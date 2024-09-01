Французские ультралевые инициировали процедуру импичмента Макрона
Ультралевая партия "Непокоренная Франция" инициировала процедуру импичмента президента Эмманюэля Макрона.
Об этом пишет DW со ссылкой на заявление главы парламентской фракции партии Матильды Пано в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Соответствующее заявление Пано сделала в субботу, 31 августа.
"Предложение резолюции о начале процедуры импичмента президента Республики в соответствии со статьей 68 Конституции было направлено сегодня парламентариям для совместного подписания. Макрон отказывается подчиниться сделанному избирателями выбору, поэтому мы должны его устранить", - заявила она.
Как пишет DW, "Непокоренная Франция" приняла такое решение из-за отказа Макрона назначить единственного кандидата от блока левых партий "Новый народный фронт", экономистку Люси Касте на должность премьер-министра.
Национальный координатор "Непокоренной Франции" Мануэля Бомпар считает, что это говорит о его злоупотреблении властью.
Напомним, что в начале июня президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он распускает парламент страны - Национальное собрание. После этого в стране состоялись досрочные парламентские выборы.
Во втором туре выборов победу одержала левая коалиция "Новый народный фронт". Блок президента Франции Эмманюэля Макрона под названием "Вместе" на втором месте.
В результате сложилась необычная для Франции ситуация, когда в парламенте большинства не имеют ни левые, ни правые, ни сторонники Макрона, которые обычно позиционируют себя как центристы.
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Тільки не кажіть це одному криворізькому пігмею, який навіть після закінчення терміну чипляється за крісло президента.
Скасування пенсійної реформи; заморожування цін на товари першої необхідності; відміна податків на богачєство та менструальна відпустка.
Нам би їхні проблеми.
А на самого дуріка французам насрати. Вони його використовують, щоб спіймати інших злочинців, примус до співпраці і розкриття данних. Як тільки ці кримінальні справи доразслідують через рік-два, дуріка відпустять скоріш за все.