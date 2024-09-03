РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6307 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
939 7

Пентагон анонсировал встречу в формате "Рамштайн" в Германии 6 сентября

зустріч у форматі рамштайн

Очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в очном режиме в Германии 6 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун в четверг отбудут на авиабазу "Рамштайн" в Германии, чтобы провести очное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины 6 сентября", - отметил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он отметил, что это будет уже 24 встреча с тех пор, как глава Пентагона Ллойд Остин инициировал этот формат в апреле 2022 года.

Ожидается, что на этой неделе в заседании примут участие представители около 50 стран, которые "обсудят войну в Украине и дальнейшую тесную координацию со стороны международного сообщества для оказания поддержки Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пентагоне прокомментировали темпы поступлений ЗРК Patriot в Украину

Автор: 

Пентагон (1451) США (26583) Рамштайн (146)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДИМОВ: Все! Банкова ПОСИПАЛАСЬ. Команда Зеленського ЙДЕ. Хто ДОТИСНЕ Путіна? 2 сценарії КІНЦЯ ВІЙНИ - вогонь по Зеленій мразоті від Димова
показать весь комментарий
03.09.2024 22:57 Ответить
Потрібно більше зброї, все що є. Сподіваюся вони це нарешті зрозуміли.
показать весь комментарий
03.09.2024 23:03 Ответить
Залишок PDA 6.1млрд доступний до кінця місяця
Та знайдений аудитом залишок 5.1млрд за 2022-2023 роки

Ніхто не поспішає
показать весь комментарий
03.09.2024 23:05 Ответить
Ось де треба вирішувати питання застосування зброї по раші.
показать весь комментарий
03.09.2024 23:06 Ответить
Вирішувати питання застосування зброї по Засрашці потрібно в Україні, де є потіжні підприємтсва і спеціалісти, які в недалекому минулому створили "Сатану", якої боїться весь світ. Але Боневтік Нетряпкович Потужний вскладає в голови українців, що вся вина лежить на США,що не дає дозволу бити по росії, а не на ньому, який за 5 років не створив жодної ракети і не виробив сотнями тих, що залишили попередники.
показать весь комментарий
03.09.2024 23:20 Ответить
А я думаю - чого це зе все звертається до українців з цього питання а не до НАТО ?
показать весь комментарий
03.09.2024 23:28 Ответить
Що б дати два снаряда і три патрона та броньовик часів вьєтнамської війни.
показать весь комментарий
04.09.2024 04:17 Ответить
 
 