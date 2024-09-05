Зеленский встретился с губернатором штата Индиана, подписан меморандум о сотрудничестве с Житомирщиной. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с губернатором штата Индиана (США) Эриком Холкомбом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
В присутствии президента председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко и губернатор штата Индиана Эрик Холкомб подписали Меморандум о взаимопонимании по экономическому, академическому и культурному сотрудничеству между Житомирской областью и штатом Индиана.
Документ предусматривает развитие экономических связей и инвестиций, укрепление торговых отношений и обмен опытом в сельском хозяйстве и высокотехнологичном производстве. Кроме того, меморандум будет способствовать усилению сотрудничества между учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями, а также налаживанию сотрудничества и прямых контактов между театрами, музеями, творческими объединениями, ассоциациями и фондами Житомирщины и штата Индиана.
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Спостерігатимемо.
кооперативу озеро кидал та гопників з пітєра належать нпз та електростанції і то ненадовго до нової російської революції
фотографа преЗЄка звільнити за такий репортаж !
Послідовники Остапа Бендера, мать їх з їхніми Нью- Васюками
був би ліліпутін - норощував би каблуки як в лабутенах 🤣
Навіть у кутку постояв, коли щось підписували... (див. фото)
на задньому плані, якийсь небритий шлепер, у пошарпаних зелених панталонах.
особистий охоронець лівого канделябра?
Наш лідор аж зі штанців вискакує щоб хоч якось дотягнутись до рівня поважного Пана губернатора
Ні?
То якого *** долю вашої громади вирішує маріонетка ЗЄрмака, а не обрана вами людина?
От цікаво, чи ЕрЗе обговорював з ним збільшення постачання зброї від Пентагону і дозвіл бити нею по касапам на далекі відстані?
А чому я впевнений, що такого не було?
Чому хлопчику табуретку не підставили!!!???