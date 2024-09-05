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Саме брак далекобійної зброї призвів до операції ЗСУ на Курщині, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що саме брак далекобійної зброї в Україні призвів до рішення почати операцію на території Курської області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

"Що стосується далекобійності. Саме цей брак далекобійності змусив нас думати кожну секунду, яка у нас є альтернатива. Це призвело до операції на Курщині. До речі, успішної операції", - зазначив президент.

Спочатку Україна очікувала на далекобійну зброю, проте вона була у малій комплектації. 

"У нас не вистачало цих засобів, не дуже багато далекобійних ракет та снарядів. У нас було розуміння від наших розвідок, що Росія планує робити цю буферну зону. Відкрито Путін та його оточення заявляли, що вони хочуть побудувати вздовж нашого кордону буферну зону, вглиб нашої держави. Ми зрозуміли, що вони не зупиняться, вони зробили прорив на Харківщині. Слава богу, ми там змогли їх зупинити та не дали їм окупувати Харків. Після цього у нас були сигнали, що вони можуть це зробити на півночі - Сумщина, Чернігівщина. Для нас це був би дуже серйозний виклик. Вони не відмовилися від цих планів. І тоді ми зрозуміли, що нам потрібно провести відповідну операцію. Щоб буферну зону робили не вони в нас, а ми", - пояснив Зеленський.

Читайте: На пакети допомоги, які проголосували у США, ми досі очікуємо, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) зброя (7468) Курськ (1123)


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Топ коментарі
+14
Наполеон,будь ти проклятий!
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05.09.2024 12:09
+10
Геть з глузду з"їхало.
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05.09.2024 12:10
+10
Спочатку треба пану сісти на поїзд Варшава-Київ, прям на залізничному вокзалі знаходяться пункти рекрутингу, де пан патріот зможе долучитись до сил оборони України, щоб потім під проводом величного національного лідера йти від перемоги до перемоги! Україна чекає свого сина!
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05.09.2024 12:24
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Наполеон,будь ти проклятий!
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05.09.2024 12:09 Відповісти
Знову партнери винні.

Змусили його напасти на Курщину
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05.09.2024 12:59 Відповісти
Геть з глузду з"їхало.
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05.09.2024 12:10 Відповісти
Правильне рішення, тільки потрібно йти далі захоплювати кацапські міста!
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05.09.2024 12:10 Відповісти
)))). Чим, і ким? Це останні резерви. Покровськ практично беззахисний. Нема ні людей, ні техніки, ні ***********. Того угруповання вистачило на одне містечко Суджу з населенням 6 тис. Далі логістика слабка, укріплень нема. Це "політичне" рішення.
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05.09.2024 12:17 Відповісти
Все є, і війська, і **********, і техніка, сотні тисяч військових готові піти і захопити Курськ, і далі вже мацкву! Потрібна політична воля президента Зеленського та його наказ йти вперед!
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05.09.2024 12:19 Відповісти
Спочатку треба пану сісти на поїзд Варшава-Київ, прям на залізничному вокзалі знаходяться пункти рекрутингу, де пан патріот зможе долучитись до сил оборони України, щоб потім під проводом величного національного лідера йти від перемоги до перемоги! Україна чекає свого сина!
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05.09.2024 12:24 Відповісти
Син чекає створення МінЄдності/МінПовернення біженців, і тоді точно приїде.
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05.09.2024 12:26 Відповісти
Щось ви загнули
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05.09.2024 12:27 Відповісти
Откуда такие данные, диван продавленный? Шо не гавно, то эксперд...
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05.09.2024 12:20 Відповісти
))). Та ти тут можеш хоч весь на лайно зійти, але ситуацію це не змінить. Відірвись від Лайномарафону.
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05.09.2024 12:22 Відповісти
Якщо в нас (з відомих причин) немає далекобійних засобів ураження ворога з необхідної дистанції до цілі, то ми вимушені просуватися ближче до цілі, скорочувати дистанцію, і застосовувати для ураження цілі те, що є. Так само робить і ворог.
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05.09.2024 12:34 Відповісти
Це типу "Згоріла хата, гори й сарай"?
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05.09.2024 12:12 Відповісти
В червні 2023 , тут на ЦН , була новина про те , що під час бунту пригожина , американці наполегливо просили Зеленського не втручатися ... тобто - не вести бойових дій на території РФії
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05.09.2024 12:12 Відповісти
Как сказал Израиль, когда Байден отказал Израилю в помощи и поставках высокоточных авиабомб для уничтожение террористов ХАМАСА в Газе, в таком случае будем бомбить Газу обычными авиабомбами и тем что есть но потом не нойте. И на следующий день Байден разблокировал поставки высокоточного оружия Израилю. Так и нам нужно. Нету высокоточного дальнобойного оружия, херачьте касетными градами и ураганами по Курску и Белгороду вдруг какой то снаряд да попадет по вражескому складу,
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05.09.2024 12:14 Відповісти
Якби тих градів та ураганів ще було, хоч дупою жуй, але ж нема. Кожна ракета на рахунку.
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05.09.2024 12:22 Відповісти
Создание "буферной зоны" идет по плану...

