Зеленский примет участие во встрече формата "Рамштайн", чтобы лично попросить западных партнеров о дальнейших поставках оружия, - Spiegel

В пятницу, 6 сентября, состоится очередная встреча в формате "Рамштайн" на одноименной американской авиабазе в Германии. Президент Украины Владимир Зеленский посетит заседание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Spiegel.

Зеленский хочет лично попросить западных партнеров о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией. А также четко очертить серьезность сложившейся ситуации. Кроме того, глава украинского государства хочет попросить о новых поставках оружия для своей армии, особенно ракет дальнего радиуса действия и больше средств противовоздушной обороны.

Визит на базу ВВС США в Рамштайне, в котором, как ожидается, примет участие и министр обороны Борис Писториус, является необычным. С начала войны министры регулярно встречаются в формате "Рамштайн", где они вместе с военными обсуждают совместные усилия, направленные на обеспечение Украины как можно большим количеством военной техники. До сих пор атмосфера этих встреч была скорее рабочей, но визит Зеленского, вероятно, придаст событию политическую окраску.

Министр обороны Украины Рустем Умеров уже несколько дней находится в турне по важнейшим союзникам Киева. Сегодня вечером он встретится с Писториусом в Берлине, где главным вопросом, вероятно, будет то, сможет ли Германия предоставить дополнительные пакеты вооружений в ближайшие месяцы, несмотря на жесткую бюджетную ситуацию.

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Умеров ранее уже ездил на переговоры в Вашингтон.

Администрация Байдена, однако, подчеркнула во время визита, что хочет настаивать на дальнейшем расширении противовоздушной обороны страны на следующей встрече контактной группы в Рамштайн. США и их партнеры продолжат предоставлять Киеву критически важное оборудование, необходимое для защиты от российской агрессии, заявил министр обороны Ллойд Остин. Он осудил недавние российские атаки на гражданские объекты в Украине.