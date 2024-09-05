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Зеленский (19011) помощь (7419) США (24808)

Пакеты помощи, которые проголосовали в США, мы до сих пор ожидаем, - Зеленский

Зеленський про повільну допомогу

Президент Владимир Зеленский заявил, что пакеты помощи от США, которые ранее были проголосованы, идут в Украину очень медленно.

Об этом глава государства заявил в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Есть позитив, потому что есть решение Конгресса (о предоставлении помощи Украине. - Ред.), но есть и негатив, что все те пакеты, которые были проголосованы, до сих пор мы ожидаем в Украине. С моральной точки зрения - намного легче, принято положительное решение. Это половина работы. Положительное решение помогать Украине. Но есть и негативная сторона, медленно очень идут эти пакеты, медленно идут процессы, к сожалению. Поэтому мы еще не можем усилить полностью тотально наши бригады, чтобы они... я уже не говорю о преимуществе на поле боя против России, потому что у них достаточно техники и средств. Но мы говорим, для того, чтобы все же стоять крепко", - отметил президент.

По словам Зеленского, Украина ожидает все те пакеты, которые были проголосованы.

Читайте: Зеленский примет участие во встрече формата "Рамштайн", чтобы лично попросить западных партнеров о дальнейших поставках оружия, - Spiegel
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Топ комментарии
+8
Після 30 вересня пропаде 6 лярдів $ допомоги Україні якщо не використати. Джо зовсім з глузду з'їхав від навіювань підарка саллівана🤦
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05.09.2024 12:05
+4
Зброю треба виробляти свою, а не закатувати оборонний бюджет в асфальт.
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05.09.2024 12:11
+3
Ви натякаєте на легендарну абсолютну суму за яку боролися півроку? Яка наївність. По перше там і близько не передбачено на конкретну допомогу тут і зараз. А по друге ці 6 лярдів проходять по іншій темі. Поцікавтеся.
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05.09.2024 12:20
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"Обіцяного три роки ждуть"
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05.09.2024 12:04 Ответить
Після 30 вересня пропаде 6 лярдів $ допомоги Україні якщо не використати. Джо зовсім з глузду з'їхав від навіювань підарка саллівана🤦
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05.09.2024 12:05 Ответить
6 лярдів? Тобто 55 лярдів вже використали за 4 місяці?
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05.09.2024 12:08 Ответить
Ви натякаєте на легендарну абсолютну суму за яку боролися півроку? Яка наївність. По перше там і близько не передбачено на конкретну допомогу тут і зараз. А по друге ці 6 лярдів проходять по іншій темі. Поцікавтеся.
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05.09.2024 12:20 Ответить
Зброю треба виробляти свою, а не закатувати оборонний бюджет в асфальт.
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05.09.2024 12:11 Ответить
Вашингтонські таксисти кажуть, що поставки сповільнились через Курську операцію. Хто зна, хто зна...
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05.09.2024 12:19 Ответить
Натякаєте на те, що ми, таки, сильно вмазали по харє американського союзничка, окупувавши Курщину?
США за такий удар по рязанській харє дуже образилися?
Не можна бити союзничка США? ай-яй! США ще сопельку зелену від образи за расєюшку пустили.

Може ви й праві.
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05.09.2024 15:36 Ответить
Ржекнув від душі)
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05.09.2024 15:54 Ответить
Ну так а як ? Зброю ж треба доставити з Марсу , через орбіту Плутона ! А це не жарти .
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05.09.2024 12:20 Ответить
За тo 27 американських деталей є в ракеті ""Іскандер-М" - аналогічною ракетою росія вдарила 3 вересня по Полтаві.
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05.09.2024 12:41 Ответить
А ми твоїх обіцянок п'ять років чекаємо . Американці свої виконують, а ти брехло ніколи .
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05.09.2024 13:02 Ответить
Цікаво, а що ТИ їм пообіцяв і...не виконав? Думаю про Єрмакорупцію і щось про суди татаркіна, про утиски свободи слова та опозицію. А може тебе відверто запитали: "А шо не так з українською зброєю? Де вона і чому її не має в армії?" Тобі ж точно є що відповісти. Чи ти, маланець, думаєш, що на Заході забувають, як і ти "раптово забув" про те, що з пуйлом перетирав на одинці та про Оман з Стамбулом? Он пуйло й досі тикає тебе, *****, носом в ті "стамбульські угоди", як того всраного кошака в своє ж гівно.
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05.09.2024 14:49 Ответить
Торчок Володя,а пам'ятаєш 10 пунктів,які тобі передали США для обов'язкового виконання,щоб отримувати подальшу допомогу? Так на результати в Вашингтоні вже більше року чекають. Якщо ти потужно харкаєш на руку,яка тебе годує,то чекай обратку.
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05.09.2024 14:53 Ответить
Мабуть 10 вимог сша було похєрено після того, як сша похєрили ленд-ліз.

Нє?

Думаю, що скоро взагалі сша нахєр будь посилати і не тільки ми.
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05.09.2024 15:39 Ответить
 
 