Як повідомив Володимир Артюх, через ускладнення безпекової ситуації, рада оборони області прийняла рішення внести до переліку населених пунктів, які підлягають евакуації, Глухів, Есмань та Свесу, Шосткинського району, а також Манухівку та Іванівку, Конотопського району.
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05.09.2024 12:16 Відповісти
Не дістаєш до аеродромів ракетами - прийди туди пішки? І як, дійшли?
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05.09.2024 12:20 Відповісти
"...брак далекобійності змусив нас думати кожну секунду, яка у нас є альтернатива..."

Вже не цікаво згадувати, що "брак далекобійності" виник бо жалюгідний гороховий шут Зеленський, після Оману, разом із Єрмачком весь час танцювали під дудку кремля і клали на країну те, чим Зеленський грає на піаніно. Та й країною Зеленський "керує" тим же органом.

А от щодо "думати" - оце вже регіт - чим думати !? Пустою макітрою, у якій з одного вуха видно отвір протилежного? Зелені гниди, разом із своїми кремлівськими кураторами, впевненими кроками ведуть Україну до краху, як корову на бійню. А країна покірно йде. От у чому біда. Героїзм захисників не компенсує шалену шкоду від зелених гних у державному "керівництві". Альтернатива є - гнати Зеленського втришия і зробити в Україні справжню державну владу, а не дешеву імітацію.
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05.09.2024 12:23 Відповісти
Зброї ніколи не буває лишньої і курський рейд планували з участю козиря задля іншої мети.
Амери вже сказали,що операція не досягда успіху.Як сказав Швець,не можна так легковажити долею країни,обравши курську операцію.Донбас то захоплюють касапи,звідки зняли кращі підрозділи.І краще зах.озброєння.
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05.09.2024 12:24 Відповісти
менеше слухайте швеця, колишнього кагебіста. Курська операція= це удар піддих *****. зміна парадигми і тепер хай москалі ******** Суджу, ніж мають слати всі ракети до нас. Однозначно вони будуть тягнути сили в курську область для зупинки наших і точно це послабить тиск на інших ділянках.

