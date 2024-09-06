Зеленський та Макрон провели тривалу телефонну розмову перед засіданням "Рамштайну"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

"Тривала й змістовна телефонна розмова з Еммануелем Макроном. Привітав його з призначенням нового Прем’єр-міністра Мішеля Барньє. Президент Франції висловив співчуття у зв’язку з російськими ударами по Львову, Полтаві та інших містах і громадах", - зазначив український президент.

Напередодні засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакета військової допомоги від Франції, а також можливість спільного виробництва деяких видів озброєння. Вкотре наголосив: нам украй потрібен дозвіл партнерів бити по аеродромах, із яких злітають носії КАБів і ракет, тож ми розраховуємо на єдність союзників у цьому питанні.

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Зеленський поінформував колегу про основні потреби України, серед іншого в засобах ППО, РЕБ, бронетехніці та артилерії.

"Домовилися про наступні контакти, зокрема щодо реалізації як нашої двосторонньої безпекової угоди, так і спільного механізму Ukraine Security Compact. Україна цінує підтримку з боку Франції в захисті життів наших людей і сподівається на подальшу взаємодію, яка змусить відповісти країну-терориста за її злочини", - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Олаф Шольц 6 вересня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який прибуде з візитом до ФРН.

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