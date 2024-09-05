На пакети допомоги, які проголосували у США, ми досі очікуємо, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що пакети допомоги від США, які раніше було проголосовано, йдуть до України дуже повільно.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.
"Є позитив, тому що є рішення Конгресу (щодо надання допомоги Україні. - Ред.), але є й негатив, що на всі ті пакети, які було проголосовано, досі ми очікуємо в Україні. З моральної точки зору - набагато легше, ухвалено позитивне рішення. Це половина роботи. Позитивне рішення допомагати Україні. Але є й негативна сторона, повільно дуже йдуть ці пакети, повільно йдуть процеси, на жаль. Тому ми ще не можемо посилити повністю тотально наші бригади, щоб вони... я вже не кажу про перевагу на полі бою проти Росії, бо у них достатньо техніки та засобів. Але ми говоримо, для того, щоб все ж стояти міцно", - зазначив президент.
За словами Зеленського, Україна очікує на всі ті пакети, які було проголосовано.
Будь ласка, зачекайте...
США за такий удар по рязанській харє дуже образилися?
Не можна бити союзничка США? ай-яй! США ще сопельку зелену від образи за расєюшку пустили.
Може ви й праві.
Нє?
Думаю, що скоро взагалі сша нахєр будь посилати і не тільки ми.