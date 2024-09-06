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Новости Война
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Зеленский (19024) россия (92999) Курск (836) Рамштайн (82)

С начала операции на Курщине РФ потеряла около 6 тыс. военных убитыми и ранеными, - Зеленский

Зеленський назвав втрати РФ на Курщині

Президент Владимир Зеленский назвал потери российских войск с начала операции Сил обороны Украины на Курщине.

Об этом глава государства заявил на 24-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы контролируем территорию в более 1300 кв. км в Курской области. Это включает, в частности, более сотни населенных пунктов. Значительная часть этой территории была просто брошена российскими войсками. Они просто убежали, когда увидели приближение наших войск. Конечно, значительная часть территорий была взята под контроль нашими силами в боях.

По состоянию на сейчас в течение первого месяца нашей операции российские войска потеряли около 6 тыс. солдат убитыми и ранеными, только в Курской области. А также десятки тысяч войск в других зонах боевых действий", - отметил он.

По словам Зеленского, благодаря действиям Украины пока нет никакой угрозы, что Россия начнет новое наступление на Сумы.

Также смотрите: На Курщине взяли в плен более 600 военных РФ, в том числе офицеров и "кадыровцев", - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
А покровський ,торецький та часовояровський напрямок не прокоментуєш чи президент коментує тільки хороше йому рейтинг треба ?
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06.09.2024 11:29
+5
Це ще не порахували тих що завалив татарів, особисто....
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06.09.2024 11:31
+3
Чому не 60. Захворів скромністю?
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06.09.2024 11:46
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За цими просто втекли долі Воїнів ЗСУ. Як дістало хвалько
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06.09.2024 11:28 Ответить
З військового погляду, то це набагато більше успіху принесло, ніж той «контрнаступ», де реально тупо поховали людей з техніків для галочки, бо півроку рекламували його...
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06.09.2024 11:47 Ответить
У РФ военная цель - захватить Украину.
Соответственно у Украины военная цель - не дать себя захватить.

Во время курской операции некоторые населенные пункты Украины были захвачены.
Значит успеха нет, и точка.

Все остальное - просто натягивание совы на глобус.
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06.09.2024 12:30 Ответить
Нет, это что вы написали на уровне как раньше детьми называли "сыграть в Чапаева"
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06.09.2024 12:35 Ответить
А покровський ,торецький та часовояровський напрямок не прокоментуєш чи президент коментує тільки хороше йому рейтинг треба ?
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06.09.2024 11:29 Ответить
Це ще не порахували тих що завалив татарів, особисто....
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06.09.2024 11:31 Ответить
Коли втрати США в В"єтнамі досягли 52 тис - вони виишли - рашка на це не зважає
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06.09.2024 11:31 Ответить
Я.скоро там буду. Ти зі мною?
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06.09.2024 11:35 Ответить
Якщо ТИ не кажеш про наші втрати, який сенс казати про рашистські?
Неможливо порівняти втрати.
А ми також втрачаємо воїнів на тій клятій Курщині щодня.

"Загинув за Україну! Микола Погорілий, вихованець Пласту, син Ігора та Софії Загинув 4 вересня 2024 р. під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу противника по вогневих позиціях артилерійського взводу поблизу населеного пункту Погребки Курської області.
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06.09.2024 11:35 Ответить
04.09.2024, в районі н.п. Гордєєвка Курської області рф, загинув КІШКА Владислав Миколайович, 03.06.2000 року народження, мешканець с. Пархомівка.

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06.09.2024 11:37 Ответить
У Райгородській громаді попрощалися із загиблим воїном Олександром Геннадійовичем Волокітіним, 21.08.1972 року народження. Був матросом в/ч А 0281. Проживав в Ситківцях.
Загинув 30 серпня 2024 року в районі населеного пункту Погребки, Суджанського району, Курської області.
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06.09.2024 11:41 Ответить
Ще один військовослужбовець із Кременчуцького району загинув під час виконання бойового завдання на території Курської області - це мешканець Козельщинської громади Олексій Іванченко.

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06.09.2024 11:45 Ответить
Кривий Ріг Роман ЯЛОВИЙ поліг в бою у Курській області, поблизу Старої Сорочини Суджанського району Добровольцем Роман пішов на фронт, служив у десантно-штурмовому батальйоні, виконував з побратимами завдання на різних ділянках фронтів.

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06.09.2024 11:49 Ответить
Цей перелік дуже довгий. Але Зєля не вважає це втратами. Втуляє про 6 тисяч рашистського гною, якого в пуйла хоч греблю гати.
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06.09.2024 11:50 Ответить
За словами Зеленського, завдяки діям України наразі немає жодної загрози, що Росія розпочне новий наступ на Суми.

Вот только теперь вся область уничтожается авиацией, ежедневно десятки КАБов... И хоть бы один самолет сбили.
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06.09.2024 11:35 Ответить
Вересень?
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06.09.2024 11:37 Ответить
Чому не 60. Захворів скромністю?
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06.09.2024 11:46 Ответить
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06.09.2024 11:46 Ответить
І таку дурню написав депутат? Показово, які виборці такий і обранець.
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06.09.2024 12:09 Ответить
Яка атака на Сумську обл? І ким, строковиками і чеченами? 24.02 2022 сюди разом з іншими частинами 1-ї армії заходила 4-а танкова дивізія, краща дивізія в срср і рф і при цьому на десятки км не було наших бійців а тут якісь чечени які з донецькими до нас потім зайшли і тільки грабували. Тут Артюх все перекопав і це бачив президент і все рівно ліпить свої отмазки.
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06.09.2024 12:12 Ответить
Это разве мало ?
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06.09.2024 12:32 Ответить
https://x.com/Noumen_11 Odoacer

Сірський вимагає відправляти на фронт більшу кількість мобілізованих бо цього вимагає динаміка бойових дій.
Зеленський потужно ниє, що у нього простоює 14 бригад новобранців, бо їх нема чим озброїти і де навчати.
У мене враження що хтось із них або некомпетентний, або пи@@ить.
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06.09.2024 12:57 Ответить
А в тебе совість не прокинулася ти 4 рази уклоніст іди в тцк, хоча яка там совість ти-ж слуга не українського народу.
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06.09.2024 13:26 Ответить
Тільки хворим на голову цікава кількість мертвих рашистів. Ця інформація не має якої-ненбудь практичної користі
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06.09.2024 14:23 Ответить
 
 