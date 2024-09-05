На Курщині взято в полон понад 600 військових РФ, зокрема офіцерів та "кадирівців", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що однією із цілей операції на Курщині було взяття в полон російських військових для подальшого обміну на українських захисників.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Ми показуємо, що будь-яка їхня (росіян. - Ред.) територія не в безпеці. Якщо принесли до нас війну, то ми повертатимемо війну на їхню територію. Також ми взяли обмінний фонд, військові для нас важливі. Їхніх цивільних ніхто не чіпав. Ми не мародери та не вбивці як росіяни, які приходили до нас та вбивали цивільних і брали в полон, знущалися.

Нам не потрібні цивільні, вони живуть там, де вони жили. А ось військових ми взяли на сьогодні понад 600. Більше шести сотень вже військових в полоні. І офіцери, і чеченці, бойовики Кадирова. Ось всіх їх ми мінятимемо на наших хлопців. Це також одна із цілей цієї операції. Вона виправдовує себе", - зазначив він.

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