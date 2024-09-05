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Новини Відео Війна
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На Курщині взято в полон понад 600 військових РФ, зокрема офіцерів та "кадирівців", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що однією із цілей операції на Курщині було взяття в полон російських військових для подальшого обміну на українських захисників.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Ми показуємо, що будь-яка їхня (росіян. - Ред.) територія не в безпеці. Якщо принесли до нас війну, то ми повертатимемо війну на їхню територію. Також ми взяли обмінний фонд, військові для нас важливі. Їхніх цивільних ніхто не чіпав. Ми не мародери та не вбивці як росіяни, які  приходили до нас та вбивали цивільних і брали в полон, знущалися.

Нам не потрібні цивільні, вони живуть там, де вони жили. А ось військових ми взяли на сьогодні понад 600. Більше шести сотень вже військових в полоні. І офіцери, і чеченці, бойовики Кадирова. Ось всіх їх ми мінятимемо на наших хлопців. Це також одна із цілей цієї операції. Вона виправдовує себе", - зазначив він.

Дивіться: Операція на Курщині - це превентивний удар, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

військовополонені (939) Зеленський Володимир (23913) Курськ (1123)


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Топ коментарі
+18
кадирівців узяв у полон
звісно татаров
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05.09.2024 13:15
+6
А азов у полоні сидить 2 роки
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05.09.2024 13:18
+6
Чому не обмінюють цих виродків на наших полонених ,
особливо ,, азовців ", про яких зелена шобла забула 😡
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05.09.2024 13:19
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кадирівців узяв у полон
звісно татаров
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05.09.2024 13:15 Відповісти
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05.09.2024 13:18 Відповісти
Татаров не бере в полон - він їх всіх вбиває!
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05.09.2024 13:18 Відповісти
...з криками "Дєржитє мєня сємєро". Навіть 48 разовий ходок за лінію фронту люська абдрістовіч втік до США від крутості татарова.
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05.09.2024 13:54 Відповісти
А азов у полоні сидить 2 роки
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05.09.2024 13:18 Відповісти
А толку Вова?
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05.09.2024 13:18 Відповісти
Чому не обмінюють цих виродків на наших полонених ,
особливо ,, азовців ", про яких зелена шобла забула 😡
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05.09.2024 13:19 Відповісти
Значить про 2 тис,це все байки.
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05.09.2024 13:19 Відповісти
цій новині вже майже місяць.
розказуй, "как космические корабли бороздят простори большого театра".
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05.09.2024 13:20 Відповісти
видно відразу почерк портнова
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05.09.2024 13:22 Відповісти
На Курщині писали що кілька тисяч взяли в полон, а не 600 чоловік.
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05.09.2024 13:37 Відповісти
А скільки наших загинуло у цієї піар акції?
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05.09.2024 13:37 Відповісти
Десь стільки ж наших, якщо не більше, за цей час здали на Покровському напрямку... Але про це він не згадає.
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05.09.2024 13:44 Відповісти
потужний переможний зе!гундос, вже не той.
які такі 600 військових?
може мільйон шістсот? тоді, ще, повірю.
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05.09.2024 13:40 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/news/2024/08/27/7472125/index.amp На Курщині уже взяли в полон майже 600 окупантів - Сирський

Інфа тижневої давності.
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05.09.2024 13:42 Відповісти
ну їх там можна кожен тиждень стільки набирати. лєхко.
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05.09.2024 13:51 Відповісти
Мені буде цікава покрокова доля кожного полоненого кадирівця. Бо, здається, вони поза конкурсом. І іх обмін це особиста зацікавленість наших посадовців виключно у своїх власних інтересах. Доля азовців вже нікого не хвилює.
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05.09.2024 13:47 Відповісти
Их на деньги меняют. Большие деньги, и это давно не секрет.
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05.09.2024 14:16 Відповісти
та в безпеці їхня територія - українці підчиняються військовим понсорам і нічого там на тих территоріях не зроблять протизаконного. інакше дяді не проспонсують. навіть собі в конституцію не припишуть. хоча вони історично українські.
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05.09.2024 13:50 Відповісти
Помните шествие пленных немцев по Москве ?!
Это было сделано не просто так - это выглядело круто, даже эпично.
А говорить про 600, а на фото 6 - ну такое себе.

Построить на стадионе 600 человек и сделать фотку - вот это было бы круто, вот такое фото действует на психику.
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05.09.2024 13:58 Відповісти
Згоден, голими в 20 градусний мороз. Фотосесія годин з 10 має тривати.
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05.09.2024 14:22 Відповісти
Після ІІ СВ написали правила ведення війни, Женевські конвенції, полонених не кошмарити
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05.09.2024 15:04 Відповісти
Це ви, про Оленівське убивство Українців, орками і не тільк??
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05.09.2024 22:00 Відповісти
про Женевські конвенції як такі, а не хто, як їх виконує
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06.09.2024 02:09 Відповісти
То що заважає обміяти на азовців? Особистий переляк зє!
Мабуть зє так наляканий поверненям азовців,в яких будуть питаня про брехню зє про Марік і його оборону,що він краще вб'є їх ніж поверне.
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05.09.2024 14:36 Відповісти
Може ти щось говорив би про покровський і торецький напрямки чи тільки про все хороше ,щодо обміну то кадирівців звільнили при першій нагоді, натомість азовці вже понад два роки в полоні.
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05.09.2024 14:37 Відповісти
 
 