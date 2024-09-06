Від початку операції на Курщині РФ втратила близько 6 тис. військових вбитими та пораненими, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав втрати російських військ від початку операції Сил оборони України на Курщині.

Про це глава держави заявив на 24 засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми контролюємо територію у понад 1300 кв. км у Курській області. Це включає, зокрема, понад сотню населених пунктів. Значна частина цієї території була просто покинута російськими військами. Вони просто втекли, коли побачили наближення наших військ. Звісно, значна частина територій була взята під контроль нашими силами у боях.

Станом на зараз протягом першого місяця нашої операції російські війська втратили близько 6 тис. солдатів убитими та пораненими, лише у Курській області. А також десятки тисяч військ в інших зонах бойових дій", - зазначив він.

За словами Зеленського, завдяки діям України наразі немає жодної загрози, що Росія розпочне новий наступ на Суми.

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