ті, хто говорять, що непотрібно було проводити курську офензиву - це люди, які точно свідомо або несвідомо грають на москальські наративи.
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06.09.2024 12:29 Відповісти
Та,так: менше Швеця-більше Подоляка. Якраз то,що підходить козирю,хазяїну всіх слуг і служанок.
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06.09.2024 12:36 Відповісти
так, так, треба більше москалів слухати. ті поганого не розкажуь. вони ж ці всі наративи, що ви зараз тут розносите, розкидають на вентилятор своєї пропаганди. так, що Думайте!
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06.09.2024 17:42 Відповісти
Так,слухайте подоляцькі нарративи,вечірні казочки-байочки зе,як останню істину.
Це для вас.
Адекватні люди тверезо оцінюють цю операцію,за час якої втратили 6 містечок,а взяли одне-суджа.Притому,що зе наперед заявив,що курська земля йому не потрібна,а пу-що донецька земля має бути його,як мінімум.
Думай-ТЕ,як заповідав ваш лідор,протермінований.
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06.09.2024 20:46 Відповісти
Охочих здатись орді ***** в коментах Цензора не зменшується.
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05.09.2024 12:27 Відповісти
Про далекобійний асфальт вже було?
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05.09.2024 12:30 Відповісти
Це завжди актуально, тому пишіть!
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05.09.2024 13:02 Відповісти
А асфальт який ти клало наче оскаженілий далеко не летить? Ну то своїми ''паляницями'' закидуй кацапів! В хрінпіду усі винні окрім його самого.
Зеля, іди туди чим граєш на піаніно!!!
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05.09.2024 12:31 Відповісти
Запад не разрешит обстреливать РФ ракетами. Не из-за страха перед ядерной войной. Из опасений разоблачения. В Хиросиме и Нагасаки вероятно использован иприт и напалм для мистификации ядерного взрыва. Ядерного оружия не существует. Именно поэтому, например, с 1945 не было ни одного взрыва бомбы по неосторожности.
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05.09.2024 13:18 Відповісти
***, та просто нарешті доперли, що таке атомка.
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05.09.2024 14:06 Відповісти
учёные академики доказывают что и управляемый термоядерный синтез невозможен. десятки миллиардов долларов потраченных на исследования в этой области от невежества и преступной халатности. с доказательствами существования ядерного оружия проблемы. когда этой темой детально заинтересуешься - на удивление их нет. всё что подсовывают под видом ядерных испытаний - профанация.
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05.09.2024 14:16 Відповісти
Ви найбільший геній після Ейнштейна.
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05.09.2024 14:39 Відповісти
есть люди основательно к изучению вопроса подошли. американец Майкл Палмер врач по образованию. заинтересовало в первую очередь медицинские диагнозы. в 2021 книгу написал. пришёл к выводу - там нет реально облучённых, зато много обожжённых вследствие попадание на кожу иприта и напалма.

> В этой книге рассматриваются научные и медицинские доказательства, чтобы определить, может ли быть правдой общепринятая история атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В ней делается вывод, что 1. никаких ядерных взрывов не было, 2. города были разрушены обычными взрывчатыми веществами и напалмом, 3. жертвы были убиты не радиацией, а горчичным газом, а также напалмом. Хотя большая часть книги посвящена медицинским и физическим доказательствам, в последних двух главах также рассматриваются более широкие исторические и политические последствия.
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05.09.2024 14:49 Відповісти
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05.09.2024 14:59 Відповісти
чувак, я тебя понял. ты против теорий заговора глобально. как об этом рассказывал Гитлер. людишко по-маленькому и сам способен солгать. слишком большая ложь просто не придёт им в голову. телефонный мошенник, позвонив лоху, вот он да, обманул. такое вот большое просто в чайнике оно не поместится.
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05.09.2024 15:04 Відповісти
Чувак, все прохладно 😂
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05.09.2024 15:14 Відповісти
пук у калюжу а не операція. як зайшли так і вийдете. хоч хтось думав про перспективи внесення цих земель до себе?
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05.09.2024 14:05 Відповісти
Це не завадило сьогодні запускати дрони з району курська
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05.09.2024 14:21 Відповісти
Тоб то замість того щоб виробляти цю зброю, продовжуємо воювати українцями. Їх ще багато.
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05.09.2024 14:27 Відповісти
А оскільки в Україні більше немає ядерної зброї, треба вторгнутися на всю Росію 😁
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05.09.2024 14:35 Відповісти
Геть безтолкового ішака!
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05.09.2024 20:32 Відповісти
зеленський ТИ ЛАЙНО
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06.09.2024 12:44 Відповісти
 
 