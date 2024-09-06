Зеленский: Я покажу Байдену и партнерам по G7, каким мы видим мир
Президент Владимир Зеленский заявил, что собирается представить президенту США Джо Байдену и партнерам по G7 план мира для Украины.
Об этом он заявил во время 50-го международного форума "Амброзетти" в Италии, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства сказал, что покажет президенту США Байдену и партнерам по G7, каким Украина видит мир.
"Мы должны быть крепкими, для этого нам нужен план, нам нужна поддержка наших партнеров. Я покажу президенту Байдену, нашим партнерам по G7, как мы видим мир, что надавит на Путина, чтобы он сел и остановил войну. Все эти планы о том, что мы все вместе должны надавить на Путина, чтобы он захотел мира, потому что он не хочет мира", - сказал президент.
Зеленский отметил, что для того, чтобы Владимир Путин захотел мира, он должен быть слабее, а Украина - сильнее.
В то же время украинский лидер подчеркнул, что Украина и мировое сообщество имеют дело с убийцей в лице Путина.
"Во-первых, он убийца. Мы вместе с нашими партнерами должны опираться на Устав ООН, на международное право, потому что все понимают: он лжец и его слово ничего не стоит. Вот почему это не только о переговорах, это - о правилах, над которыми мы должны работать", - сказал глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Зє ж у наркодиспансер прямо у США покладуть після таких галюнів.
Подляк!, ти сволоо...а, нічого кращого не міг придумати, щоб своїм тролям вложити в рота випорожнення під Казахстаньським прапором?
2. "Путін умний мужик. Нада убрать Парашєнка, каторий зарабативаєт на вайнє і вайна прекратітца"
3. "Ми б могли збільшити армію, але тоді ми не зможемо будувати дороги"
4. "У своїй голові, у своїй ментальності я війну вже закінчив" так сказав і розмінував Чонгар
5. "Якби я після попередження США про напад почав до цього готуватись, то тоді Я б втрачав 7 мільйярдів $ щомісяця"
6. "Якби я попередив українців про напад, то усі мужчини б повтікали з країни і не було б кому воювати" (а це вже образа від особи, яка сама є дуже захищеною)
7. "Татаров вбивав у Києві чеченців" (якісь байки про чеченців, яких посилали вбити Зеленського. У кацапів для того є добре навчені диверсанти, а не якісь тік-токери кадирівці)
8. "Мене ще військові не переконали, що треба мобілізувати хххх людей" (а тепер посилають у бій ненавчених, бо так вимагає динаміка війни)
Цитати не дослівні, не записував. Але їх суть точно передав. Можу продовжувати і далі, згадати про неодноразове порушення Конституції, про розставляння всюди своїх друзів антимайданівців, про переслідування опозиції, про велике Будівництво-крадівництво, про Баканова, про Мецгера (двоє мали б сидіти, але останній і далі на державній посаді, бо друзі),....
І така людина раптом стала патріотом? Як став патріотом, то позбудься свого москофільного оточення, що обкрадає країну.
Він не президент, а артист, який грає роль президента і читає те, що йому написали. І при тому дуже собою любується. І зимою і літом незмінно у обтислій футболці, вийшовши не з кабінету від паперів, а із спортзалу - такі напружені у нього біцепси.
А Путіна у нас не називають ****** і злочинцем? Ви такого не чули?
Ви точно бот Подоляка, який служив Юрє Єнакієвскаму, або бот Єрмака, який був радником Ельбруса Тадєєва. Тьфу на вас.
Він хоч знає, що воно значить, те слово "формула"?
Цей ******* з дозволу мудрого наріду!!!!
В наявності явна деградація свідомості.
То який він партнер для G7?
А тут ще й заяви про те, що потрібен план. Вони його кинули палити давно,коли позакінчували свої гарварди і йєлі!