Саме брак далекобійної зброї призвів до операції ЗСУ на Курщині, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що саме брак далекобійної зброї в Україні призвів до рішення почати операцію на території Курської області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

"Що стосується далекобійності. Саме цей брак далекобійності змусив нас думати кожну секунду, яка у нас є альтернатива. Це призвело до операції на Курщині. До речі, успішної операції", - зазначив президент.

Спочатку Україна очікувала на далекобійну зброю, проте вона була у малій комплектації.

"У нас не вистачало цих засобів, не дуже багато далекобійних ракет та снарядів. У нас було розуміння від наших розвідок, що Росія планує робити цю буферну зону. Відкрито Путін та його оточення заявляли, що вони хочуть побудувати вздовж нашого кордону буферну зону, вглиб нашої держави. Ми зрозуміли, що вони не зупиняться, вони зробили прорив на Харківщині. Слава богу, ми там змогли їх зупинити та не дали їм окупувати Харків. Після цього у нас були сигнали, що вони можуть це зробити на півночі - Сумщина, Чернігівщина. Для нас це був би дуже серйозний виклик. Вони не відмовилися від цих планів. І тоді ми зрозуміли, що нам потрібно провести відповідну операцію. Щоб буферну зону робили не вони в нас, а ми", - пояснив Зеленський.

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