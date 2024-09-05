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Очень важно, чтобы правительственные институты сейчас работали максимально активно – еще активнее, чем это было раньше, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский прокомментировал кадровые изменения в Кабинете Министров: правительственные институты должны заработать максимально активно - еще активнее, чем это было раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

"Состоялись правительственные замены. Я благодарен парламенту за поддержку соответствующих кандидатур. Очень важно, чтобы правительственные институты сейчас работали максимально активно - еще активнее, чем это было раньше. На всех уровнях.

Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом - это подготовка будущего соглашения о вступлении. Больше взаимодействия и взаимопонимания между центральной властью и громадами. И, конечно, больше поддержки для фронта и для всех наших людей. И это касается поставок оружия. Нашей энергетики - защиты объектов энергетики и восстановления разрушенного. Четкая ветеранская политика. Четкое противодействие российской пропаганде за рубежом. Работа с глобальным украинским сообществом. Обеспечение финансовой стабильности нашего государства и, в частности, активизация работы с партнерами, чтобы средства от российских активов были направлены для Украины.

Есть десятки таких вполне конкретных задач, и на своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите также: На Курщине взяли в плен более 600 военных РФ, в том числе офицеров и "кадыровцев", - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) обращение (751)


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Топ комментарии
+24
Та куди вже "активніше". Чмо тупориле.
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05.09.2024 20:53
+18
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https://www.facebook.com/diosbuk/posts/pfbid021CzkF4m9ZY8wBH82fTTrXTikhQLV2tG1Pd3svuoVynrT9RCkAFmMfmFYMUsyo82zl?__cft__[0]=AZVwB9rlXkjmhXpPj4lXz7idfb1YrXXluRAA7N-Yx65zW9u6dhZW9NAmqnTzwhXrNP7a5lXlB4AgRK987OD7DtkzNlNmXwmEGU2pA0vDp4QQuBPAIYr19Uo-S88Nw5TdAMR8JO26t5wEed1KWEMCYyucY-5RJImmoU-jZ45LY0Q5D0STbrr6teCVN5V3tZs-JePZBOL0hQwDiFFp3xI-3-3P&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Дно судової системи.

Ексочільник Броварської РВА Майбоженко, який п'яний за кермом задавив 4 людей, вийшов на волю під особисте зобов'язання.

Корупціонерів від влади, Слуг Народу, прихльобателів щів Єрмака, суди радо відпускають на волю. Максимум, що їм світить - звільнення. Якщо щось більше світить, то вони тікають тропами Дмитрука, Портнова, Трубіцина завдяки листам Буданова, меддовідок Ляшка та просто підкупу прикордонників за мовчазної згоди влади.

Патріота Червінського ледь видерли з лап прокурорсько-суддівського пекла, Дудін - досі сидить.

Гнила судова, прокурорська системи не реформуються, реформа суддів застрягла стараннями Єрмака-Татарова.

Інститути влади, або узурповані, або деградували, інфопростір окупований потужними менеджерами. Ми вже слабко нагадуємо демократичну країну.

Схоже після закінчення війни, яким би воно не було, нам доведеться починати все спочатку. Головне, щоб після війни вся ця камарілья не змогла продовжувати почате.

Нам опозиція та всі свідомі громадяни обіцяли, що розбиратися будемо після війни. Я особисто збираюся дотримати цієї обіцянки і всіляко буду нагадувати про неї тим, хто дав слово і тримає його заради єдності до перемоги...
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05.09.2024 20:53
+16
Т.е. воровать нужно больше? У нас населения осталось меньше 28 миллионов и идет постоянный отток. Когда будет сокращение а не раздувание госаппарата и армии чиновников?
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05.09.2024 20:53
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100092750390810&__cft__[0]=AZVwB9rlXkjmhXpPj4lXz7idfb1YrXXluRAA7N-Yx65zW9u6dhZW9NAmqnTzwhXrNP7a5lXlB4AgRK987OD7DtkzNlNmXwmEGU2pA0vDp4QQuBPAIYr19Uo-S88Nw5TdAMR8JO26t5wEed1KWEMCYyucY-5RJImmoU-jZ45LY0Q5D0STbrr6teCVN5V3tZs-JePZBOL0hQwDiFFp3xI-3-3P&__tn__=-]C%2CP-R Dmytro Bykov .

