С начала операции на Курщине РФ потеряла около 6 тыс. военных убитыми и ранеными, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал потери российских войск с начала операции Сил обороны Украины на Курщине.
Об этом глава государства заявил на 24-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы контролируем территорию в более 1300 кв. км в Курской области. Это включает, в частности, более сотни населенных пунктов. Значительная часть этой территории была просто брошена российскими войсками. Они просто убежали, когда увидели приближение наших войск. Конечно, значительная часть территорий была взята под контроль нашими силами в боях.
По состоянию на сейчас в течение первого месяца нашей операции российские войска потеряли около 6 тыс. солдат убитыми и ранеными, только в Курской области. А также десятки тысяч войск в других зонах боевых действий", - отметил он.
По словам Зеленского, благодаря действиям Украины пока нет никакой угрозы, что Россия начнет новое наступление на Сумы.
Пожалуйста, подождите...
Соответственно у Украины военная цель - не дать себя захватить.
Во время курской операции некоторые населенные пункты Украины были захвачены.
Значит успеха нет, и точка.
Все остальное - просто натягивание совы на глобус.
Неможливо порівняти втрати.
А ми також втрачаємо воїнів на тій клятій Курщині щодня.
"Загинув за Україну! Микола Погорілий, вихованець Пласту, син Ігора та Софії Загинув 4 вересня 2024 р. під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу противника по вогневих позиціях артилерійського взводу поблизу населеного пункту Погребки Курської області.
Загинув 30 серпня 2024 року в районі населеного пункту Погребки, Суджанського району, Курської області.
Вот только теперь вся область уничтожается авиацией, ежедневно десятки КАБов... И хоть бы один самолет сбили.
Сірський вимагає відправляти на фронт більшу кількість мобілізованих бо цього вимагає динаміка бойових дій.
Зеленський потужно ниє, що у нього простоює 14 бригад новобранців, бо їх нема чим озброїти і де навчати.
У мене враження що хтось із них або некомпетентний, або пи@@ить.