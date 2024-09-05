Дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський прокоментував кадрові зміни у Кабінеті міністрів: урядові інституції мають запрацювати максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.
"Відбулись урядові заміни. Я вдячний парламенту за підтримку відповідних кандидатур. Дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше. На всіх рівнях.
Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України. Більш активне просування в перемовному процесі із Євросоюзом – це підготовка майбутньої угоди про вступ. Більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою та громадами. І, звичайно, більше підтримки для фронту й для всіх наших людей. І це стосується постачання зброї. Нашої енергетики – захисту об’єктів енергетики і відбудови зруйнованого. Чітка ветеранська політика. Чітка протидія російській пропаганді за кордоном. Робота з глобальною українською спільнотою. Забезпечення фінансової стабільності нашої держави і, зокрема, активізація роботи з партнерами, щоб кошти від російських активів були спрямовані для України.
Є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати", - наголосив Зеленський.
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Дно судової системи.
Ексочільник Броварської РВА Майбоженко, який п'яний за кермом задавив 4 людей, вийшов на волю під особисте зобов'язання.
Корупціонерів від влади, Слуг Народу, прихльобателів щів Єрмака, суди радо відпускають на волю. Максимум, що їм світить - звільнення. Якщо щось більше світить, то вони тікають тропами Дмитрука, Портнова, Трубіцина завдяки листам Буданова, меддовідок Ляшка та просто підкупу прикордонників за мовчазної згоди влади.
Патріота Червінського ледь видерли з лап прокурорсько-суддівського пекла, Дудін - досі сидить.
Гнила судова, прокурорська системи не реформуються, реформа суддів застрягла стараннями Єрмака-Татарова.
Інститути влади, або узурповані, або деградували, інфопростір окупований потужними менеджерами. Ми вже слабко нагадуємо демократичну країну.
Схоже після закінчення війни, яким би воно не було, нам доведеться починати все спочатку. Головне, щоб після війни вся ця камарілья не змогла продовжувати почате.
Нам опозиція та всі свідомі громадяни обіцяли, що розбиратися будемо після війни. Я особисто збираюся дотримати цієї обіцянки і всіляко буду нагадувати про неї тим, хто дав слово і тримає його заради єдності до перемоги...
Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.
У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.
А ЗВІТІВ від Шмигаля, Українці, так і не дочекалися!!
Законодавство, то таке собі, писання для дурнів з 73%
Ти це скажеш бурятам, котрі візьмуться за твою хату і твою жінку...
Це вже було. І не раз...
Єдине, що загрожує моїм дітям - це ТЦК, яке мене в 55+ пошле на м'ясо.
а сейчас еще больше... как никогда НЕ уверенны.
пля!!!!
він ще БоНеВтік ?
а чого чекає ?
.
ти їх знищів, зе!чмо тупориле!
ніколи
Жодного Звіту Уряду у ВРУ, за його «НЕЗЛАМНУ», за РИГламентом КМУ ще мирного часу, «мудрість», і без внесення до нього, жодних дієвих змін щодо його тупого сидіння, упродовж 3 років активного вторгнення рашистів в Україн!!??!
Усьо ж, якось там сидять, оті члЄНИ, падамашнему …
Якби знав Береговий про таке майбутне(шлепер был доверенным лицом Берегового от его округа, на выборах в верховный совет ссср) ,
вiн до зорей не летiв би - шукав щось би путне.
Iз СIЗО до президентiв було б вже не близько,
бо нащо такее горе - таке срамовисько...
не була задіяна. Як вона може керувати країною , коли не була
навідь рядовим службовцем. ? Грати на сцені та клацати х..єм на клавішах
роялю-- це і все що воно може. Так що Ви хочете ?
додаток Є-приЗедент шість років непридатний
Їх ЗЄ почав руйнувати ще у 2019 році і до 2022 року успішло залишив від державного управління руїни.
Те, що зараз - це не інституції, а рішалово з ОП шляхом маніпулювання маріонетками.
А де ж президент у воюючій країні? Кажете просрали у 2019?