https://www.facebook.com/diosbuk/posts/pfbid021CzkF4m9ZY8wBH82fTTrXTikhQLV2tG1Pd3svuoVynrT9RCkAFmMfmFYMUsyo82zl?__cft__[0]=AZVwB9rlXkjmhXpPj4lXz7idfb1YrXXluRAA7N-Yx65zW9u6dhZW9NAmqnTzwhXrNP7a5lXlB4AgRK987OD7DtkzNlNmXwmEGU2pA0vDp4QQuBPAIYr19Uo-S88Nw5TdAMR8JO26t5wEed1KWEMCYyucY-5RJImmoU-jZ45LY0Q5D0STbrr6teCVN5V3tZs-JePZBOL0hQwDiFFp3xI-3-3P&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Дно судової системи.

Ексочільник Броварської РВА Майбоженко, який п'яний за кермом задавив 4 людей, вийшов на волю під особисте зобов'язання.

Корупціонерів від влади, Слуг Народу, прихльобателів щів Єрмака, суди радо відпускають на волю. Максимум, що їм світить - звільнення. Якщо щось більше світить, то вони тікають тропами Дмитрука, Портнова, Трубіцина завдяки листам Буданова, меддовідок Ляшка та просто підкупу прикордонників за мовчазної згоди влади.

Патріота Червінського ледь видерли з лап прокурорсько-суддівського пекла, Дудін - досі сидить.

Гнила судова, прокурорська системи не реформуються, реформа суддів застрягла стараннями Єрмака-Татарова.

Інститути влади, або узурповані, або деградували, інфопростір окупований потужними менеджерами. Ми вже слабко нагадуємо демократичну країну.

Схоже після закінчення війни, яким би воно не було, нам доведеться починати все спочатку. Головне, щоб після війни вся ця камарілья не змогла продовжувати почате.

Нам опозиція та всі свідомі громадяни обіцяли, що розбиратися будемо після війни. Я особисто збираюся дотримати цієї обіцянки і всіляко буду нагадувати про неї тим, хто дав слово і тримає його заради єдності до перемоги...
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05.09.2024 20:53 Ответить
Та куди вже "активніше". Чмо тупориле.
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05.09.2024 20:53 Ответить
Стаття 228 регламенту Верховної Ради, зокрема, передбачає, що парламент один раз на рік розглядає звіт Кабміну про хід і результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету міністрів. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності подається Кабінетом міністрів у 45-денний строк після закінчення календарного року.

Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.

У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.
А ЗВІТІВ від Шмигаля, Українці, так і не дочекалися!!
Законодавство, то таке собі, писання для дурнів з 73%
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05.09.2024 21:04 Ответить
Они отчитались дерьмаку
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05.09.2024 21:34 Ответить
Т.е. воровать нужно больше? У нас населения осталось меньше 28 миллионов и идет постоянный отток. Когда будет сокращение а не раздувание госаппарата и армии чиновников?
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05.09.2024 20:53 Ответить
Але ж він, перший раз(!!!), не збрехав і видав те, про що і думав - "ще активніше, ніж це було раніше. На всіх рівнях." - тобто не тільки міністри крадуть, а...на всіх рівнях! Бо скоро вже буде нічого красти.
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05.09.2024 20:57 Ответить
Тільки щойно прочитав, що 31 липня був мобілізований журналіст Богдан Затула з Харкова, а вже 26 серпня Богдан потрапив під артилерійський вогонь і загинув. Йому було 26 років. А як таке могло статися? Питання в тому, що від моменту мобілізації до потрапляння під ворожій обстріл минуло... 27 днів. Як?
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05.09.2024 20:54 Ответить
Запитайте про це, у верховного говнокамандуючаго єрмака, або його НЕЗЛАМНОГО» зама, говнобородька!!
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05.09.2024 21:01 Ответить
та при чім тут єрмак - єрмак завтра скаже щоб ви гуй смоктали і що ? до справи ? люди ж не вівці що йдуть на живодьорню,де логіка ? немає 6 місяців якісної підготовки - *** їм а не мобілізація ! це ж просто УТИЛІЗАЦІЯ.восени 2023 року тодішній Головком Залужний доніс до Зеленського, що необхідно не лише мобілізувати 450 000 солдатів, а й навчати їх, від пів року до року! Тоді Зеленський сказав, що не бачить аргументів для такої мобілізації. Про навчання взагалі промовчав.
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05.09.2024 21:13 Ответить
Капець, ти дитина!..
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05.09.2024 21:34 Ответить
"...уй їм а не мобілізація" ???
Ти це скажеш бурятам, котрі візьмуться за твою хату і твою жінку...
Це вже було. І не раз...
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05.09.2024 21:46 Ответить
Діти далеко і буряти їм не загрожують.

