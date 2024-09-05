Зеленский встретился с губернатором штата Индиана, подписан меморандум о сотрудничестве с Житомирщиной. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с губернатором штата Индиана (США) Эриком Холкомбом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В присутствии президента председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко и губернатор штата Индиана Эрик Холкомб подписали Меморандум о взаимопонимании по экономическому, академическому и культурному сотрудничеству между Житомирской областью и штатом Индиана.

Документ предусматривает развитие экономических связей и инвестиций, укрепление торговых отношений и обмен опытом в сельском хозяйстве и высокотехнологичном производстве. Кроме того, меморандум будет способствовать усилению сотрудничества между учебными заведениями и научно-исследовательскими учреждениями, а также налаживанию сотрудничества и прямых контактов между театрами, музеями, творческими объединениями, ассоциациями и фондами Житомирщины и штата Индиана.

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