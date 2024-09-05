Операція на Курщині - це превентивний удар, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський назвав операцію Сил оборони на території Курської області РФ превентивним ударом.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню NBC, передає Цензор.НЕТ.
"У нас було розуміння, що нам треба зробити. У нас було розуміння, що скоріше за все, якщо вони прорвуть наш кордон на Сумщині, навпроти Курщини, ми будемо дуже довго зупиняти, а потім витиснути їх - це треба мати перевагу в людях і зброї. Не факт, що у нас вона буде. Тому ми зробили такий превентивний удар, який розробили як операцію", - пояснив Зеленський.
За словами президента, було кілька варіантів проведення операції на Курщині.
"Якщо операція піде позитивно - ось точки, куди ми повинні вийти. А якщо буде більш складною - мінімум, який ми повинні зробити. Вона пішла більш успішно. Тому ми застосували план А", - додав він.
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Строковиками? Прорвуть? 🤔
А якщо там були великі угрупування регулярних військ (контрактники, найманці), то куди вони поділися? Разом з "Ахматом" здриснули?
З тієї інформації, що є в доступних джерелах саме так і виходить...
Хоча може бути й інший бік: на Сумщині були такі "потужні" оборонні споруди, що їх би й строковики подолали...
Ну не вірю я жодному слову, що воно каже: на шостий рік "царювання" цього недолугого це вже перетворилося на інстинкт. А з огляду на скандали з побудовою фортифікацій і офіційні новини з Курщини, то вимальовуються в мене саме такі 2 варіанти.
Де ж можна так словоблудити! Це схоже на неадекватність, а адекватним серйозної зброї не дають, навіть інколи виделки з ложками забирають.
Завжди вважалося що людина, котра не може зрозуміло складати слова до купи - дУрень.
Але тепер в Україні це - "президент".
Чудова ілюстрація особистої ролі ZE в плануванні та проведенні військової операції. Гімно-командувач навіть зараз не знає яких ресурсів вона потребувала та чи мали ті ресурси ЗСУ.
Профан-ухилянт рулить, на жаль.