Єдине, що загрожує моїм дітям - це ТЦК, яке мене в 55+ пошле на м'ясо.
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05.09.2024 22:26 Ответить
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05.09.2024 22:36 Ответить
🤮🤮🤮🤮🤮
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05.09.2024 22:49 Ответить
Мають працювати ще потужніше, дєлать віди
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05.09.2024 20:56 Ответить
Активно не робити не хера,це потужно!
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05.09.2024 20:56 Ответить
вовфка, мы уверенны в тебе как никогда раньше НЕ были уверены....

а сейчас еще больше... как никогда НЕ уверенны.

пля!!!!
він ще БоНеВтік ?

а чого чекає ?

.
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05.09.2024 20:57 Ответить
коли останній українець на станції Чоп виключить свєт в сортірє ?
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05.09.2024 21:01 Ответить
нема ніяких урядових інститутів!
ти їх знищів, зе!чмо тупориле!
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05.09.2024 20:58 Ответить
Воно не тупориле , прикидуеться , постійно бреше і краде тільку у партнерів, а ***** з кадиркою поважає і В кадиркіна , прощення випросив , а в українців , за всі злодіяння , зустрічі ТЕРРОРИСТІВ на Чонгарі

ніколи
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05.09.2024 23:02 Ответить
КУ-КУ тижня !
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05.09.2024 20:59 Ответить
Тобто, мовчали, де БЮДЖЕТНІ КОШТИ Українців поділися, починаючи з 2019 року??
Жодного Звіту Уряду у ВРУ, за його «НЕЗЛАМНУ», за РИГламентом КМУ ще мирного часу, «мудрість», і без внесення до нього, жодних дієвих змін щодо його тупого сидіння, упродовж 3 років активного вторгнення рашистів в Україн!!??!
Усьо ж, якось там сидять, оті члЄНИ, падамашнему …
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05.09.2024 20:59 Ответить
жирних плятєй із опо-кабміна перетасовали - работаєм дальшє
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05.09.2024 20:59 Ответить
Куди вже активніе ?! Вже й так крадуть аж гай шумить.
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05.09.2024 20:59 Ответить
Маємо міністрів,не маємо промисловісті. ШОУ
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05.09.2024 21:03 Ответить
ти їх вже всі зруйнував. виконав завдання ***** на 12+
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05.09.2024 21:03 Ответить
Хто слухає ще ті бздури?Пересунув ліжка в борделі і розказує про прогрес!
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05.09.2024 21:05 Ответить
Який потужний "меседж"! Це як "вода мокра", вітер дме", "сонце світить", ... а Зєлєнскій як був дурнем так ним і лишається. Стабільність і застій в мізках поцомуділи - почав з крадійництва чужих жартів, перейшов на бюджетні гроші і тепер з телесуфлера озвучує чужі і тупі лозунги для ще тупішого лохократа...
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05.09.2024 21:06 Ответить
Улыбнула cоnstant, мол, каким ты был, таким ты и остался... - Вот хоть убейте меня - это же шмат шлеперщины, типо,

Якби знав Береговий про таке майбутне(шлепер был доверенным лицом Берегового от его округа, на выборах в верховный совет ссср) ,

вiн до зорей не летiв би - шукав щось би путне.

