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Германия (6725) Зеленский (19011) Шольц Олаф (849)

Зеленский 6 сентября прибудет в Германию, где встретится с Шольцом

зеленський,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц 6 сентября встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибудет с визитом в ФРГ.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Представитель правительства ФРГ отметил, что Шольц "встретится с украинским президентом в пятницу во второй половине дня во Франкфурте-на-Майне". Он не привел других подробностей встречи.

Известно, что неподалеку от Франкфурта-на-Майне расположена американская военная база "Рамштайн", где состоится заседание Контактной группы по вопросам Украины.

Смотрите также: Зеленский встретился с губернатором штата Индиана, подписан меморандум о сотрудничестве с Житомирщиной. ФОТО
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Топ комментарии
+3
Будуть валяти Шольца вдвох?
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05.09.2024 21:15
+3
важкі випробування чекають на Німеччину...
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05.09.2024 21:28
+2
Покровськ чекає цього недолугого лузера. А воно їде в Німеччину. Розказувати про успіх в Курську ?
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05.09.2024 21:35
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Будуть валяти Шольца вдвох?
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05.09.2024 21:15 Ответить
Один одному, по черзі.
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05.09.2024 21:21 Ответить
Може одразу в Гаагу на проведення розяснювальної-екскурсії зводити?
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05.09.2024 21:17 Ответить
важкі випробування чекають на Німеччину...
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05.09.2024 21:28 Ответить
Покровськ чекає цього недолугого лузера. А воно їде в Німеччину. Розказувати про успіх в Курську ?
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05.09.2024 21:35 Ответить
Бідний Шольц ... Але мусить!
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05.09.2024 21:40 Ответить
ну что же малоросик, похоже проукраинские силы заводят в в уряд , а тебе пора на допрос
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05.09.2024 21:50 Ответить
Это кто там проукраинский?
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05.09.2024 22:03 Ответить
Ковбаса до ковбаси
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05.09.2024 21:51 Ответить
Початок осінніх гастролів до Європи та інших країн.
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05.09.2024 22:01 Ответить
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05.09.2024 22:37 Ответить
 
 