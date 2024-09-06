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Зеленський прибув на "Рамштайн": Плануються переговори з Остіном, Пісторіусом та Шольцом. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув на авіабазу "Рамштайн" для участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам потрібна рішучість партнерів та засоби, щоб зупинити російський повітряний терор. Потрібно, щоб уся зброя з уже оголошених пакетів підтримки нарешті потрапила в бойові бригади. І потрібні сильні далекобійні рішення партнерів, щоб наблизити справедливий мир, якого ми прагнемо", - йдеться в повідомленні.

Зеленський візьме участь в засіданні групи та зустрінеться з міністрами оборони США та Німеччини Ллойдом Остіном і Борисом Пісторіусом. Також проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом.

"Після цього – Італія. Міжнародний економічний форум "Амброзетті", зустрічі з представниками італійського бізнесу. Переговори з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Узгоджуємо позиції з усіма союзниками по G7", - додав президент.

Читайте: Зеленський та Макрон провели тривалу телефонну розмову перед засіданням "Рамштайну"

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Рамштайн (154)


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Топ коментарі
+5
НЕБРИТЕ ЧУЧЕЛКО В ЗЕЛЕНИХ КАЛЬСОНАХ ... ПОТУЖНО .
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06.09.2024 11:24
+5
Черговий день позору. І так вже 6 років.
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06.09.2024 11:26
+5
Хрипло небрите....
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06.09.2024 11:28
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Шось дадуть - в США може "згоріти" 6 млд допомоги
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06.09.2024 11:14 Відповісти
Ого, як закабанів! Ще трохи - і буде, як Ин. І не лише по вазі і поставі, а й по всьому решта.
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06.09.2024 11:18 Відповісти
НЕБРИТЕ ЧУЧЕЛКО В ЗЕЛЕНИХ КАЛЬСОНАХ ... ПОТУЖНО .
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06.09.2024 11:24 Відповісти
Сьишу голос из прекрастного далеко.
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06.09.2024 11:19 Відповісти
Слышу
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06.09.2024 11:20 Відповісти
Черговий день позору. І так вже 6 років.
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06.09.2024 11:26 Відповісти
Хрипло небрите....
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06.09.2024 11:28 Відповісти
Все в зеленых рубашках,как в КВН.
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06.09.2024 11:31 Відповісти
Він же в Україну не повернеться? Правда? Невже це тіко мрії?
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06.09.2024 14:53 Відповісти
Шкода партнерів бо спілкуватися з цим неадекватом ще те задоволення, я наприклад навідь на його небрите рило дивитись не хочу а щей слухати шо це обдолбане меле🤮🤮🤮
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06.09.2024 16:52 Відповісти
Зе-Гевара
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06.09.2024 17:07 Відповісти
 
 