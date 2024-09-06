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Зеленський (22411) росія (63568) Курськ (845) Рамштайн (89)

Від початку операції на Курщині РФ втратила близько 6 тис. військових вбитими та пораненими, - Зеленський

Зеленський назвав втрати РФ на Курщині

Президент Володимир Зеленський назвав втрати російських військ від початку операції Сил оборони України на Курщині.

Про це глава держави заявив на 24 засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми контролюємо територію у понад 1300 кв. км у Курській області. Це включає, зокрема, понад сотню населених пунктів. Значна частина цієї території була просто покинута російськими військами. Вони просто втекли, коли побачили наближення наших військ. Звісно, значна частина територій була взята під контроль нашими силами у боях.

Станом на зараз протягом першого місяця нашої операції російські війська втратили близько 6 тис. солдатів убитими та пораненими, лише у Курській області. А також десятки тисяч військ в інших зонах бойових дій", - зазначив він.

За словами Зеленського, завдяки діям України наразі немає жодної загрози, що Росія розпочне новий наступ на Суми.

Також дивіться: Зеленський прибув на "Рамштайн": Плануються переговори з Остіном, Пісторіусом та Шольцом. ВIДЕО

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Топ коментарі
+8
А покровський ,торецький та часовояровський напрямок не прокоментуєш чи президент коментує тільки хороше йому рейтинг треба ?
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06.09.2024 11:29
+5
Це ще не порахували тих що завалив татарів, особисто....
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06.09.2024 11:31
+3
Чому не 60. Захворів скромністю?
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06.09.2024 11:46
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За цими просто втекли долі Воїнів ЗСУ. Як дістало хвалько
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06.09.2024 11:28 Відповісти
З військового погляду, то це набагато більше успіху принесло, ніж той «контрнаступ», де реально тупо поховали людей з техніків для галочки, бо півроку рекламували його...
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06.09.2024 11:47 Відповісти
У РФ военная цель - захватить Украину.
Соответственно у Украины военная цель - не дать себя захватить.

Во время курской операции некоторые населенные пункты Украины были захвачены.
Значит успеха нет, и точка.

Все остальное - просто натягивание совы на глобус.
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06.09.2024 12:30 Відповісти
Нет, это что вы написали на уровне как раньше детьми называли "сыграть в Чапаева"
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06.09.2024 12:35 Відповісти
А покровський ,торецький та часовояровський напрямок не прокоментуєш чи президент коментує тільки хороше йому рейтинг треба ?
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06.09.2024 11:29 Відповісти
Це ще не порахували тих що завалив татарів, особисто....
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06.09.2024 11:31 Відповісти
Коли втрати США в В"єтнамі досягли 52 тис - вони виишли - рашка на це не зважає
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06.09.2024 11:31 Відповісти
Я.скоро там буду. Ти зі мною?
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06.09.2024 11:35 Відповісти
Якщо ТИ не кажеш про наші втрати, який сенс казати про рашистські?
Неможливо порівняти втрати.
А ми також втрачаємо воїнів на тій клятій Курщині щодня.

"Загинув за Україну! Микола Погорілий, вихованець Пласту, син Ігора та Софії Загинув 4 вересня 2024 р. під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу противника по вогневих позиціях артилерійського взводу поблизу населеного пункту Погребки Курської області.
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06.09.2024 11:35 Відповісти
04.09.2024, в районі н.п. Гордєєвка Курської області рф, загинув КІШКА Владислав Миколайович, 03.06.2000 року народження, мешканець с. Пархомівка.

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06.09.2024 11:37 Відповісти
У Райгородській громаді попрощалися із загиблим воїном Олександром Геннадійовичем Волокітіним, 21.08.1972 року народження. Був матросом в/ч А 0281. Проживав в Ситківцях.
Загинув 30 серпня 2024 року в районі населеного пункту Погребки, Суджанського району, Курської області.
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06.09.2024 11:41 Відповісти
Ще один військовослужбовець із Кременчуцького району загинув під час виконання бойового завдання на території Курської області - це мешканець Козельщинської громади Олексій Іванченко.

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06.09.2024 11:45 Відповісти
Кривий Ріг Роман ЯЛОВИЙ поліг в бою у Курській області, поблизу Старої Сорочини Суджанського району Добровольцем Роман пішов на фронт, служив у десантно-штурмовому батальйоні, виконував з побратимами завдання на різних ділянках фронтів.

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06.09.2024 11:49 Відповісти
Цей перелік дуже довгий. Але Зєля не вважає це втратами. Втуляє про 6 тисяч рашистського гною, якого в пуйла хоч греблю гати.
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06.09.2024 11:50 Відповісти
За словами Зеленського, завдяки діям України наразі немає жодної загрози, що Росія розпочне новий наступ на Суми.

Вот только теперь вся область уничтожается авиацией, ежедневно десятки КАБов... И хоть бы один самолет сбили.
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06.09.2024 11:35 Відповісти
Вересень?
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06.09.2024 11:37 Відповісти
Чому не 60. Захворів скромністю?
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06.09.2024 11:46 Відповісти
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06.09.2024 11:46 Відповісти
І таку дурню написав депутат? Показово, які виборці такий і обранець.
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06.09.2024 12:09 Відповісти
Яка атака на Сумську обл? І ким, строковиками і чеченами? 24.02 2022 сюди разом з іншими частинами 1-ї армії заходила 4-а танкова дивізія, краща дивізія в срср і рф і при цьому на десятки км не було наших бійців а тут якісь чечени які з донецькими до нас потім зайшли і тільки грабували. Тут Артюх все перекопав і це бачив президент і все рівно ліпить свої отмазки.
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06.09.2024 12:12 Відповісти
Это разве мало ?
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06.09.2024 12:32 Відповісти
https://x.com/Noumen_11 Odoacer

Сірський вимагає відправляти на фронт більшу кількість мобілізованих бо цього вимагає динаміка бойових дій.
Зеленський потужно ниє, що у нього простоює 14 бригад новобранців, бо їх нема чим озброїти і де навчати.
У мене враження що хтось із них або некомпетентний, або пи@@ить.
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06.09.2024 12:57 Відповісти
А в тебе совість не прокинулася ти 4 рази уклоніст іди в тцк, хоча яка там совість ти-ж слуга не українського народу.
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06.09.2024 13:26 Відповісти
Тільки хворим на голову цікава кількість мертвих рашистів. Ця інформація не має якої-ненбудь практичної користі
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06.09.2024 14:23 Відповісти
 
 