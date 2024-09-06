С начала операции на Курщине РФ потеряла около 6 тыс. военных убитыми и ранеными, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал потери российских войск с начала операции Сил обороны Украины на Курщине.

Об этом глава государства заявил на 24-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы контролируем территорию в более 1300 кв. км в Курской области. Это включает, в частности, более сотни населенных пунктов. Значительная часть этой территории была просто брошена российскими войсками. Они просто убежали, когда увидели приближение наших войск. Конечно, значительная часть территорий была взята под контроль нашими силами в боях.

По состоянию на сейчас в течение первого месяца нашей операции российские войска потеряли около 6 тыс. солдат убитыми и ранеными, только в Курской области. А также десятки тысяч войск в других зонах боевых действий", - отметил он.

По словам Зеленского, благодаря действиям Украины пока нет никакой угрозы, что Россия начнет новое наступление на Сумы.

Также смотрите: На Курщине взяли в плен более 600 военных РФ, в том числе офицеров и "кадыровцев", - Зеленский. ВИДЕО