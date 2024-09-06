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візит (1492) Зеленський (22416) Італія (1514) Джорджа Мелоні (106)

Зеленський прибув до Італії, де зустрінеться з Мелоні

Зеленський прибув до Італії, де зустрінеться з Мелоні

У п'ятницю, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії.

Про це повідомляє Barron’s, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що український лідер прибув до міста Черноббіо на півночі Італії, де ввечері 6 вересня візьме участь в економічному форумі Ambrosetti Forum - щорічній міжнародній економічній конференція на озері Комо.

Окрім цього, у суботу, 7 вересня, Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 вересня, президент Зеленський взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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Топ коментарі
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мрію всіх зелених мавп побачити в клітці
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06.09.2024 20:37
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06.09.2024 20:49
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06.09.2024 20:43
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06.09.2024 20:34 Відповісти
мрію всіх зелених мавп побачити в клітці
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06.09.2024 20:37 Відповісти
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06.09.2024 20:43 Відповісти
Моменто море - моментально в море
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06.09.2024 20:43 Відповісти
Ні , спочатку на дачу , та , що поряд з дачкою авакова . Там ленка курку по радянськи приготувала , як у мами Римми .
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06.09.2024 22:00 Відповісти
Комік
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06.09.2024 20:43 Відповісти
Етна чи що там є з вулканів... Везувій вибухне бо бідоносець з'явився.
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06.09.2024 20:44 Відповісти
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06.09.2024 20:49 Відповісти
буратінка сформує...
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06.09.2024 21:05 Відповісти
Мабуть віллу свою на сезон здавав, треба гроші забрати, шашлик посмажити, трохи перепочити
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06.09.2024 20:55 Відповісти
Нотаріальну управління округу Канту, провінції Комо (Італія) прийняло рішення про припинення судових дій в справі про передачу прав співвласності фірмою San Tommaso SRL і визнання даних прав за Зеленською Оленою набутими відповідно чинного законодавства. Коротко - Зеленська залишається співвласником фірми і вілли на Forte-Dei-Marmi (LU) Via M.Civitali, 104 P. S1-T-1.

https://2019timeze.medium.com/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%96-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%87%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B9-7f2ae0beba2c
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06.09.2024 21:25 Відповісти
В 2000-х годах Форте-деи-Марми получил известность как крайне дорогое место отдыха богатых россиян и представителей иных стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93 СНГ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-2 [2] . По некоторым данным, россиянам принадлежит 2500 из 7000 домовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-realty.newsru.com.buratti-3 [3] . Среди владельцев недвижимости в городе: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Роман Абрамович , семья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олега Дерипаски , семья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Куснировича , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Громов , Андрей Бойкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-realty.newsru.com.buratti-3 [3] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Тиньков , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Зеленский .

В 2010 году власти Форте-деи-Марми ввели запрет на продажу новых домов иностранцам. В интервью британской газете https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Guardian The Guardian мэр города Умберто Буратти (Umberto Buratti) заявил, что запрет на продажу недвижимости иностранцам направлен в первую очередь против россиянhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-4 [4] . В сентябре 2010 года мэр прилетел в Москву, чтобы развеять эти слухиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-realty.newsru.com.buratti-3 [3] .

В 2018 году коммуна получила дополнительную известность благодаря находящейся на её территории вилле заместителя председателя правительства России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александра Хлопонина , которую в 2017 году приобрела за 35,5 млн евро офшорная компания, связанная с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаилом Прохоровым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8#cite_note-5 [5] .
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06.09.2024 23:20 Відповісти
Ну все, чекайте катаклізмів в Італії.
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06.09.2024 21:06 Відповісти
А з папкою зустрінеться?
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06.09.2024 21:09 Відповісти
Шашличний в екстазі жде аплодисментів
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06.09.2024 22:24 Відповісти
 
 