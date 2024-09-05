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Зеленський візьме участь у зустрічі формату "Рамштайн", щоб особисто попросити західних партнерів про подальші поставки зброї, - Spiegel

Зеленський візьме участь у Рамштайні

У п'ятницю, 6 вересня, відбудеться чергова зустріч у форматі "Рамштайн" на однойменній американській авіабазі в Німеччині. Президент України Володимир Зеленський відвідає засідання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Spiegel.

Зеленський хоче особисто попросити західних партнерів про подальші поставки зброї для боротьби з Росією. А також чітко окреслити серйозність ситуації, що склалася. Крім того, глава української держави хоче попросити про нові поставки зброї для своєї армії, особливо ракет дальнього радіуса дії і більше засобів протиповітряної оборони.

Візит на базу ВПС США в Рамштайні, в якому, як очікується, візьме участь і міністр оборони Борис Пісторіус, є незвичайним. З початку війни міністри регулярно зустрічаються у форматі "Рамштайн", де вони разом з військовими обговорюють спільні зусилля, спрямовані на забезпечення України якомога більшою кількістю військової техніки. Досі атмосфера цих зустрічей була радше робочою, але візит Зеленського, ймовірно, надасть події політичного забарвлення.

Міністр оборони України Рустем Умєров вже кілька днів перебуває в турне по найважливіших союзниках Києва. Сьогодні ввечері він зустрінеться з Пісторіусом у Берліні, де головним питанням, ймовірно, буде те, чи зможе Німеччина надати додаткові пакети озброєнь у найближчі місяці, попри жорстку бюджетну ситуацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" у Німеччині 6 вересня

Умєров раніше вже їздив на переговори до Вашингтона.

Адміністрація Байдена, однак, підкреслила під час візиту, що хоче наполягати на подальшому розширенні протиповітряної оборони країни на наступній зустрічі контактної групи в Рамштайні. США та їхні партнери продовжать надавати Києву критично важливе обладнання, необхідне для захисту від російської агресії, заявив міністр оборони Ллойд Остін. Він засудив нещодавні російські атаки на цивільні об'єкти в Україні.

