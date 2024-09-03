Пентагон анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" у Німеччині 6 вересня

Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в очному режимі у Німеччині 6 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун у четвер відбудуть до авіабази "Рамштайн" у Німеччині, щоби провести очне засідання Контактної групи з питань оборони України 6 вересня", - зауважив речник Пентагону Патрік Райдер,

Він зазначив, що це буде вже 24 зустріч відтоді, як глава Пентагону Ллойд Остін ініціював цей формат у квітні 2022 року.

Очікується, що цього тижня в засіданні візьмуть участь представники близько 50 країн, які "обговорять війну в Україні та подальшу тісну координацію з боку міжнародного співтовариства для надання підтримки Україні".

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