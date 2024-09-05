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Зеленський зустрівся з губернатором штату Індіана, підписано меморандум про співпрацю з Житомирщиною. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з губернатором штату Індіана (США) Еріком Холкомбом. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський і губернатор штату Індіана

У присутності Президента голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко та губернатор штату Індіана Ерік Холкомб підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо економічної, академічної та культурної співпраці між Житомирською областю та штатом Індіана.

Зеленський і губернатор штату Індіана

Документ передбачає розвиток економічних зв’язків та інвестицій, зміцнення торговельних відносин та обмін досвідом у сільському господарстві й високотехнологічному виробництві. Крім того, меморандум сприятиме посиленню співпраці між закладами освіти та науково-дослідними установами, а також налагодженню співробітництва та прямих контактів між театрами, музеями, творчими об’єднаннями, асоціаціями й фондами Житомирщини та штату Індіана.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23913) США (22950) Житомирська область (1266)


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Топ коментарі
+10
губернатор його на підлозі намацав ?

фотографа преЗЄка звільнити за такий репортаж !
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05.09.2024 17:45
+7
От людина вдягнута як людина, з поваги вдягнула краватку під кольори українського прапору, але ж ці шапітошники - чи то в піжамах чи то в якихось спецовках...
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05.09.2024 18:08
+6
міг би вдягнути хоч костюм Величного півня !

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05.09.2024 17:48
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А піар?
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05.09.2024 17:56 Відповісти
Нельзя, у нас губернаторы отсутствуют, как класс.
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05.09.2024 17:57 Відповісти
в тому і справа, що штат, це не область, а по суті окрема держава (state) із своїм законодавством.
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05.09.2024 18:00 Відповісти
Візит самого Американського губернатора аж з Індіани через океан до України - це вввжжжж не спроста - тут щось глибше...
Спостерігатимемо.
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05.09.2024 18:05 Відповісти
та все просто. амер приїхав просити Зеленського, щоб той дав команду не бити по НПЗ та електростанціям на фашистської росіє, котрі належать цьому амеру.
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05.09.2024 19:27 Відповісти
остап не кушал сутра и красноречия его неболо предела 🤣
кооперативу озеро кидал та гопників з пітєра належать нпз та електростанції і то ненадовго до нової російської революції
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06.09.2024 11:53 Відповісти
губернатор його на підлозі намацав ?

фотографа преЗЄка звільнити за такий репортаж !
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05.09.2024 17:45 Відповісти
міг би вдягнути хоч костюм Величного півня !

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05.09.2024 17:48 Відповісти
Хоч не літав..
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05.09.2024 17:46 Відповісти
тепер головне наступного року не сплутати Житомирщину з Індіанщиною.
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05.09.2024 17:47 Відповісти
Так це ж не оране поле для "діяльності" зеленої "дипломатії"!!! Слідуючі кроки по підписаннню меморандумів про співпрацю вже міст районного рівня всіх областей України з усіма районами майже 200-х країн Земної кулі, а потім містечок і селищ, сіл і хуторів ...
Послідовники Остапа Бендера, мать їх з їхніми Нью- Васюками
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05.09.2024 17:52 Відповісти
Спробуйте сконцентруватися не на країнах (countries), а на державах (states).
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05.09.2024 18:01 Відповісти
А "какая разніца " для нашої так званої влади, з яким суб'ктом чи то країни чи то держави підписувати меморандуми про співпрацю. Головне,що була помпа, преса. Тим паче, що є куди рости:
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05.09.2024 18:13 Відповісти
Губернатор руку опустив і трохи нахилився, щоб поздороватись
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05.09.2024 17:54 Відповісти
Люди гігінти бувають
був би ліліпутін - норощував би каблуки як в лабутенах 🤣
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05.09.2024 18:08 Відповісти
Головне,щоб Житомирщина в процесі співробітництва не навчила б Індіану корупції і відкатам, особливо стосується видобутку каменю та лісової галузі.
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05.09.2024 17:55 Відповісти
Ну любою ****** займається, лиш би не фронтом
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05.09.2024 17:56 Відповісти
Та вроді ж навпаки, ми проти, щоб він займався фронтом. Хай кращє військові ним займаються.
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05.09.2024 18:03 Відповісти
Почитайте останні статті Бутусова, там такі вояки в штабах, починаючи з Сирського, вони явно недалеко інтелектом від сонцесяйного
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05.09.2024 21:08 Відповісти
Зеленський випадково зустрівся з губернатором штату Індіана.
Навіть у кутку постояв, коли щось підписували... (див. фото)
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05.09.2024 17:57 Відповісти
до речі, на фото відсутня пані Брінк. Напевне, не захотіла з ними обома мати справу...
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05.09.2024 20:36 Відповісти
Якеж воно плюгаве. Ну, мешти на підборах або лабутени ще не взув. Покі не взув.
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05.09.2024 17:58 Відповісти
Фото просто ульот )))
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05.09.2024 17:59 Відповісти
Це надпотужно! Тільки звільнили Кулебу і тут таке визнання!!! Зразу видно, що дєрьмак взявся до справи з новими міністрами.
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05.09.2024 18:00 Відповісти
друга фотка зачьотна.
на задньому плані, якийсь небритий шлепер, у пошарпаних зелених панталонах.
особистий охоронець лівого канделябра?
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05.09.2024 18:00 Відповісти
На першому фото неголений малюк радіє, що йому великий дядько зігнувся і руку подав.
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05.09.2024 18:08 Відповісти
От людина вдягнута як людина, з поваги вдягнула краватку під кольори українського прапору, але ж ці шапітошники - чи то в піжамах чи то в якихось спецовках...
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05.09.2024 18:08 Відповісти
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05.09.2024 18:19 Відповісти
Оце рівень! Губернатор! Індіани!!! Ооооо
Наш лідор аж зі штанців вискакує щоб хоч якось дотягнутись до рівня поважного Пана губернатора
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05.09.2024 18:24 Відповісти
Житомирчане, ви обирали то опудало з Житомирської ОВА?

Ні?

То якого *** долю вашої громади вирішує маріонетка ЗЄрмака, а не обрана вами людина?
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05.09.2024 18:57 Відповісти
а єрмак знає? Хто бовдура без нагляду залишив?
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05.09.2024 20:01 Відповісти
Ерік Холкомб - американський політик-республіканець, трампіст, губернатор Індіани з 2017р.

От цікаво, чи ЕрЗе обговорював з ним збільшення постачання зброї від Пентагону і дозвіл бити нею по касапам на далекі відстані?
А чому я впевнений, що такого не було?
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05.09.2024 20:34 Відповісти
До речі, разом з цим губернатором було би доцільно бути присутньою з візитом і пані Вікторії Спартц, конгресвумен з Індіани...
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05.09.2024 20:38 Відповісти
курву в Україну НЕ пускати !!!!
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05.09.2024 21:56 Відповісти
А саме цікаве що ціей губернатор- республіканець.До 23року представляв себе,як поміркований консерватор,але з початком презідентської гонки у США почал облизувати трампа.
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06.09.2024 04:39 Відповісти
У лідора ********** є людина яка відповідає за протокол???
Чому хлопчику табуретку не підставили!!!???
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06.09.2024 21:19 Відповісти
Це вже опускають Україну нижче плінтуса. Президент таким не повинен займатися , це рівень губернаторів - це нікчемний піар обдолбаного клоуна. У той час, як Україну палять а фронт сиплеться... воно гастролює по закордонах без толку і смислу. Мабуть і першу (б)леді з собою притягнув?
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08.09.2024 20:10 Відповісти
 
 