Зеленский прибыл в Италию, где встретится с Мелони
В пятницу, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию.
Об этом сообщает Barron's, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что украинский лидер прибыл в город Черноббио на севере Италии, где вечером 6 сентября примет участие в экономическом форуме Ambrosetti Forum - ежегодной международной экономической конференция на озере Комо.
Кроме этого, в субботу, 7 сентября, Зеленский встретится с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Напомним, что сегодня, 6 сентября, президент Зеленский принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
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