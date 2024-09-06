Зеленский провел длительный телефонный разговор с Макроном перед заседанием "Рамштайна"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Длительный и содержательный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Поздравил его с назначением нового премьер-министра Мишеля Барнье. Президент Франции выразил соболезнования в связи с российскими ударами по Львову, Полтаве и другим городам и громадам", - отметил украинский президент.

Накануне заседания контактной группы в формате "Рамштайн" собеседники обсудили продолжение оборонного сотрудничества, подготовку нового пакета военной помощи от Франции, а также возможность совместного производства некоторых видов вооружения. Еще раз подчеркнул: нам крайне необходимо разрешение партнеров бить по аэродромам, с которых взлетают носители КАБов и ракет, поэтому мы рассчитываем на единство союзников в этом вопросе.

Также читайте: Французские ультралевые инициировали процедуру импичмента Макрона

Зеленский проинформировал коллегу об основных потребностях Украины, среди прочего - в средствах ПВО, РЭБ, бронетехнике и артиллерии.

"Договорились о следующих контактах, в частности по реализации как нашего двустороннего соглашения по безопасности, так и совместного механизма Ukraine Security Compact. Украина ценит поддержку со стороны Франции в защите жизней наших людей и надеется на дальнейшее взаимодействие, которое заставит ответить страну-террориста за ее преступления", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц 6 сентября встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибудет с визитом в ФРГ.

Читайте также: Зеленский об отказе Монголии арестовать Путина: Уважают убийцу больше, чем международное право