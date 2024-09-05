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Дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський прокоментував кадрові зміни у Кабінеті міністрів: урядові інституції мають запрацювати максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

"Відбулись урядові заміни. Я вдячний парламенту за підтримку відповідних кандидатур. Дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше. На всіх рівнях.

Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України. Більш активне просування в перемовному процесі із Євросоюзом – це підготовка майбутньої угоди про вступ. Більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою та громадами. І, звичайно, більше підтримки для фронту й для всіх наших людей. І це стосується постачання зброї. Нашої енергетики – захисту об’єктів енергетики і відбудови зруйнованого. Чітка ветеранська політика. Чітка протидія російській пропаганді за кордоном. Робота з глобальною українською спільнотою. Забезпечення фінансової стабільності нашої держави і, зокрема, активізація роботи з партнерами, щоб кошти від російських активів були спрямовані для України.

Є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати", - наголосив Зеленський.

Читайте: На Курщині взято в полон понад 600 військових РФ, зокрема офіцерів та "кадирівців", - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) звернення (607)


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Топ коментарі
+24
Та куди вже "активніше". Чмо тупориле.
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05.09.2024 20:53
+18
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092750390810&__cft__[0]=AZVwB9rlXkjmhXpPj4lXz7idfb1YrXXluRAA7N-Yx65zW9u6dhZW9NAmqnTzwhXrNP7a5lXlB4AgRK987OD7DtkzNlNmXwmEGU2pA0vDp4QQuBPAIYr19Uo-S88Nw5TdAMR8JO26t5wEed1KWEMCYyucY-5RJImmoU-jZ45LY0Q5D0STbrr6teCVN5V3tZs-JePZBOL0hQwDiFFp3xI-3-3P&__tn__=-]C%2CP-R Dmytro Bykov .

https://www.facebook.com/diosbuk/posts/pfbid021CzkF4m9ZY8wBH82fTTrXTikhQLV2tG1Pd3svuoVynrT9RCkAFmMfmFYMUsyo82zl?__cft__[0]=AZVwB9rlXkjmhXpPj4lXz7idfb1YrXXluRAA7N-Yx65zW9u6dhZW9NAmqnTzwhXrNP7a5lXlB4AgRK987OD7DtkzNlNmXwmEGU2pA0vDp4QQuBPAIYr19Uo-S88Nw5TdAMR8JO26t5wEed1KWEMCYyucY-5RJImmoU-jZ45LY0Q5D0STbrr6teCVN5V3tZs-JePZBOL0hQwDiFFp3xI-3-3P&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Дно судової системи.

Ексочільник Броварської РВА Майбоженко, який п'яний за кермом задавив 4 людей, вийшов на волю під особисте зобов'язання.

Корупціонерів від влади, Слуг Народу, прихльобателів щів Єрмака, суди радо відпускають на волю. Максимум, що їм світить - звільнення. Якщо щось більше світить, то вони тікають тропами Дмитрука, Портнова, Трубіцина завдяки листам Буданова, меддовідок Ляшка та просто підкупу прикордонників за мовчазної згоди влади.

Патріота Червінського ледь видерли з лап прокурорсько-суддівського пекла, Дудін - досі сидить.

Гнила судова, прокурорська системи не реформуються, реформа суддів застрягла стараннями Єрмака-Татарова.

Інститути влади, або узурповані, або деградували, інфопростір окупований потужними менеджерами. Ми вже слабко нагадуємо демократичну країну.

Схоже після закінчення війни, яким би воно не було, нам доведеться починати все спочатку. Головне, щоб після війни вся ця камарілья не змогла продовжувати почате.

Нам опозиція та всі свідомі громадяни обіцяли, що розбиратися будемо після війни. Я особисто збираюся дотримати цієї обіцянки і всіляко буду нагадувати про неї тим, хто дав слово і тримає його заради єдності до перемоги...
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05.09.2024 20:53
+16
Т.е. воровать нужно больше? У нас населения осталось меньше 28 миллионов и идет постоянный отток. Когда будет сокращение а не раздувание госаппарата и армии чиновников?
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05.09.2024 20:53
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100092750390810&__cft__[0]=AZVwB9rlXkjmhXpPj4lXz7idfb1YrXXluRAA7N-Yx65zW9u6dhZW9NAmqnTzwhXrNP7a5lXlB4AgRK987OD7DtkzNlNmXwmEGU2pA0vDp4QQuBPAIYr19Uo-S88Nw5TdAMR8JO26t5wEed1KWEMCYyucY-5RJImmoU-jZ45LY0Q5D0STbrr6teCVN5V3tZs-JePZBOL0hQwDiFFp3xI-3-3P&__tn__=-]C%2CP-R Dmytro Bykov .

