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Операція на Курщині - це превентивний удар, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав операцію Сил оборони на території Курської області РФ превентивним ударом.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню NBC, передає Цензор.НЕТ.

"У нас було розуміння, що нам треба зробити. У нас було розуміння, що скоріше за все, якщо вони прорвуть наш кордон на Сумщині, навпроти Курщини, ми будемо дуже довго зупиняти, а потім витиснути їх - це треба мати перевагу в людях і зброї. Не факт, що у нас вона буде. Тому ми зробили такий превентивний удар, який розробили як операцію", - пояснив Зеленський.

За словами президента, було кілька варіантів проведення операції на Курщині.

"Якщо операція піде позитивно - ось точки, куди ми повинні вийти. А якщо буде більш складною - мінімум, який ми повинні зробити. Вона пішла більш успішно. Тому ми застосували план А", - додав він.

Читайте: Саме брак далекобійної зброї призвів до операції ЗСУ на Курщині, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) Курськ (1123)


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Топ коментарі
+9
Чекаємо наступних превентивних ударів на білгородщині та брянщині!
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05.09.2024 12:23
+8
А перед ким він виправдовується?
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05.09.2024 12:25
+6
Превентивний. Звідки він це слово знає?
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05.09.2024 12:28
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Цей не встигає зачитувати подані варіанти виправдань операції в Курській.
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05.09.2024 12:20 Відповісти
А перед ким він виправдовується?
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05.09.2024 12:25 Відповісти
Перед населенням і партнерами.
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05.09.2024 13:38 Відповісти
Швидше за все перед кураторами
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05.09.2024 14:14 Відповісти
А х о его куратор?
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05.09.2024 15:52 Відповісти
Тільки треба було це робити на 2 роки раніше ...
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05.09.2024 12:22 Відповісти
Чекаємо наступних превентивних ударів на білгородщині та брянщині!
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05.09.2024 12:23 Відповісти
А може відвертання уваги від подій на Донбасі, та відтягування резервів з оборони? Все згідно оманського плану!
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05.09.2024 12:25 Відповісти
"...вони прорвуть наш кордон на Сумщині, навпроти Курщини..." Джерело:

Строковиками? Прорвуть? 🤔
А якщо там були великі угрупування регулярних військ (контрактники, найманці), то куди вони поділися? Разом з "Ахматом" здриснули?
З тієї інформації, що є в доступних джерелах саме так і виходить...

Хоча може бути й інший бік: на Сумщині були такі "потужні" оборонні споруди, що їх би й строковики подолали...

Ну не вірю я жодному слову, що воно каже: на шостий рік "царювання" цього недолугого це вже перетворилося на інстинкт. А з огляду на скандали з побудовою фортифікацій і офіційні новини з Курщини, то вимальовуються в мене саме такі 2 варіанти.
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05.09.2024 12:28 Відповісти
В нього з пуйлом один спічрайтер на двох..вони ахінею навіть однаковими текстами несуть..
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05.09.2024 12:36 Відповісти
Та ясно! Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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05.09.2024 12:30 Відповісти
Блііін! Краще б мовчав! Адже перед тим вже видав іншу версію: "Саме брак далекобійної зброї призвів до операції ЗСУ на Курщині, - Зеленський Джерело:
Де ж можна так словоблудити! Це схоже на неадекватність, а адекватним серйозної зброї не дають, навіть інколи виделки з ложками забирають.
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05.09.2024 12:28 Відповісти
Він просто накидує варіантів. А кожен хай обирає, який йому подобається.
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05.09.2024 12:37 Відповісти
Превентивний. Звідки він це слово знає?
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05.09.2024 12:28 Відповісти
Мабуть у суфлері так було написано.
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05.09.2024 12:34 Відповісти
А це те слово, яке путлєр 100500 разів повторив, коли 24 напав.
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05.09.2024 12:37 Відповісти
"...такий превентивний удар, який розробили як операцію..."

Завжди вважалося що людина, котра не може зрозуміло складати слова до купи - дУрень.
Але тепер в Україні це - "президент".
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05.09.2024 12:29 Відповісти
"...це треба мати перевагу в людях і зброї. Не факт, що у нас вона буде.",-

Чудова ілюстрація особистої ролі ZE в плануванні та проведенні військової операції. Гімно-командувач навіть зараз не знає яких ресурсів вона потребувала та чи мали ті ресурси ЗСУ.
Профан-ухилянт рулить, на жаль.
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05.09.2024 12:30 Відповісти
І слава богу шо не знає.
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05.09.2024 12:33 Відповісти
зелені рік складали допомогу техніки, яку надавали партнери і 70% загнали в напівоточення на Курську область, щоб кацапи задекілька місяців знищили техніку і описали це як перемога на Курській дузі, мабуть на день народженню ***** подарунок від патрушева,який тримає за яй*я найвеличнішого *ідора.
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05.09.2024 12:54 Відповісти
"Превентивний" дуже невдале слово в наших реаліях. Можна було сказати "зіграли на випередження".
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05.09.2024 13:05 Відповісти
***** теж говорил в 22 шо превентивно ударял
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05.09.2024 15:53 Відповісти
 
 