Iз СIЗО до президентiв було б вже не близько,

бо нащо такее горе - таке срамовисько...
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05.09.2024 21:22 Ответить
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05.09.2024 21:48 Ответить
"А ми - не просто раби, які страждають від тягарів, ми - професійні раби, які пишаються своїм рабством».Булат Окуджава
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05.09.2024 21:09 Ответить
Нащо ти це нам розказуєш? Збери кодло Шмигаля й розказуй їм про те як міжгалактичні кораблі розорювали квартал95. Це ж твої посіпаки.
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05.09.2024 21:13 Ответить
щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно - ще активніше, - а на пi заречься слабо?
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05.09.2024 21:14 Ответить
Чекаю на мем про кабмін
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05.09.2024 21:14 Ответить
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05.09.2024 21:16 Ответить
від грому переставляння ліжок в в цьому борделі бабла в казні не прибавиться.
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05.09.2024 21:17 Ответить
Навряд чи старі ляді будуть ефективніше працювати, якщо їм дати нові поганяла.
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05.09.2024 21:21 Ответить
Не хвилюйся, буратінка, "відкати" будуть регулярно.
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05.09.2024 21:22 Ответить
Які урядові інституції? Все вирішує ОПа. А точніше -д'єрмак!
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05.09.2024 21:23 Ответить
Зеленскій нуль множить.
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05.09.2024 21:31 Ответить
Чепуха бесполезная.
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05.09.2024 21:39 Ответить
Буба, побойся бога, не измывайся над подчиненными - они и так пи*дят в четыре руки, каждый!
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05.09.2024 21:40 Ответить
Який керівник, як він працює, так і його підлеглі "активні". Лідор всіх часів не вірить ще, що він тупий і активність його тупих помічників - це біготня по кабінетах, перезавантаження успішних на таких же лузерів, як і він.
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05.09.2024 21:40 Ответить
Людина аніколи не працювала на виробництві. В державних установах
не була задіяна. Як вона може керувати країною , коли не була
навідь рядовим службовцем. ? Грати на сцені та клацати х..єм на клавішах
роялю-- це і все що воно може. Так що Ви хочете ?
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05.09.2024 21:42 Ответить
Які урядові інституції? Ти їх усі демонтував. Звідки невігласам знати що таке інституції і як вони працюють? Ворог в лічині зе патріота
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05.09.2024 21:45 Ответить
рееструйтесь в додатку Є-уряд.
додаток Є-приЗедент шість років непридатний
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05.09.2024 21:47 Ответить
Навіть якби Зє великим пальцем клацнув від переднього зуба і провів по горлу з пацанською фразою "Зуб даю!", то йому вже навіть в підворітні малолітні баклани не повірили б...
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05.09.2024 21:54 Ответить
Це балабольство нарешті закінчиться чи і далі така "неволя" буде? Гірше КАБів задовбує!
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05.09.2024 22:07 Ответить
Зауважте, жодним новим кандатом на посаду не було заявлено ніякої програми змін під яку він прийшов! Отож, бла-бла-бла.... одну дармоїдну пику поміняли на іншу, вангую, не безкоштовно
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05.09.2024 22:31 Ответить
Одни на потоках посидели, теперь настала пора другим покормиться😁
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06.09.2024 05:38 Ответить
Як заїбала ця щоденна *******. Мають працювати чинуші ще активніше, а майже в кожному селі у школах плетуть сітки, мали б виробляти ракети класу повітря-повітря, є кому це робити, той самий Південмаш, Артем-Луч, але чомусь ні, ми по безпілотниках - це дешевше і не вимагає досліджень, виробничих потужностей і деяким ******** можна більше. Чуваки, ви підзаїбали, починайте працювати вже.
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05.09.2024 22:40 Ответить
урядові інституції мають запрацювати максимально активно - ще активніше, ніж це було раніше. (виконання оманської зради і здачі українських земель потрібно пришвидшити і то набагато.До виборів в США потрібно встигнути максимально здати українські території, згідно домовленостей "зеленого юди" з рашистським кровопивцею української крові.
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05.09.2024 22:42 Ответить
Уйди, ***** ПАДЛА - и все заработает как часики!!!
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05.09.2024 23:03 Ответить
Які блд інституції???!!!

Їх ЗЄ почав руйнувати ще у 2019 році і до 2022 року успішло залишив від державного управління руїни.

Те, що зараз - це не інституції, а рішалово з ОП шляхом маніпулювання маріонетками.
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05.09.2024 23:25 Ответить
Турборежим
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06.09.2024 01:14 Ответить
Його робота коментатор?
А де ж президент у воюючій країні? Кажете просрали у 2019?
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06.09.2024 01:17 Ответить
Нужно не активно, а потужно. Без потужнсти ничего не получится
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06.09.2024 05:37 Ответить
Як вже задовбала цей зелений уйобок...тьфу...***....
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06.09.2024 06:27 Ответить
Виявляється, піздінг може стати ще активнішим. Куди ще активніше. Липку вже не тільки обдерли, а на дрова вже пускають. Активісти, мля.
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06.09.2024 07:13 Ответить
"Тобто, я буду робити моську ще суворішою і гундосити ще гундосніше"
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06.09.2024 07:22 Ответить
Своїм криворізьким бикуванням вова зробив усе щоб урядові інституції не працювали.
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06.09.2024 07:48 Ответить
 
 