https://www.facebook.com/diosbuk/posts/pfbid021CzkF4m9ZY8wBH82fTTrXTikhQLV2tG1Pd3svuoVynrT9RCkAFmMfmFYMUsyo82zl?__cft__[0]=AZVwB9rlXkjmhXpPj4lXz7idfb1YrXXluRAA7N-Yx65zW9u6dhZW9NAmqnTzwhXrNP7a5lXlB4AgRK987OD7DtkzNlNmXwmEGU2pA0vDp4QQuBPAIYr19Uo-S88Nw5TdAMR8JO26t5wEed1KWEMCYyucY-5RJImmoU-jZ45LY0Q5D0STbrr6teCVN5V3tZs-JePZBOL0hQwDiFFp3xI-3-3P&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Дно судової системи.

Ексочільник Броварської РВА Майбоженко, який п'яний за кермом задавив 4 людей, вийшов на волю під особисте зобов'язання.

Корупціонерів від влади, Слуг Народу, прихльобателів щів Єрмака, суди радо відпускають на волю. Максимум, що їм світить - звільнення. Якщо щось більше світить, то вони тікають тропами Дмитрука, Портнова, Трубіцина завдяки листам Буданова, меддовідок Ляшка та просто підкупу прикордонників за мовчазної згоди влади.

Патріота Червінського ледь видерли з лап прокурорсько-суддівського пекла, Дудін - досі сидить.

Гнила судова, прокурорська системи не реформуються, реформа суддів застрягла стараннями Єрмака-Татарова.

Інститути влади, або узурповані, або деградували, інфопростір окупований потужними менеджерами. Ми вже слабко нагадуємо демократичну країну.

Схоже після закінчення війни, яким би воно не було, нам доведеться починати все спочатку. Головне, щоб після війни вся ця камарілья не змогла продовжувати почате.

Нам опозиція та всі свідомі громадяни обіцяли, що розбиратися будемо після війни. Я особисто збираюся дотримати цієї обіцянки і всіляко буду нагадувати про неї тим, хто дав слово і тримає його заради єдності до перемоги...
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05.09.2024 20:53 Відповісти
Та куди вже "активніше". Чмо тупориле.
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05.09.2024 20:53 Відповісти
Стаття 228 регламенту Верховної Ради, зокрема, передбачає, що парламент один раз на рік розглядає звіт Кабміну про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету міністрів. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності подається Кабінетом міністрів у 45-денний строк після закінчення календарного року.

Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.

У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.
А ЗВІТІВ від Шмигаля, Українці, так і не дочекалися!!
Законодавство, то таке собі, писання для дурнів з 73%
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05.09.2024 21:04 Відповісти
Они отчитались дерьмаку
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05.09.2024 21:34 Відповісти
Т.е. воровать нужно больше? У нас населения осталось меньше 28 миллионов и идет постоянный отток. Когда будет сокращение а не раздувание госаппарата и армии чиновников?
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05.09.2024 20:53 Відповісти
Але ж він, перший раз(!!!), не збрехав і видав те, про що і думав - "ще активніше, ніж це було раніше. На всіх рівнях." - тобто не тільки міністри крадуть, а...на всіх рівнях! Бо скоро вже буде нічого красти.
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05.09.2024 20:57 Відповісти
Тільки щойно прочитав, що 31 липня був мобілізований журналіст Богдан Затула з Харкова, а вже 26 серпня Богдан потрапив під артилерійський вогонь і загинув. Йому було 26 років. А як таке могло статися? Питання в тому, що від моменту мобілізації до потрапляння під ворожій обстріл минуло... 27 днів. Як?
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05.09.2024 20:54 Відповісти
Запитайте про це, у верховного говнокамандуючаго єрмака, або його НЕЗЛАМНОГО» зама, говнобородька!!
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05.09.2024 21:01 Відповісти
та при чім тут єрмак - єрмак завтра скаже щоб ви гуй смоктали і що ? до справи ? люди ж не вівці що йдуть на живодьорню,де логіка ? немає 6 місяців якісної підготовки - *** їм а не мобілізація ! це ж просто УТИЛІЗАЦІЯ.восени 2023 року тодішній Головком Залужний доніс до Зеленського, що необхідно не лише мобілізувати 450 000 солдатів, а й навчати їх, від пів року до року! Тоді Зеленський сказав, що не бачить аргументів для такої мобілізації. Про навчання взагалі промовчав.
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05.09.2024 21:13 Відповісти
Капець, ти дитина!..
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05.09.2024 21:34 Відповісти
"...уй їм а не мобілізація" ???
Ти це скажеш бурятам, котрі візьмуться за твою хату і твою жінку...
Це вже було. І не раз...
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05.09.2024 21:46 Відповісти
Діти далеко і буряти їм не загрожують.

