На Курщине взяли в плен более 600 военных РФ, в том числе офицеров и "кадыровцев", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что одной из целей операции на Курщине было взятие в плен российских военных для дальнейшего обмена на украинских защитников.

Об этом глава государства заявил в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Мы показываем, что любая их (россиян. - Ред.) территория не в безопасности. Если принесли к нам войну, то мы будем возвращать войну на их территорию. Также мы взяли обменный фонд, военные для нас важны. Их гражданских никто не трогал. Мы не мародеры и не убийцы как россияне, которые приходили к нам и убивали гражданских и брали в плен, издевались.

Нам не нужны гражданские, они живут там, где они жили. А вот военных мы взяли на сегодня более 600. Более шести сотен уже военных в плену. И офицеры, и чеченцы, боевики Кадырова. Вот всех их мы будем менять на наших ребят. Это также одна из целей этой операции. Она оправдывает себя", - отметил он.

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