Від початку операції на Курщині РФ втратила близько 6 тис. військових вбитими та пораненими, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський назвав втрати російських військ від початку операції Сил оборони України на Курщині.
Про це глава держави заявив на 24 засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми контролюємо територію у понад 1300 кв. км у Курській області. Це включає, зокрема, понад сотню населених пунктів. Значна частина цієї території була просто покинута російськими військами. Вони просто втекли, коли побачили наближення наших військ. Звісно, значна частина територій була взята під контроль нашими силами у боях.
Станом на зараз протягом першого місяця нашої операції російські війська втратили близько 6 тис. солдатів убитими та пораненими, лише у Курській області. А також десятки тисяч військ в інших зонах бойових дій", - зазначив він.
За словами Зеленського, завдяки діям України наразі немає жодної загрози, що Росія розпочне новий наступ на Суми.
Будь ласка, зачекайте...
Соответственно у Украины военная цель - не дать себя захватить.
Во время курской операции некоторые населенные пункты Украины были захвачены.
Значит успеха нет, и точка.
Все остальное - просто натягивание совы на глобус.
Неможливо порівняти втрати.
А ми також втрачаємо воїнів на тій клятій Курщині щодня.
"Загинув за Україну! Микола Погорілий, вихованець Пласту, син Ігора та Софії Загинув 4 вересня 2024 р. під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу противника по вогневих позиціях артилерійського взводу поблизу населеного пункту Погребки Курської області.
Загинув 30 серпня 2024 року в районі населеного пункту Погребки, Суджанського району, Курської області.
Вот только теперь вся область уничтожается авиацией, ежедневно десятки КАБов... И хоть бы один самолет сбили.
Сірський вимагає відправляти на фронт більшу кількість мобілізованих бо цього вимагає динаміка бойових дій.
Зеленський потужно ниє, що у нього простоює 14 бригад новобранців, бо їх нема чим озброїти і де навчати.
У мене враження що хтось із них або некомпетентний, або пи@@ить.