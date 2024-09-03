Пентагон анонсировал встречу в формате "Рамштайн" в Германии 6 сентября
Очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в очном режиме в Германии 6 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министр Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун в четверг отбудут на авиабазу "Рамштайн" в Германии, чтобы провести очное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины 6 сентября", - отметил представитель Пентагона Патрик Райдер.
Он отметил, что это будет уже 24 встреча с тех пор, как глава Пентагона Ллойд Остин инициировал этот формат в апреле 2022 года.
Ожидается, что на этой неделе в заседании примут участие представители около 50 стран, которые "обсудят войну в Украине и дальнейшую тесную координацию со стороны международного сообщества для оказания поддержки Украине".
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