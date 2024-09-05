На Курщині взято в полон понад 600 військових РФ, зокрема офіцерів та "кадирівців", - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що однією із цілей операції на Курщині було взяття в полон російських військових для подальшого обміну на українських захисників.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.
"Ми показуємо, що будь-яка їхня (росіян. - Ред.) територія не в безпеці. Якщо принесли до нас війну, то ми повертатимемо війну на їхню територію. Також ми взяли обмінний фонд, військові для нас важливі. Їхніх цивільних ніхто не чіпав. Ми не мародери та не вбивці як росіяни, які приходили до нас та вбивали цивільних і брали в полон, знущалися.
Нам не потрібні цивільні, вони живуть там, де вони жили. А ось військових ми взяли на сьогодні понад 600. Більше шести сотень вже військових в полоні. І офіцери, і чеченці, бойовики Кадирова. Ось всіх їх ми мінятимемо на наших хлопців. Це також одна із цілей цієї операції. Вона виправдовує себе", - зазначив він.
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звісно татаров
особливо ,, азовців ", про яких зелена шобла забула 😡
розказуй, "как космические корабли бороздят простори большого театра".
які такі 600 військових?
може мільйон шістсот? тоді, ще, повірю.
Інфа тижневої давності.
Это было сделано не просто так - это выглядело круто, даже эпично.
А говорить про 600, а на фото 6 - ну такое себе.
Построить на стадионе 600 человек и сделать фотку - вот это было бы круто, вот такое фото действует на психику.
Мабуть зє так наляканий поверненям азовців,в яких будуть питаня про брехню зє про Марік і його оборону,що він краще вб'є їх ніж поверне.