Зробімо так, щоб цієї осені закінчилася російська агресія, - Зеленський на "Рамштайні"

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти закінчити війну цієї осені.

Про це глава держави заявив на 24 засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові виробляти більше нашого власного озброєння тут в Україні. Ми готові працювати з вами в спільному виробництві: дрони, ракети тощо. Які показали себе на полі бою і можуть посилити ваших людей у силах оборони після цієї війни. Щоб досягнути цього нам потрібне фінансування. Ми готові швидко виробляти все, що допоможе нам наблизити кінець цієї війни.

Зокрема, тиснучи рішуче на Росії до реального миру. Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. В такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це", - зазначив президент.

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