Єдине, що загрожує моїм дітям - це ТЦК, яке мене в 55+ пошле на м'ясо.
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05.09.2024 22:26 Відповісти
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05.09.2024 22:36 Відповісти
🤮🤮🤮🤮🤮
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05.09.2024 22:49 Відповісти
Мають працювати ще потужніше, дєлать віди
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05.09.2024 20:56 Відповісти
Активно не робити не хера,це потужно!
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05.09.2024 20:56 Відповісти
вовфка, мы уверенны в тебе как никогда раньше НЕ были уверены....

а сейчас еще больше... как никогда НЕ уверенны.

пля!!!!
він ще БоНеВтік ?

а чого чекає ?

.
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05.09.2024 20:57 Відповісти
коли останній українець на станції Чоп виключить свєт в сортірє ?
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05.09.2024 21:01 Відповісти
нема ніяких урядових інститутів!
ти їх знищів, зе!чмо тупориле!
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05.09.2024 20:58 Відповісти
Воно не тупориле , прикидуеться , постійно бреше і краде тільку у партнерів, а ***** з кадиркою поважає і В кадиркіна , прощення випросив , а в українців , за всі злодіяння , зустрічі ТЕРРОРИСТІВ на Чонгарі

ніколи
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05.09.2024 23:02 Відповісти
КУ-КУ тижня !
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05.09.2024 20:59 Відповісти
Тобто, мовчали, де БЮДЖЕТНІ КОШТИ Українців поділися, починаючи з 2019 року??
Жодного Звіту Уряду у ВРУ, за його «НЕЗЛАМНУ», за РИГламентом КМУ ще мирного часу, «мудрість», і без внесення до нього, жодних дієвих змін щодо його тупого сидіння, упродовж 3 років активного вторгнення рашистів в Україн!!??!
Усьо ж, якось там сидять, оті члЄНИ, падамашнему …
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05.09.2024 20:59 Відповісти
жирних плятєй із опо-кабміна перетасовали - работаєм дальшє
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05.09.2024 20:59 Відповісти
Куди вже активніе ?! Вже й так крадуть аж гай шумить.
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05.09.2024 20:59 Відповісти
Маємо міністрів,не маємо промисловісті. ШОУ
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05.09.2024 21:03 Відповісти
ти їх вже всі зруйнував. виконав завдання ***** на 12+
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05.09.2024 21:03 Відповісти
Хто слухає ще ті бздури?Пересунув ліжка в борделі і розказує про прогрес!
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05.09.2024 21:05 Відповісти
Який потужний "меседж"! Це як "вода мокра", вітер дме", "сонце світить", ... а Зєлєнскій як був дурнем так ним і лишається. Стабільність і застій в мізках поцомуділи - почав з крадійництва чужих жартів, перейшов на бюджетні гроші і тепер з телесуфлера озвучує чужі і тупі лозунги для ще тупішого лохократа...
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05.09.2024 21:06 Відповісти
Улыбнула cоnstant, мол, каким ты был, таким ты и остался... - Вот хоть убейте меня - это же шмат шлеперщины, типо,

Якби знав Береговий про таке майбутне(шлепер был доверенным лицом Берегового от его округа, на выборах в верховный совет ссср) ,

вiн до зорей не летiв би - шукав щось би путне.

