Зеленський зустрівся з губернатором штату Індіана, підписано меморандум про співпрацю з Житомирщиною. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з губернатором штату Індіана (США) Еріком Холкомбом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
У присутності Президента голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко та губернатор штату Індіана Ерік Холкомб підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо економічної, академічної та культурної співпраці між Житомирською областю та штатом Індіана.
Документ передбачає розвиток економічних зв’язків та інвестицій, зміцнення торговельних відносин та обмін досвідом у сільському господарстві й високотехнологічному виробництві. Крім того, меморандум сприятиме посиленню співпраці між закладами освіти та науково-дослідними установами, а також налагодженню співробітництва та прямих контактів між театрами, музеями, творчими об’єднаннями, асоціаціями й фондами Житомирщини та штату Індіана.
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Спостерігатимемо.
кооперативу озеро кидал та гопників з пітєра належать нпз та електростанції і то ненадовго до нової російської революції
фотографа преЗЄка звільнити за такий репортаж !
Послідовники Остапа Бендера, мать їх з їхніми Нью- Васюками
був би ліліпутін - норощував би каблуки як в лабутенах 🤣
Навіть у кутку постояв, коли щось підписували... (див. фото)
на задньому плані, якийсь небритий шлепер, у пошарпаних зелених панталонах.
особистий охоронець лівого канделябра?
Наш лідор аж зі штанців вискакує щоб хоч якось дотягнутись до рівня поважного Пана губернатора
Ні?
То якого *** долю вашої громади вирішує маріонетка ЗЄрмака, а не обрана вами людина?
От цікаво, чи ЕрЗе обговорював з ним збільшення постачання зброї від Пентагону і дозвіл бити нею по касапам на далекі відстані?
А чому я впевнений, що такого не було?
Чому хлопчику табуретку не підставили!!!???