Дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський прокоментував кадрові зміни у Кабінеті міністрів: урядові інституції мають запрацювати максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

"Відбулись урядові заміни. Я вдячний парламенту за підтримку відповідних кандидатур. Дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше. На всіх рівнях.

Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України. Більш активне просування в перемовному процесі із Євросоюзом – це підготовка майбутньої угоди про вступ. Більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою та громадами. І, звичайно, більше підтримки для фронту й для всіх наших людей. І це стосується постачання зброї. Нашої енергетики – захисту об’єктів енергетики і відбудови зруйнованого. Чітка ветеранська політика. Чітка протидія російській пропаганді за кордоном. Робота з глобальною українською спільнотою. Забезпечення фінансової стабільності нашої держави і, зокрема, активізація роботи з партнерами, щоб кошти від російських активів були спрямовані для України.

Є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати", - наголосив Зеленський.

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