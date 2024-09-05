Операція на Курщині - це превентивний удар, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав операцію Сил оборони на території Курської області РФ превентивним ударом.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню NBC, передає Цензор.НЕТ.

"У нас було розуміння, що нам треба зробити. У нас було розуміння, що скоріше за все, якщо вони прорвуть наш кордон на Сумщині, навпроти Курщини, ми будемо дуже довго зупиняти, а потім витиснути їх - це треба мати перевагу в людях і зброї. Не факт, що у нас вона буде. Тому ми зробили такий превентивний удар, який розробили як операцію", - пояснив Зеленський.

За словами президента, було кілька варіантів проведення операції на Курщині.

"Якщо операція піде позитивно - ось точки, куди ми повинні вийти. А якщо буде більш складною - мінімум, який ми повинні зробити. Вона пішла більш успішно. Тому ми застосували план А", - додав він.

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