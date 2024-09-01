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Французские ультралевые инициировали процедуру импичмента Макрона

Ультраліві ініціювали процедеру імпічменту Макрона

Ультралевая партия "Непокоренная Франция" инициировала процедуру импичмента президента Эмманюэля Макрона.

Об этом пишет DW со ссылкой на заявление главы парламентской фракции партии Матильды Пано в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее заявление Пано сделала в субботу, 31 августа.

"Предложение резолюции о начале процедуры импичмента президента Республики в соответствии со статьей 68 Конституции было направлено сегодня парламентариям для совместного подписания. Макрон отказывается подчиниться сделанному избирателями выбору, поэтому мы должны его устранить", - заявила она.

Как пишет DW, "Непокоренная Франция" приняла такое решение из-за отказа Макрона назначить единственного кандидата от блока левых партий "Новый народный фронт", экономистку Люси Касте на должность премьер-министра.

Национальный координатор "Непокоренной Франции" Мануэля Бомпар считает, что это говорит о его злоупотреблении властью.

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Напомним, что в начале июня президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он распускает парламент страны - Национальное собрание. После этого в стране состоялись досрочные парламентские выборы.

Во втором туре выборов победу одержала левая коалиция "Новый народный фронт". Блок президента Франции Эмманюэля Макрона под названием "Вместе" на втором месте.

В результате сложилась необычная для Франции ситуация, когда в парламенте большинства не имеют ни левые, ни правые, ни сторонники Макрона, которые обычно позиционируют себя как центристы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ультраправая партия Ле Пен не смогла получить достаточно голосов для абсолютного большинства во французском парламенте

Автор: 

импичмент (543) Франция (3500) Макрон Эмманюэль (1300)


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Топ комментарии
+15
А що так можна?

Тільки не кажіть це одному криворізькому пігмею, який навіть після закінчення терміну чипляється за крісло президента.
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01.09.2024 02:05
+13
А зараз Орбан через угорські візи ще запустить ціх печерних неандертальців до країн ЕС
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01.09.2024 02:07
+9
Може хтось думав що кацапи заспокоються? Як вони можуть заспокоїться, якщо їм подобається жити у Франції , а гроши на життя десь брати треба.
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01.09.2024 02:06
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Правила форума Совет форумчан
А що так можна?

Тільки не кажіть це одному криворізькому пігмею, який навіть після закінчення терміну чипляється за крісло президента.
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01.09.2024 02:05 Ответить
А рашка, білорашка, то і незнає що там можна) Це нормальна практика демократичних країн, але таке не діє у диктаторів.
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01.09.2024 03:43 Ответить
У нас таке не можна, бо процедура імпічменту президента України не прийнята у ВР. Так що зелі нема чого боятися від слова "зовсім"
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01.09.2024 09:25 Ответить
Може хтось думав що кацапи заспокоються? Як вони можуть заспокоїться, якщо їм подобається жити у Франції , а гроши на життя десь брати треба.
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01.09.2024 02:06 Ответить
А зараз Орбан через угорські візи ще запустить ціх печерних неандертальців до країн ЕС
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01.09.2024 02:07 Ответить
Це у французів не вперше! У ХІХ ст (під час франко-прусської війни) вони "запалили" Паризьку комуну І цим допомогли прусакам перемогти у війні Перед ІІ світовою війною французські комуністи "ставили палиці в колеса" своєму уряду І цим допомогали німцям захопить Францію І зараз історія може повториться!

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01.09.2024 06:36 Ответить
Крапок на клавіатурі немає? Чи, як кажуть, принципово не ставиш крапку? Оригінал...
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01.09.2024 08:14 Ответить
Вони знову візьмуть Бастилію.

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01.09.2024 04:26 Ответить
Бастилію охороняли декілька інвалідів. Знайшли там одного в'язня. Ну таке...
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01.09.2024 08:24 Ответить
Клюб любителів пліснявого сиру нічого не ініціював?
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01.09.2024 07:19 Ответить
А чи має Макрон (в загальному - Президент Франції) повноваження призначати прем'єра? Чи такі призначення - повноваження парламенту шляхом голосування?
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01.09.2024 08:46 Ответить
кста, а що там з процедурою імпічменту? Скільки відсотків голосів в парламенті потрібно?
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01.09.2024 08:48 Ответить
2/3 парламенту та вищого суду. Не наберуть ті опозиціонери стільки
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01.09.2024 21:55 Ответить
У Франції президентська республіка і Конституція Франції наділяє президента правом самостійно призначати прем'єр-міністра. Детальніше https://www.pravda.com.ua/columns/2022/11/16/7376626/
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01.09.2024 21:54 Ответить
А в нас так можна?
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01.09.2024 09:26 Ответить
***** грошей підкинуло. Відпрацьовують.
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01.09.2024 10:04 Ответить
Макрон слабкий президент. Це визнали після його першого уроку правління. Сидить в кріслі президента і красується, бо він красень. Україні допомагав радше язиком - Німеччина і те нам більше зброї дала. Агенти пуйла кошмарили Макрона з самого початку - жовті жилети+ Ле Пенша. А тепер видно за Дурова вирішили помститися, що доводить зв'язок Дурова з ФСБ.
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01.09.2024 10:11 Ответить
Президент, як президент. Посильніше, ніж більшість президентів світу.
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01.09.2024 12:45 Ответить
Так, повноваження у президента Франції об'єктивно більші, ніж у більшості європейських президентів, де права президента досить обмежені. Але при тому Макрона реально все ж таки слабенький президент, бо саме за його керування Франція протягом останніх двох років втратила свій вплив на колишні свої колонії Нігер, Буркіна-Фасо та Малі, де зараз господарюють вороже налаштовані по відношенню до Франції та західного світу режими, підтримані Кацапією та вагнерівцями. Власне кажучи, саме через те Макрона і став останнім часом нам допомагати, а то б і далі розшаркувався та дзвонив Путлеру.
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01.09.2024 22:17 Ответить
Все є таки втрата своїх африканських неоколоній змінили політичний вектор Франції, а то б була друга Угорщина чи Італія часів Берлусконі. У Франції досить багато симпатиків Путлера було раніше, як серед звичайних громадян так і серед представників влади.
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01.09.2024 22:41 Ответить
Зараз почитала в вікі, що вони там декларують. Виявляється, що це ще ті махрові популісти.
Скасування пенсійної реформи; заморожування цін на товари першої необхідності; відміна податків на богачєство та менструальна відпустка.
Нам би їхні проблеми.
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01.09.2024 10:13 Ответить
Наполеон й так руських виіпав і висушив, якщо ви не в курсі. До перемоги над Наполеоном під Ватерлоо рузькі ніякого відношення не мають.

А на самого дуріка французам насрати. Вони його використовують, щоб спіймати інших злочинців, примус до співпраці і розкриття данних. Як тільки ці кримінальні справи доразслідують через рік-два, дуріка відпустять скоріш за все.
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01.09.2024 12:53 Ответить
 
 