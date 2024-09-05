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Новости Видео Война
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На Курщине взяли в плен более 600 военных РФ, в том числе офицеров и "кадыровцев", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что одной из целей операции на Курщине было взятие в плен российских военных для дальнейшего обмена на украинских защитников.

Об этом глава государства заявил в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Мы показываем, что любая их (россиян. - Ред.) территория не в безопасности. Если принесли к нам войну, то мы будем возвращать войну на их территорию. Также мы взяли обменный фонд, военные для нас важны. Их гражданских никто не трогал. Мы не мародеры и не убийцы как россияне, которые приходили к нам и убивали гражданских и брали в плен, издевались.

Нам не нужны гражданские, они живут там, где они жили. А вот военных мы взяли на сегодня более 600. Более шести сотен уже военных в плену. И офицеры, и чеченцы, боевики Кадырова. Вот всех их мы будем менять на наших ребят. Это также одна из целей этой операции. Она оправдывает себя", - отметил он.

Смотрите: Операция на Курщине - это превентивный удар, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

военнопленные (1073) Зеленский Владимир (20452) Курск (1114)


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Топ комментарии
+18
кадирівців узяв у полон
звісно татаров
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05.09.2024 13:15
+6
А азов у полоні сидить 2 роки
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05.09.2024 13:18
+6
Чому не обмінюють цих виродків на наших полонених ,
особливо ,, азовців ", про яких зелена шобла забула 😡
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05.09.2024 13:19
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кадирівців узяв у полон
звісно татаров
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05.09.2024 13:15 Ответить
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05.09.2024 13:18 Ответить
Татаров не бере в полон - він їх всіх вбиває!
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05.09.2024 13:18 Ответить
...з криками "Дєржитє мєня сємєро". Навіть 48 разовий ходок за лінію фронту люська абдрістовіч втік до США від крутості татарова.
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05.09.2024 13:54 Ответить
А азов у полоні сидить 2 роки
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05.09.2024 13:18 Ответить
А толку Вова?
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05.09.2024 13:18 Ответить
Чому не обмінюють цих виродків на наших полонених ,
особливо ,, азовців ", про яких зелена шобла забула 😡
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05.09.2024 13:19 Ответить
Значить про 2 тис,це все байки.
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05.09.2024 13:19 Ответить
цій новині вже майже місяць.
розказуй, "как космические корабли бороздят простори большого театра".
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05.09.2024 13:20 Ответить
видно відразу почерк портнова
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05.09.2024 13:22 Ответить
На Курщині писали що кілька тисяч взяли в полон, а не 600 чоловік.
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05.09.2024 13:37 Ответить
А скільки наших загинуло у цієї піар акції?
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05.09.2024 13:37 Ответить
Десь стільки ж наших, якщо не більше, за цей час здали на Покровському напрямку... Але про це він не згадає.
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05.09.2024 13:44 Ответить
потужний переможний зе!гундос, вже не той.
які такі 600 військових?
може мільйон шістсот? тоді, ще, повірю.
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05.09.2024 13:40 Ответить
https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/news/2024/08/27/7472125/index.amp На Курщині уже взяли в полон майже 600 окупантів - Сирський

Інфа тижневої давності.
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05.09.2024 13:42 Ответить
ну їх там можна кожен тиждень стільки набирати. лєхко.
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05.09.2024 13:51 Ответить
Мені буде цікава покрокова доля кожного полоненого кадирівця. Бо, здається, вони поза конкурсом. І іх обмін це особиста зацікавленість наших посадовців виключно у своїх власних інтересах. Доля азовців вже нікого не хвилює.
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05.09.2024 13:47 Ответить
Их на деньги меняют. Большие деньги, и это давно не секрет.
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05.09.2024 14:16 Ответить
та в безпеці їхня територія - українці підчиняються військовим понсорам і нічого там на тих территоріях не зроблять протизаконного. інакше дяді не проспонсують. навіть собі в конституцію не припишуть. хоча вони історично українські.
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05.09.2024 13:50 Ответить
Помните шествие пленных немцев по Москве ?!
Это было сделано не просто так - это выглядело круто, даже эпично.
А говорить про 600, а на фото 6 - ну такое себе.

Построить на стадионе 600 человек и сделать фотку - вот это было бы круто, вот такое фото действует на психику.
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05.09.2024 13:58 Ответить
Згоден, голими в 20 градусний мороз. Фотосесія годин з 10 має тривати.
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05.09.2024 14:22 Ответить
Після ІІ СВ написали правила ведення війни, Женевські конвенції, полонених не кошмарити
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05.09.2024 15:04 Ответить
Це ви, про Оленівське убивство Українців, орками і не тільк??
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05.09.2024 22:00 Ответить
про Женевські конвенції як такі, а не хто, як їх виконує
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06.09.2024 02:09 Ответить
То що заважає обміяти на азовців? Особистий переляк зє!
Мабуть зє так наляканий поверненям азовців,в яких будуть питаня про брехню зє про Марік і його оборону,що він краще вб'є їх ніж поверне.
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05.09.2024 14:36 Ответить
Може ти щось говорив би про покровський і торецький напрямки чи тільки про все хороше ,щодо обміну то кадирівців звільнили при першій нагоді, натомість азовці вже понад два роки в полоні.
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05.09.2024 14:37 Ответить
 
 