Очень важно, чтобы правительственные институты сейчас работали максимально активно – еще активнее, чем это было раньше, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский прокомментировал кадровые изменения в Кабинете Министров: правительственные институты должны заработать максимально активно - еще активнее, чем это было раньше.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сказал в вечернем видеообращении.
"Состоялись правительственные замены. Я благодарен парламенту за поддержку соответствующих кандидатур. Очень важно, чтобы правительственные институты сейчас работали максимально активно - еще активнее, чем это было раньше. На всех уровнях.
Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом - это подготовка будущего соглашения о вступлении. Больше взаимодействия и взаимопонимания между центральной властью и громадами. И, конечно, больше поддержки для фронта и для всех наших людей. И это касается поставок оружия. Нашей энергетики - защиты объектов энергетики и восстановления разрушенного. Четкая ветеранская политика. Четкое противодействие российской пропаганде за рубежом. Работа с глобальным украинским сообществом. Обеспечение финансовой стабильности нашего государства и, в частности, активизация работы с партнерами, чтобы средства от российских активов были направлены для Украины.
Есть десятки таких вполне конкретных задач, и на своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты", - подчеркнул Зеленский.
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Дно судової системи.
Ексочільник Броварської РВА Майбоженко, який п'яний за кермом задавив 4 людей, вийшов на волю під особисте зобов'язання.
Корупціонерів від влади, Слуг Народу, прихльобателів щів Єрмака, суди радо відпускають на волю. Максимум, що їм світить - звільнення. Якщо щось більше світить, то вони тікають тропами Дмитрука, Портнова, Трубіцина завдяки листам Буданова, меддовідок Ляшка та просто підкупу прикордонників за мовчазної згоди влади.
Патріота Червінського ледь видерли з лап прокурорсько-суддівського пекла, Дудін - досі сидить.
Гнила судова, прокурорська системи не реформуються, реформа суддів застрягла стараннями Єрмака-Татарова.
Інститути влади, або узурповані, або деградували, інфопростір окупований потужними менеджерами. Ми вже слабко нагадуємо демократичну країну.
Схоже після закінчення війни, яким би воно не було, нам доведеться починати все спочатку. Головне, щоб після війни вся ця камарілья не змогла продовжувати почате.
Нам опозиція та всі свідомі громадяни обіцяли, що розбиратися будемо після війни. Я особисто збираюся дотримати цієї обіцянки і всіляко буду нагадувати про неї тим, хто дав слово і тримає його заради єдності до перемоги...
Після заслуховування звіту уряду та співдоповідей комітетів проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту Кабміну Верховна Рада приймає відповідну постанову.
У разі, якщо діяльність Кабінету міністрів визнана незадовільною, Верховна Рада за умови додержання вимог статті 87 Конституції України може прийняти резолюцію недовіри Кабінету міністрів без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради.
А ЗВІТІВ від Шмигаля, Українці, так і не дочекалися!!
Законодавство, то таке собі, писання для дурнів з 73%
Ти це скажеш бурятам, котрі візьмуться за твою хату і твою жінку...
Це вже було. І не раз...
Єдине, що загрожує моїм дітям - це ТЦК, яке мене в 55+ пошле на м'ясо.
а сейчас еще больше... как никогда НЕ уверенны.
пля!!!!
він ще БоНеВтік ?
а чого чекає ?
.
ти їх знищів, зе!чмо тупориле!
ніколи
Жодного Звіту Уряду у ВРУ, за його «НЕЗЛАМНУ», за РИГламентом КМУ ще мирного часу, «мудрість», і без внесення до нього, жодних дієвих змін щодо його тупого сидіння, упродовж 3 років активного вторгнення рашистів в Україн!!??!
Усьо ж, якось там сидять, оті члЄНИ, падамашнему …
Якби знав Береговий про таке майбутне(шлепер был доверенным лицом Берегового от его округа, на выборах в верховный совет ссср) ,
вiн до зорей не летiв би - шукав щось би путне.
Iз СIЗО до президентiв було б вже не близько,
бо нащо такее горе - таке срамовисько...
не була задіяна. Як вона може керувати країною , коли не була
навідь рядовим службовцем. ? Грати на сцені та клацати х..єм на клавішах
роялю-- це і все що воно може. Так що Ви хочете ?
додаток Є-приЗедент шість років непридатний
Їх ЗЄ почав руйнувати ще у 2019 році і до 2022 року успішло залишив від державного управління руїни.
Те, що зараз - це не інституції, а рішалово з ОП шляхом маніпулювання маріонетками.
А де ж президент у воюючій країні? Кажете просрали у 2019?