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Зеленський (22389) допомога (7869) США (20972)

На пакети допомоги, які проголосували у США, ми досі очікуємо, - Зеленський

Зеленський про повільну допомогу

Президент Володимир Зеленський заявив, що пакети допомоги від США, які раніше було проголосовано, йдуть до України дуже повільно.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Є позитив, тому що є рішення Конгресу (щодо надання допомоги Україні. - Ред.), але є й негатив, що на всі ті пакети, які було проголосовано, досі ми очікуємо в Україні. З моральної точки зору - набагато легше, ухвалено позитивне рішення. Це половина роботи. Позитивне рішення допомагати Україні. Але є й негативна сторона, повільно дуже йдуть ці пакети, повільно йдуть процеси, на жаль. Тому ми ще не можемо посилити повністю тотально наші бригади, щоб вони... я вже не кажу про перевагу на полі бою проти Росії, бо у них достатньо техніки та засобів. Але ми говоримо, для того, щоб все ж стояти міцно", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Україна очікує на всі ті пакети, які було проголосовано.

Читайте: Зеленський візьме участь у зустрічі формату "Рамштайн", щоб особисто попросити західних партнерів про подальші поставки зброї, - Spiegel

Автор: 
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Топ коментарі
+8
Після 30 вересня пропаде 6 лярдів $ допомоги Україні якщо не використати. Джо зовсім з глузду з'їхав від навіювань підарка саллівана🤦
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05.09.2024 12:05
+4
Зброю треба виробляти свою, а не закатувати оборонний бюджет в асфальт.
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05.09.2024 12:11
+3
Ви натякаєте на легендарну абсолютну суму за яку боролися півроку? Яка наївність. По перше там і близько не передбачено на конкретну допомогу тут і зараз. А по друге ці 6 лярдів проходять по іншій темі. Поцікавтеся.
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05.09.2024 12:20
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"Обіцяного три роки ждуть"
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05.09.2024 12:04 Відповісти
Після 30 вересня пропаде 6 лярдів $ допомоги Україні якщо не використати. Джо зовсім з глузду з'їхав від навіювань підарка саллівана🤦
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05.09.2024 12:05 Відповісти
6 лярдів? Тобто 55 лярдів вже використали за 4 місяці?
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05.09.2024 12:08 Відповісти
Ви натякаєте на легендарну абсолютну суму за яку боролися півроку? Яка наївність. По перше там і близько не передбачено на конкретну допомогу тут і зараз. А по друге ці 6 лярдів проходять по іншій темі. Поцікавтеся.
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05.09.2024 12:20 Відповісти
Зброю треба виробляти свою, а не закатувати оборонний бюджет в асфальт.
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05.09.2024 12:11 Відповісти
Вашингтонські таксисти кажуть, що поставки сповільнились через Курську операцію. Хто зна, хто зна...
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05.09.2024 12:19 Відповісти
Натякаєте на те, що ми, таки, сильно вмазали по харє американського союзничка, окупувавши Курщину?
США за такий удар по рязанській харє дуже образилися?
Не можна бити союзничка США? ай-яй! США ще сопельку зелену від образи за расєюшку пустили.

Може ви й праві.
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05.09.2024 15:36 Відповісти
Ржекнув від душі)
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05.09.2024 15:54 Відповісти
Ну так а як ? Зброю ж треба доставити з Марсу , через орбіту Плутона ! А це не жарти .
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05.09.2024 12:20 Відповісти
За тo 27 американських деталей є в ракеті ""Іскандер-М" - аналогічною ракетою росія вдарила 3 вересня по Полтаві.
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05.09.2024 12:41 Відповісти
А ми твоїх обіцянок п'ять років чекаємо . Американці свої виконують, а ти брехло ніколи .
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05.09.2024 13:02 Відповісти
Цікаво, а що ТИ їм пообіцяв і...не виконав? Думаю про Єрмакорупцію і щось про суди татаркіна, про утиски свободи слова та опозицію. А може тебе відверто запитали: "А шо не так з українською зброєю? Де вона і чому її не має в армії?" Тобі ж точно є що відповісти. Чи ти, маланець, думаєш, що на Заході забувають, як і ти "раптово забув" про те, що з пуйлом перетирав на одинці та про Оман з Стамбулом? Он пуйло й досі тикає тебе, *****, носом в ті "стамбульські угоди", як того всраного кошака в своє ж гівно.
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05.09.2024 14:49 Відповісти
Торчок Володя,а пам'ятаєш 10 пунктів,які тобі передали США для обов'язкового виконання,щоб отримувати подальшу допомогу? Так на результати в Вашингтоні вже більше року чекають. Якщо ти потужно харкаєш на руку,яка тебе годує,то чекай обратку.
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05.09.2024 14:53 Відповісти
Мабуть 10 вимог сша було похєрено після того, як сша похєрили ленд-ліз.

Нє?

Думаю, що скоро взагалі сша нахєр будь посилати і не тільки ми.
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05.09.2024 15:39 Відповісти
 
 