Зеленський прибув на "Рамштайн": Плануються переговори з Остіном, Пісторіусом та Шольцом. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув на авіабазу "Рамштайн" для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо", - йдеться в повідомленні.

Зеленський візьме участь в засіданні групи та зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Також проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом.

"Після цього – Італія. Міжнародний економічний форум "Амброзетті", зустрічі з представниками італійського бізнесу. Переговори з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Узгоджуємо позиції з усіма союзниками по G7", - додав президент.

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