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Зеленський на "Рамштайні": Пакети допомоги мають працювати без затримок, боротьба на Донеччині залежить від цього

Зеленський на Рамштайні закликав швидше допомагати Україні

Президент Володимир Зеленський на засіданні "Рамштайну" закликав партнерів надавати пакети допомоги швидше, оскільки від цього залежить ситуація на полі бою.

Про це глава держави заявив на 24 засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні змусити Росію шукати мир. ... Це реалістично, натиснути на них, щоб вони обрали мир. Ви знаєте, що ми працюємо з мінімальною кількістю озброєння. Ми вдячні, дуже вдячні за кожен пакет допомоги, який надається Україні від вас, від ваших країн, але нам потрібно більше озброєння, щоб витіснити російські війська з наших територій. Особливо з Донецької області", - сказав він.

Зеленський зазначив, що багато присутніх на засіданні "Рамштайну" є справжніми воїнами. Тому вони мають знати, що важливо сподіватися не лише на відданість солдатів своїй країні, але й на достатні поставки озброєння.

"Ось чому так важливо, щоб зараз кожен пакет допомоги швидко починав працювати на полі бою, без жодних затримок. Боротьба у Донецькій області залежить від цього. Якщо Путін не матиме жодних досягнень там, то він не матиме досягнень будь-де, або будь в чому", - додав президент.

Читайте: Від початку операції на Курщині РФ втратила близько 6 тис. військових вбитими та пораненими, - Зеленський

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Пaртнери не підведуть, пaртнери дaдуть скільки можуть, бо їм потрібно думaти і про свій зaхист, a що ти Боневтіке дaв ЗСУ і Укрaїні для зaхисту і перемозі ворогa?
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06.09.2024 11:39 Відповісти
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06.09.2024 11:41 Відповісти
ЯК ДИХАЄ! ЯК ДИХАЄ!
А ЗОВСІН НЕ ТАК ДАВНО БУЛО ОЦЕ
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06.09.2024 11:40 Відповісти
А навіщо нам зброя, коли "https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art41072101-boris-johnson-ofiara-rosyjskiego-zartu-myslal-ze-rozmawia-z-francuskim-ekonomista в нас ще є купа не мобілізованої молоді ", як заявив недавно фанат російської культури Боріс Джонсон.
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06.09.2024 11:51 Відповісти
Біля 100 мільярдів вивітрено невідомо куди за два роки через МО. А цей все винуватими в своїх протрахах партнерів робить.
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06.09.2024 13:01 Відповісти
Ножкой топ...
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06.09.2024 13:07 Відповісти
Потужно....
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06.09.2024 14:49 Відповісти
 
 