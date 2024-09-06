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Зеленський (22411) Рамштайн (89)

Зробімо так, щоб цієї осені закінчилася російська агресія, - Зеленський на "Рамштайні"

Зеленський закликав партнерів допомогти закінчити війну цієї осені

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти закінчити війну цієї осені.

Про це глава держави заявив на 24 засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові виробляти більше нашого власного озброєння тут в Україні. Ми готові працювати з вами в спільному виробництві: дрони, ракети тощо. Які показали себе на полі бою і можуть посилити ваших людей у силах оборони після цієї війни. Щоб досягнути цього нам потрібне фінансування. Ми готові швидко виробляти все, що допоможе нам наблизити кінець цієї війни.

Зокрема, тиснучи рішуче на Росії до реального миру. Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. В такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це", - зазначив президент.

Читайте: Зеленський на "Рамштайні": Пакети допомоги мають працювати без затримок, боротьба на Донеччині залежить від цього

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Топ коментарі
+47
Я згоден, щоб цієї осені настала перемога.
Але для перемоги перш за все потрібно поміняти ЕрЗе на притомного Верховного Головнокомандувача. А з цим - проблеми...
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06.09.2024 11:50
+38
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06.09.2024 12:08
+37
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06.09.2024 11:46
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Перепрошую, навіщо риторичні питання? Ідіот, і не тільки!
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06.09.2024 14:15 Відповісти
А хіба Зе та Єрмаку потрібен мир? Думаю, що ні.
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06.09.2024 13:31 Відповісти
Або воно вжило медичного канабіса, ним же легалізованого, або це його три бажаня золотій рибці, що вже мариться в глюках після куріння медичного канабіса!!! Бо здоровим глуздом таке ніяк не назвеш!!!
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06.09.2024 14:13 Відповісти
Він точно обкурився медичним канабісом!!! Таке нести може лише шизофренік, або параноїк!!!
А може ще й гірше - шизоопат! Психіатори на гілці тут є? Діагноз "зе" встановіть будь-ласка!!!
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06.09.2024 14:15 Відповісти
Победун Хренов!!!
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06.09.2024 14:23 Відповісти
Краще вже за 2-3 тижні. Чого до осені чикати?
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06.09.2024 14:30 Відповісти
Закажи ещё короткую и тёплую зиму, золотая рыбка безотказна.
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06.09.2024 15:34 Відповісти
Это новое кофе в Крыму?
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06.09.2024 16:14 Відповісти
Для Потужного нема ніякого сенсу на перемір'я. Бо тоді будуть вибори, які він 100% програє. Якщо допомога Західу буде продовжена, то воювати Україна буде ще мінимум років 10.
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06.09.2024 16:23 Відповісти
що значить "буде"?
Україна ВЖЕ ВОЮЄ 10 РОКІВ!!!
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06.09.2024 22:52 Відповісти
"Встретим весну без пороха", так?
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06.09.2024 16:47 Відповісти
А єрмак, мабуть, поруч, тексти тримає
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06.09.2024 16:49 Відповісти
Проблєми , в тому , що ти не можеш назвати прізвища того , на кого ти Верховного змінювати зібрався ...
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06.09.2024 17:06 Відповісти
То зелені кондоми з силіконом міняють на зелені прострочені, або зі смаком СПєрмака!
В Україні мають бути вибори Президента!
А протерміноване "казнащо" з першого строку пійде на пожиттєвий!
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06.09.2024 18:06 Відповісти
головне треба потужно закінчіти цю війну в макитрі. і все!
а реальність іде паралельним курсом
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06.09.2024 18:15 Відповісти
Шашлики на травневі свята вже третій рік відхаркуємо
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06.09.2024 18:49 Відповісти
"і можуть посилити ваших людей у силах оборони після цієї війни..."
це воно про Українців, я правильно зрозумів?
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06.09.2024 18:54 Відповісти
Зробимо їх разом)), десь вже чула
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06.09.2024 19:05 Відповісти
якої "цієї осені" - а все інше він здати хоче?
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06.09.2024 20:20 Відповісти
А, якщо цієї осені знов замість шашличків будуть бомбардування та бої, можна ЗЄ розірвати кіньми?

Ну чисто, щоб вже нарешті припинити цей відвертий *******.
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06.09.2024 20:21 Відповісти
Кернес: Кто его там, *****, сбивает, шо он глазами косит?! Когда уже он в конце начал говорить, взял, глаза куда-то увёл *****?
Добкин: Немножко текст по-дэбильному написан.
Кернес: Миша, всё перепишем, у тебя скучное лицо! Тебе никто денег не даст.
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06.09.2024 21:06 Відповісти
Дядя Юра, вы дурак?
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06.09.2024 21:06 Відповісти
Точно, давай лптєй асфальтом закидаємо.
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07.09.2024 05:51 Відповісти
А як по саміту миру та кримській платформі, шось получилось?
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07.09.2024 07:15 Відповісти
А окупація коли?
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07.09.2024 07:33 Відповісти
Там зібрались люди не побалакати.
Але клоуна ніхто не попередив. Дебільне говорить, а не реальне.
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07.09.2024 07:42 Відповісти
З тим ЗЕленим поцом, перемога не можлива!
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07.09.2024 08:00 Відповісти
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