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Німеччина (7090) Зеленський (22411) Шольц Олаф (1077)

Зеленський 6 вересня прибуде до Німеччини, де зустрінеться з Шольцом

зеленський,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 6 вересня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який прибуде з візитом до ФРН.

Про це повідомив речник німецького уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Речник уряду ФРН зазначив, що Шольц "зустрінеться з українським президентом у п'ятницю в другій половині дня у Франкфурті-на-Майні". Він не навів інших подробиць зустрічі.

Відомо, що неподалік від Франкфурта-на-Майні розташована американська військова база "Рамштайн", де відбудеться засідання Контактної групи з питань України.

Також читайте: Зеленський візьме участь у зустрічі формату "Рамштайн", щоб особисто попросити західних партнерів про подальші поставки зброї, - Spiegel

Автор: 
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Топ коментарі
+3
Будуть валяти Шольца вдвох?
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05.09.2024 21:15
+3
важкі випробування чекають на Німеччину...
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05.09.2024 21:28
+2
Покровськ чекає цього недолугого лузера. А воно їде в Німеччину. Розказувати про успіх в Курську ?
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05.09.2024 21:35
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Будуть валяти Шольца вдвох?
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05.09.2024 21:15 Відповісти
Один одному, по черзі.
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05.09.2024 21:21 Відповісти
Може одразу в Гаагу на проведення розяснювальної-екскурсії зводити?
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05.09.2024 21:17 Відповісти
важкі випробування чекають на Німеччину...
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05.09.2024 21:28 Відповісти
Покровськ чекає цього недолугого лузера. А воно їде в Німеччину. Розказувати про успіх в Курську ?
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05.09.2024 21:35 Відповісти
Бідний Шольц ... Але мусить!
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05.09.2024 21:40 Відповісти
ну что же малоросик, похоже проукраинские силы заводят в в уряд , а тебе пора на допрос
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05.09.2024 21:50 Відповісти
Это кто там проукраинский?
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05.09.2024 22:03 Відповісти
Ковбаса до ковбаси
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05.09.2024 21:51 Відповісти
Початок осінніх гастролів до Європи та інших країн.
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05.09.2024 22:01 Відповісти
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05.09.2024 22:37 Відповісти
 
 