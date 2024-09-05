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Зеленский (19005) оружие (10027) Рамштайн (82)

Зеленский примет участие во встрече формата "Рамштайн", чтобы лично попросить западных партнеров о дальнейших поставках оружия, - Spiegel

Зеленський візьме участь у Рамштайні

В пятницу, 6 сентября, состоится очередная встреча в формате "Рамштайн" на одноименной американской авиабазе в Германии. Президент Украины Владимир Зеленский посетит заседание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel.

Зеленский хочет лично попросить западных партнеров о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией. А также четко очертить серьезность сложившейся ситуации. Кроме того, глава украинского государства хочет попросить о новых поставках оружия для своей армии, особенно ракет дальнего радиуса действия и больше средств противовоздушной обороны.

Визит на базу ВВС США в Рамштайне, в котором, как ожидается, примет участие и министр обороны Борис Писториус, является необычным. С начала войны министры регулярно встречаются в формате "Рамштайн", где они вместе с военными обсуждают совместные усилия, направленные на обеспечение Украины как можно большим количеством военной техники. До сих пор атмосфера этих встреч была скорее рабочей, но визит Зеленского, вероятно, придаст событию политическую окраску.

Министр обороны Украины Рустем Умеров уже несколько дней находится в турне по важнейшим союзникам Киева. Сегодня вечером он встретится с Писториусом в Берлине, где главным вопросом, вероятно, будет то, сможет ли Германия предоставить дополнительные пакеты вооружений в ближайшие месяцы, несмотря на жесткую бюджетную ситуацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон анонсировал встречу в формате "Рамштайн" в Германии 6 сентября

Умеров ранее уже ездил на переговоры в Вашингтон.