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Топ коментарі
+8
Головне, не давати йому розкривати рота без папірця, який йому напише хтось розумніший.
Бо це буде чергова ганьба.
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05.09.2024 09:42
+7
Тобто в нас не існує інших посадовців, які би якісно робили роботу і мали авторитет.
Лише особа, яка тимчасово засіла в кріслі президента може вимолити більше допомоги.
Це не партнерство.
Блазень він і є блазень.
Оточив себе блазнями. Тепер їде плазувати перед сильними світу цього.
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05.09.2024 09:42
+6
О, а якже ''паляниця''? Ось українські виробники зброї плачуть що немає куди готове озброєння продавати! Купуй вітчизняне, фінанасуй свою ''паляницю''! А то ходиш як убоге-дайте-дайте. Та й приймаєш як ''прастітутка'' з усіх сторін!
Аажеж для тебе простіше виклянчити, а гроші з бюджету розікрасти! Зеля *уйло і злодій ла-ла-ла! Зелю геть!
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05.09.2024 09:45
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Ну значить нульові шанси підуть в мінус.
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05.09.2024 09:40 Відповісти
Поставити все на ППО для України це повна дурня , у раші є всяких ракет , бомб, КАБ-ів, снарядів скільки ,що ніякого , зібраного зі всього Світу не достатньо щоб їх зупинити?! Вдовбають Україну в кам'яний Вік, в темінь, в мерзлоту! А мільйони українців посунуть на Євросоюз, Америку?! Тільки адекватна Біблейська відповідь:" Око за око зуб за зуб " їх зупинить! Дайте зброю і ДОЗВІЛ !!!
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05.09.2024 09:58 Відповісти
це точно, воно ж просити не вміє, а буде вимагати і тупотіти ногами що йому всі должні
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05.09.2024 12:18 Відповісти
Тобто в нас не існує інших посадовців, які би якісно робили роботу і мали авторитет.
Лише особа, яка тимчасово засіла в кріслі президента може вимолити більше допомоги.
Це не партнерство.
Блазень він і є блазень.
Оточив себе блазнями. Тепер їде плазувати перед сильними світу цього.
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05.09.2024 09:42 Відповісти
Головне, не давати йому розкривати рота без папірця, який йому напише хтось розумніший.
Бо це буде чергова ганьба.
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05.09.2024 09:42 Відповісти
А дурню, що не дай, він все одно зробить усе через дупу.
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05.09.2024 11:35 Відповісти
Кругом встигає рабатун... Тільки от толку ??? Сьогодня порахували дохід. Епоха бідності скінчилась. Починається епоха жебракування, як в 90х. І зі зброєю не певен ( на жаль ). Або скажуть, що 2029 рік..Тоді вже може бути не до зброї. Дякую вам, енерджайзери ВИ наші ! p/s Прийде час і на зовсім інші формати..
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05.09.2024 09:44 Відповісти
О, а якже ''паляниця''? Ось українські виробники зброї плачуть що немає куди готове озброєння продавати! Купуй вітчизняне, фінанасуй свою ''паляницю''! А то ходиш як убоге-дайте-дайте. Та й приймаєш як ''прастітутка'' з усіх сторін!
Аажеж для тебе простіше виклянчити, а гроші з бюджету розікрасти! Зеля *уйло і злодій ла-ла-ла! Зелю геть!
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05.09.2024 09:45 Відповісти
Нейтралізувати джерело агресії було б набагато дешевше .
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05.09.2024 09:45 Відповісти
Дуже потужно їхати особисто і просити зброю, але ще було б потужніше, якби кожного дня їздити по підприємствах оборонпрому разом зі шмигалем і давати замовлення на виготовленні нашої зброї. Невже за 5 з хвостиком років при такій монобільшості в Раді і своєму уряді, міністрах, оборонпрому, тисячах спеціалістів не спроможні випускати своє? В Конституції України немає пункту їздити Президенту і просити, а є норми, згідно яким, він зобов'язаний піклуватися за оборону і обороноздатність армії. А так висвітлюється тільки одна сторона, що мов який же добрий Боневтік, їздить і просить..., а де інша сторона, що 40 мільйонна країна, яка входила в десятку поставщиеів зброї в стіті не спроможні з 2019 року виготовляти свою зброю, особливо ракети, снарняди, РЄБ ів дрони.
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05.09.2024 09:45 Відповісти
На Південьмаші ще за царя гороха відпрацьовано виробництво ракет любого застосування , а це чмо зелене пішло на жебри до заходу , по ряду причин якщо не дадуть звинуватити той-же захід поразці України .
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05.09.2024 09:58 Відповісти
щоб особисто попросити

я усцикаюсь від щастя. от, значить потужний переможний зе!лідор!
хто небуть, скажіть зе!гундосу, що на його шоу, вже ніхто не приходить. зал пустий.
тільки проплачені або відбиті зе!дебіли.
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05.09.2024 10:01 Відповісти
приклад минулих особистих просьб,"зезедента" котрого західні партнери ,на протязі війни багато що просили виконати ,зокрема забрати рашистську агентуру, взяти за одне місце корупціонерів, видати фінансових аферистів.(інвест няню)"зекварталу" і що не виконав "зепоцріот" вказує на те,що його особисті прохання принесуть більше шкоди Україні.і її народу ,як користі.Петра потрібно посилати для таких справ...
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05.09.2024 10:29 Відповісти
Залужного може б і почули...
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05.09.2024 11:05 Відповісти
Космовні заклики до опонентів інтелектуально обмеженого гундосу, який не вміє переконливо використовувати наявні факти, які підтверджують необхідність надання необхідного озброєння, у партнерів вже провокують блювотний рефлекс.
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05.09.2024 11:25 Відповісти
 
 