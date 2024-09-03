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Новини Допомога Україні
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Пентагон анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" у Німеччині 6 вересня

зустріч у форматі рамштайн

Чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в очному режимі у Німеччині 6 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун у четвер відбудуть до авіабази "Рамштайн" у Німеччині, щоби провести очне засідання Контактної групи з питань оборони України 6 вересня", - зауважив речник Пентагону Патрік Райдер,

Він зазначив, що це буде вже 24 зустріч відтоді, як глава Пентагону Ллойд Остін ініціював цей формат у квітні 2022 року.

Очікується, що цього тижня в засіданні візьмуть участь представники близько 50 країн, які "обговорять війну в Україні та подальшу тісну координацію з боку міжнародного співтовариства для надання підтримки Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні прокоментували темпи надходжень ЗРК Patriot до України

Автор: 

Пентагон (1419) США (22713) Рамштайн (153)


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03.09.2024 22:57 Відповісти
Потрібно більше зброї, все що є. Сподіваюся вони це нарешті зрозуміли.
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03.09.2024 23:03 Відповісти
Залишок PDA 6.1млрд доступний до кінця місяця
Та знайдений аудитом залишок 5.1млрд за 2022-2023 роки

Ніхто не поспішає
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03.09.2024 23:05 Відповісти
Ось де треба вирішувати питання застосування зброї по раші.
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03.09.2024 23:06 Відповісти
Вирішувати питання застосування зброї по Засрашці потрібно в Україні, де є потіжні підприємтсва і спеціалісти, які в недалекому минулому створили "Сатану", якої боїться весь світ. Але Боневтік Нетряпкович Потужний вскладає в голови українців, що вся вина лежить на США,що не дає дозволу бити по росії, а не на ньому, який за 5 років не створив жодної ракети і не виробив сотнями тих, що залишили попередники.
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03.09.2024 23:20 Відповісти
А я думаю - чого це зе все звертається до українців з цього питання а не до НАТО ?
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03.09.2024 23:28 Відповісти
Що б дати два снаряда і три патрона та броньовик часів вьєтнамської війни.
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04.09.2024 04:17 Відповісти
 
 