Iз СIЗО до президентiв було б вже не близько,

бо нащо такее горе - таке срамовисько...
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05.09.2024 21:22 Відповісти
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05.09.2024 21:48 Відповісти
"А ми - не просто раби, які страждають від тягарів, ми - професійні раби, які пишаються своїм рабством».Булат Окуджава
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05.09.2024 21:09 Відповісти
Нащо ти це нам розказуєш? Збери кодло Шмигаля й розказуй їм про те як міжгалактичні кораблі розорювали квартал95. Це ж твої посіпаки.
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05.09.2024 21:13 Відповісти
щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно - ще активніше, - а на пi заречься слабо?
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05.09.2024 21:14 Відповісти
Чекаю на мем про кабмін
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05.09.2024 21:14 Відповісти
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05.09.2024 21:16 Відповісти
від грому переставляння ліжок в в цьому борделі бабла в казні не прибавиться.
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05.09.2024 21:17 Відповісти
Навряд чи старі ляді будуть ефективніше працювати, якщо їм дати нові поганяла.
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05.09.2024 21:21 Відповісти
Не хвилюйся, буратінка, "відкати" будуть регулярно.
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05.09.2024 21:22 Відповісти
Які урядові інституції? Все вирішує ОПа. А точніше -д'єрмак!
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05.09.2024 21:23 Відповісти
Зеленскій нуль множить.
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05.09.2024 21:31 Відповісти
Чепуха бесполезная.
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05.09.2024 21:39 Відповісти
Буба, побойся бога, не измывайся над подчиненными - они и так пи*дят в четыре руки, каждый!
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05.09.2024 21:40 Відповісти
Який керівник, як він працює, так і його підлеглі "активні". Лідор всіх часів не вірить ще, що він тупий і активність його тупих помічників - це біготня по кабінетах, перезавантаження успішних на таких же лузерів, як і він.
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05.09.2024 21:40 Відповісти
Людина аніколи не працювала на виробництві. В державних установах
не була задіяна. Як вона може керувати країною , коли не була
навідь рядовим службовцем. ? Грати на сцені та клацати х..єм на клавішах
роялю-- це і все що воно може. Так що Ви хочете ?
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05.09.2024 21:42 Відповісти
Які урядові інституції? Ти їх усі демонтував. Звідки невігласам знати що таке інституції і як вони працюють? Ворог в лічині зе патріота
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05.09.2024 21:45 Відповісти
рееструйтесь в додатку Є-уряд.
додаток Є-приЗедент шість років непридатний
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05.09.2024 21:47 Відповісти
Навіть якби Зє великим пальцем клацнув від переднього зуба і провів по горлу з пацанською фразою "Зуб даю!", то йому вже навіть в підворітні малолітні баклани не повірили б...
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05.09.2024 21:54 Відповісти
Це балабольство нарешті закінчиться чи і далі така "неволя" буде? Гірше КАБів задовбує!
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05.09.2024 22:07 Відповісти
Зауважте, жодним новим кандатом на посаду не було заявлено ніякої програми змін під яку він прийшов! Отож, бла-бла-бла.... одну дармоїдну пику поміняли на іншу, вангую, не безкоштовно
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05.09.2024 22:31 Відповісти
Одни на потоках посидели, теперь настала пора другим покормиться😁
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06.09.2024 05:38 Відповісти
Як заїбала ця щоденна *******. Мають працювати чинуші ще активніше, а майже в кожному селі у школах плетуть сітки, мали б виробляти ракети класу повітря-повітря, є кому це робити, той самий Південмаш, Артем-Луч, але чомусь ні, ми по безпілотниках - це дешевше і не вимагає досліджень, виробничих потужностей і деяким ******** можна більше. Чуваки, ви підзаїбали, починайте працювати вже.
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05.09.2024 22:40 Відповісти
урядові інституції мають запрацювати максимально активно - ще активніше, ніж це було раніше. (виконання оманської зради і здачі українських земель потрібно пришвидшити і то набагато.До виборів в США потрібно встигнути максимально здати українські території, згідно домовленостей "зеленого юди" з рашистським кровопивцею української крові.
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05.09.2024 22:42 Відповісти
Уйди, ***** ПАДЛА - и все заработает как часики!!!
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05.09.2024 23:03 Відповісти
Які блд інституції???!!!

Їх ЗЄ почав руйнувати ще у 2019 році і до 2022 року успішло залишив від державного управління руїни.

Те, що зараз - це не інституції, а рішалово з ОП шляхом маніпулювання маріонетками.
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05.09.2024 23:25 Відповісти
Турборежим
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06.09.2024 01:14 Відповісти
Його робота коментатор?
А де ж президент у воюючій країні? Кажете просрали у 2019?
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06.09.2024 01:17 Відповісти
Нужно не активно, а потужно. Без потужнсти ничего не получится
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06.09.2024 05:37 Відповісти
Як вже задовбала цей зелений уйобок...тьфу...***....
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06.09.2024 06:27 Відповісти
Виявляється, піздінг може стати ще активнішим. Куди ще активніше. Липку вже не тільки обдерли, а на дрова вже пускають. Активісти, мля.
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06.09.2024 07:13 Відповісти
"Тобто, я буду робити моську ще суворішою і гундосити ще гундосніше"
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06.09.2024 07:22 Відповісти
Своїм криворізьким бикуванням вова зробив усе щоб урядові інституції не працювали.
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06.09.2024 07:48 Відповісти
 
 