Администрация Байдена, однако, подчеркнула во время визита, что хочет настаивать на дальнейшем расширении противовоздушной обороны страны на следующей встрече контактной группы в Рамштайн. США и их партнеры продолжат предоставлять Киеву критически важное оборудование, необходимое для защиты от российской агрессии, заявил министр обороны Ллойд Остин. Он осудил недавние российские атаки на гражданские объекты в Украине.
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Топ комментарии
+8
Головне, не давати йому розкривати рота без папірця, який йому напише хтось розумніший.
Бо це буде чергова ганьба.
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05.09.2024 09:42
+7
Тобто в нас не існує інших посадовців, які би якісно робили роботу і мали авторитет.
Лише особа, яка тимчасово засіла в кріслі президента може вимолити більше допомоги.
Це не партнерство.
Блазень він і є блазень.
Оточив себе блазнями. Тепер їде плазувати перед сильними світу цього.
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05.09.2024 09:42
+6
О, а якже ''паляниця''? Ось українські виробники зброї плачуть що немає куди готове озброєння продавати! Купуй вітчизняне, фінанасуй свою ''паляницю''! А то ходиш як убоге-дайте-дайте. Та й приймаєш як ''прастітутка'' з усіх сторін!
Аажеж для тебе простіше виклянчити, а гроші з бюджету розікрасти! Зеля *уйло і злодій ла-ла-ла! Зелю геть!
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05.09.2024 09:45
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Ну значить нульові шанси підуть в мінус.
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05.09.2024 09:40 Ответить
Поставити все на ППО для України це повна дурня , у раші є всяких ракет , бомб, КАБ-ів, снарядів скільки ,що ніякого , зібраного зі всього Світу не достатньо щоб їх зупинити?! Вдовбають Україну в кам'яний Вік, в темінь, в мерзлоту! А мільйони українців посунуть на Євросоюз, Америку?! Тільки адекватна Біблейська відповідь:" Око за око зуб за зуб " їх зупинить! Дайте зброю і ДОЗВІЛ !!!
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05.09.2024 09:58 Ответить
це точно, воно ж просити не вміє, а буде вимагати і тупотіти ногами що йому всі должні
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05.09.2024 12:18 Ответить
Тобто в нас не існує інших посадовців, які би якісно робили роботу і мали авторитет.
Лише особа, яка тимчасово засіла в кріслі президента може вимолити більше допомоги.
Це не партнерство.
Блазень він і є блазень.
Оточив себе блазнями. Тепер їде плазувати перед сильними світу цього.
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05.09.2024 09:42 Ответить
Головне, не давати йому розкривати рота без папірця, який йому напише хтось розумніший.
Бо це буде чергова ганьба.
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05.09.2024 09:42 Ответить
А дурню, що не дай, він все одно зробить усе через дупу.
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05.09.2024 11:35 Ответить
Кругом встигає рабатун... Тільки от толку ??? Сьогодня порахували дохід. Епоха бідності скінчилась. Починається епоха жебракування, як в 90х. І зі зброєю не певен ( на жаль ). Або скажуть, що 2029 рік..Тоді вже може бути не до зброї. Дякую вам, енерджайзери ВИ наші ! p/s Прийде час і на зовсім інші формати..
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05.09.2024 09:44 Ответить
О, а якже ''паляниця''? Ось українські виробники зброї плачуть що немає куди готове озброєння продавати! Купуй вітчизняне, фінанасуй свою ''паляницю''! А то ходиш як убоге-дайте-дайте. Та й приймаєш як ''прастітутка'' з усіх сторін!
Аажеж для тебе простіше виклянчити, а гроші з бюджету розікрасти! Зеля *уйло і злодій ла-ла-ла! Зелю геть!
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05.09.2024 09:45 Ответить
Нейтралізувати джерело агресії було б набагато дешевше .
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05.09.2024 09:45 Ответить
Дуже потужно їхати особисто і просити зброю, але ще було б потужніше, якби кожного дня їздити по підприємствах оборонпрому разом зі шмигалем і давати замовлення на виготовленні нашої зброї. Невже за 5 з хвостиком років при такій монобільшості в Раді і своєму уряді, міністрах, оборонпрому, тисячах спеціалістів не спроможні випускати своє? В Конституції України немає пункту їздити Президенту і просити, а є норми, згідно яким, він зобов'язаний піклуватися за оборону і обороноздатність армії. А так висвітлюється тільки одна сторона, що мов який же добрий Боневтік, їздить і просить..., а де інша сторона, що 40 мільйонна країна, яка входила в десятку поставщиеів зброї в стіті не спроможні з 2019 року виготовляти свою зброю, особливо ракети, снарняди, РЄБ ів дрони.
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05.09.2024 09:45 Ответить
На Південьмаші ще за царя гороха відпрацьовано виробництво ракет любого застосування , а це чмо зелене пішло на жебри до заходу , по ряду причин якщо не дадуть звинуватити той-же захід поразці України .
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05.09.2024 09:58 Ответить
щоб особисто попросити

я усцикаюсь від щастя. от, значить потужний переможний зе!лідор!
хто небуть, скажіть зе!гундосу, що на його шоу, вже ніхто не приходить. зал пустий.
тільки проплачені або відбиті зе!дебіли.
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05.09.2024 10:01 Ответить
приклад минулих особистих просьб,"зезедента" котрого західні партнери ,на протязі війни багато що просили виконати ,зокрема забрати рашистську агентуру, взяти за одне місце корупціонерів, видати фінансових аферистів.(інвест няню)"зекварталу" і що не виконав "зепоцріот" вказує на те,що його особисті прохання принесуть більше шкоди Україні.і її народу ,як користі.Петра потрібно посилати для таких справ...
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05.09.2024 10:29 Ответить
Залужного може б і почули...
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05.09.2024 11:05 Ответить
Космовні заклики до опонентів інтелектуально обмеженого гундосу, який не вміє переконливо використовувати наявні факти, які підтверджують необхідність надання необхідного озброєння, у партнерів вже провокують блювотний рефлекс.
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05.09.2024 11:25 Ответить
 
 