Зеленський прибув до Італії, де зустрінеться з Мелоні

У п'ятницю, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії.

Про це повідомляє Barron’s, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що український лідер прибув до міста Черноббіо на півночі Італії, де ввечері 6 вересня візьме участь в економічному форумі Ambrosetti Forum - щорічній міжнародній економічній конференція на озері Комо.

Окрім цього, у суботу, 7 вересня, Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 вересня, президент Зеленський взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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