Зеленський зустрівся з губернатором штату Індіана, підписано меморандум про співпрацю з Житомирщиною. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з губернатором штату Індіана (США) Еріком Холкомбом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

У присутності Президента голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко та губернатор штату Індіана Ерік Холкомб підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо економічної, академічної та культурної співпраці між Житомирською областю та штатом Індіана.

Документ передбачає розвиток економічних зв’язків та інвестицій, зміцнення торговельних відносин та обмін досвідом у сільському господарстві й високотехнологічному виробництві. Крім того, меморандум сприятиме посиленню співпраці між закладами освіти та науково-дослідними установами, а також налагодженню співробітництва та прямих контактів між театрами, музеями, творчими об’єднаннями, асоціаціями й фондами Житомирщини та штату Індіана.

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