024 23:32 Ответить
Але це просто неможливо ,шо б не було нікого, серед політдіячив ...які могли би цю гадину ,з допомогою народу скинути ...?! Як так сталося , шо всі ми в Україні , незахищенні від цого зеленого ворога ?!
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06.09.2024 23:38 Ответить
Бо треба мати свій мозок і хоч іноді його застосовувати, а не Ґ+Ґ...особливо перед виборами! І це ще не все - я даю вам 100пудову гарантію, що на наступних виборах наш "мутрий нарід" знову знайде якесь "Ґ" на кшталт притуленого-стерненського-чмута, бо йому так розкажуть і покажуть на ТВ, де знову не треба буде думати, а просто в чергове..."зробимо їх разом"....ще раз. Це ж технології, які відпрацьовані ще леніним-сталіним, провірені гітлером-геббельсом і успішно застосовані в московії і ВЖЕ впроваджуються(і доволі результативно!!) у нас.
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07.09.2024 11:49 Ответить
Головне не забути під час промови, зняти кеду і стукати нею по трибуні. Захід того боїться! Вже щось таке було.
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06.09.2024 22:18 Ответить
Хрипатый не Хрущ. У Хруща были весомые аргументы подтвердить стук по трибуне,у этого п..ра нет. У него призвание быть паяцем,веселить публику. Вот все с него и веселятся,только Украине это очень дорого обходится.
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06.09.2024 22:34 Ответить
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06.09.2024 22:19 Ответить
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06.09.2024 22:27 Ответить
...карту, откуда готовилось нападение ))
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06.09.2024 23:03 Ответить
Зєля! Ти можеш показати тільки гру на роялі без рук! Пізно щось показувати. Відставка і вибори
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06.09.2024 22:30 Ответить
Це звучить як погроза))
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06.09.2024 22:31 Ответить
Безладне та безглузде марення наркомана.
В наявності явна деградація свідомості.
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06.09.2024 22:32 Ответить
А хіба та свідомість колись була ясною? Вроджена тупорилість плюс систематичне вживання речовин - от і результат.
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07.09.2024 07:42 Ответить
Це вже воно пішло грати на передвиборчу рекламу?
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06.09.2024 22:35 Ответить
Зеленскій на третій рік війни прозрів, і хоче всьому Світу теж відкрити очі!
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06.09.2024 22:38 Ответить
Мир с бешенной собакой которая загрызла всю твою семью? Ето тебе к дохтору психоневрологическому нужно сходить
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06.09.2024 22:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FcvMRJO3-oM&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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06.09.2024 22:45 Ответить
А ты народу не хочешь сказать?
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06.09.2024 22:49 Ответить
Ну він повинен скласти повноваження для початку
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06.09.2024 23:03 Ответить
Карту купи, лапоть. У Лукашенко.
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06.09.2024 23:07 Ответить
Володька,ти тільки лідерам G 7 про Татарова і чеченців не задвігай
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06.09.2024 23:07 Ответить
знову щось про "по сєрєдіне"?
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06.09.2024 23:18 Ответить
Ти вже шостий рік будуєш "Україну своєї мрії", вже давно забув, що молов своїм помелом
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06.09.2024 23:28 Ответить
Дибіляка безтолковий та й годі. І це чмо називається президентом.
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06.09.2024 23:31 Ответить
а що там з вАнюшею бакЛановим?!
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06.09.2024 23:34 Ответить
Та ти вже показав як граєш. Краще мовчати і щось робити мовчки.
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07.09.2024 00:16 Ответить
курва, я сподіваюся, що воно не покаже байдену, як треба на роялі грати...
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07.09.2024 00:20 Ответить
Заглядун в очко покаже.
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07.09.2024 06:02 Ответить
Що саме Зеленський, як партнер, запропонував учасникам 50-го міжнародного форуму "Амброзетті" в Італії?
То який він партнер для G7?
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07.09.2024 07:01 Ответить
"я вам покажу кузькіну мать !" (с)...і колпаком по трибуні..
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07.09.2024 07:26 Ответить
Б***дь! Як вони ще йому якусь зброю дають, коли йому іноді навіть сірники небезпечно давати! Мабуть у них вся надія що зброю отримують і використовують інші люди, а не ті, які з опереточними булавами...
А тут ще й заяви про те, що потрібен план. Вони його кинули палити давно,коли позакінчували свої гарварди і йєлі!
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07.09.2024 07:58 Ответить
шо ти там покажеш? Остін навіть не глянув на план перемоги який віз на Рамштайн, та про який волали з кожної праски
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07.09.2024 08:07 Ответить
Не надо было лезть лично командовавть войсками.....
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07.09.2024 09:40 Ответить
Зіграє на роялі
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07.09.2024 10:37 Ответить
Що ти можеш показати? Вчи ноти, стануть у пригоді!
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07.09.2024 14:32 Ответить
А лучше - психиатру
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07.09.2024 18:02 Ответить
 
 