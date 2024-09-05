Очень важно, чтобы правительственные институты сейчас работали максимально активно – еще активнее, чем это было раньше, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский прокомментировал кадровые изменения в Кабинете Министров: правительственные институты должны заработать максимально активно - еще активнее, чем это было раньше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

"Состоялись правительственные замены. Я благодарен парламенту за поддержку соответствующих кандидатур. Очень важно, чтобы правительственные институты сейчас работали максимально активно - еще активнее, чем это было раньше. На всех уровнях.

Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом - это подготовка будущего соглашения о вступлении. Больше взаимодействия и взаимопонимания между центральной властью и громадами. И, конечно, больше поддержки для фронта и для всех наших людей. И это касается поставок оружия. Нашей энергетики - защиты объектов энергетики и восстановления разрушенного. Четкая ветеранская политика. Четкое противодействие российской пропаганде за рубежом. Работа с глобальным украинским сообществом. Обеспечение финансовой стабильности нашего государства и, в частности, активизация работы с партнерами, чтобы средства от российских активов были направлены для Украины.

Есть десятки таких вполне конкретных задач, и на своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты", - подчеркнул Зеленский.

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