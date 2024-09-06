Зробімо так, щоб цієї осені закінчилася російська агресія, - Зеленський на "Рамштайні"
Президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти закінчити війну цієї осені.
Про це глава держави заявив на 24 засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми готові виробляти більше нашого власного озброєння тут в Україні. Ми готові працювати з вами в спільному виробництві: дрони, ракети тощо. Які показали себе на полі бою і можуть посилити ваших людей у силах оборони після цієї війни. Щоб досягнути цього нам потрібне фінансування. Ми готові швидко виробляти все, що допоможе нам наблизити кінець цієї війни.
Зокрема, тиснучи рішуче на Росії до реального миру. Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. В такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це", - зазначив президент.
Будь ласка, зачекайте...
А може ще й гірше - шизоопат! Психіатори на гілці тут є? Діагноз "зе" встановіть будь-ласка!!!
Україна ВЖЕ ВОЮЄ 10 РОКІВ!!!
В Україні мають бути вибори Президента!
А протерміноване "казнащо" з першого строку пійде на пожиттєвий!
а реальність іде паралельним курсом
це воно про Українців, я правильно зрозумів?
Ну чисто, щоб вже нарешті припинити цей відвертий *******.
Добкин: Немножко текст по-дэбильному написан.
Кернес: Миша, всё перепишем, у тебя скучное лицо! Тебе никто денег не даст.
Але клоуна ніхто не попередив. Дебільне говорить, а не реальне.