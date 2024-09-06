Зеленський на "Рамштайні": Пакети допомоги мають працювати без затримок, боротьба на Донеччині залежить від цього
Президент Володимир Зеленський на засіданні "Рамштайну" закликав партнерів надавати пакети допомоги швидше, оскільки від цього залежить ситуація на полі бою.
Про це глава держави заявив на 24 засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми повинні змусити Росію шукати мир. ... Це реалістично, натиснути на них, щоб вони обрали мир. Ви знаєте, що ми працюємо з мінімальною кількістю озброєння. Ми вдячні, дуже вдячні за кожен пакет допомоги, який надається Україні від вас, від ваших країн, але нам потрібно більше озброєння, щоб витіснити російські війська з наших територій. Особливо з Донецької області", - сказав він.
Зеленський зазначив, що багато присутніх на засіданні "Рамштайну" є справжніми воїнами. Тому вони мають знати, що важливо сподіватися не лише на відданість солдатів своїй країні, але й на достатні поставки озброєння.
"Ось чому так важливо, щоб зараз кожен пакет допомоги швидко починав працювати на полі бою, без жодних затримок. Боротьба у Донецькій області залежить від цього. Якщо Путін не матиме жодних досягнень там, то він не матиме досягнень будь-де, або будь в чому", - додав президент.
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А ЗОВСІН НЕ ТАК ДАВНО БУЛО ОЦЕ