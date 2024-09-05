Саме брак далекобійної зброї призвів до операції ЗСУ на Курщині, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що саме брак далекобійної зброї в Україні призвів до рішення почати операцію на території Курської області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю NBC News.
"Що стосується далекобійності. Саме цей брак далекобійності змусив нас думати кожну секунду, яка у нас є альтернатива. Це призвело до операції на Курщині. До речі, успішної операції", - зазначив президент.
Спочатку Україна очікувала на далекобійну зброю, проте вона була у малій комплектації.
"У нас не вистачало цих засобів, не дуже багато далекобійних ракет та снарядів. У нас було розуміння від наших розвідок, що Росія планує робити цю буферну зону. Відкрито Путін та його оточення заявляли, що вони хочуть побудувати вздовж нашого кордону буферну зону, вглиб нашої держави. Ми зрозуміли, що вони не зупиняться, вони зробили прорив на Харківщині. Слава богу, ми там змогли їх зупинити та не дали їм окупувати Харків. Після цього у нас були сигнали, що вони можуть це зробити на півночі - Сумщина, Чернігівщина. Для нас це був би дуже серйозний виклик. Вони не відмовилися від цих планів. І тоді ми зрозуміли, що нам потрібно провести відповідну операцію. Щоб буферну зону робили не вони в нас, а ми", - пояснив Зеленський.
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Змусили його напасти на Курщину
Як повідомив Володимир Артюх, через ускладнення безпекової ситуації, рада оборони області прийняла рішення внести до переліку населених пунктів, які підлягають евакуації, Глухів, Есмань та Свесу, Шосткинського району, а також Манухівку та Іванівку, Конотопського району.
Вже не цікаво згадувати, що "брак далекобійності" виник бо жалюгідний гороховий шут Зеленський, після Оману, разом із Єрмачком весь час танцювали під дудку кремля і клали на країну те, чим Зеленський грає на піаніно. Та й країною Зеленський "керує" тим же органом.
А от щодо "думати" - оце вже регіт - чим думати !? Пустою макітрою, у якій з одного вуха видно отвір протилежного? Зелені гниди, разом із своїми кремлівськими кураторами, впевненими кроками ведуть Україну до краху, як корову на бійню. А країна покірно йде. От у чому біда. Героїзм захисників не компенсує шалену шкоду від зелених гних у державному "керівництві". Альтернатива є - гнати Зеленського втришия і зробити в Україні справжню державну владу, а не дешеву імітацію.
Амери вже сказали,що операція не досягда успіху.Як сказав Швець,не можна так легковажити долею країни,обравши курську операцію.Донбас то захоплюють касапи,звідки зняли кращі підрозділи.І краще зах.озброєння.
ті, хто говорять, що непотрібно було проводити курську офензиву - це люди, які точно свідомо або несвідомо грають на москальські наративи.
Це для вас.
Адекватні люди тверезо оцінюють цю операцію,за час якої втратили 6 містечок,а взяли одне-суджа.Притому,що зе наперед заявив,що курська земля йому не потрібна,а пу-що донецька земля має бути його,як мінімум.
Думай-ТЕ,як заповідав ваш лідор,протермінований.
Зеля, іди туди чим граєш на піаніно!!!
> В этой книге рассматриваются научные и медицинские доказательства, чтобы определить, может ли быть правдой общепринятая история атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В ней делается вывод, что 1. никаких ядерных взрывов не было, 2. города были разрушены обычными взрывчатыми веществами и напалмом, 3. жертвы были убиты не радиацией, а горчичным газом, а также напалмом. Хотя большая часть книги посвящена медицинским и физическим доказательствам, в последних двух главах также рассматриваются более широкие исторические и политические последствия.