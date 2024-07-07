Ультраправая партия Ле Пен не смогла получить достаточно голосов для абсолютного большинства во французском парламенте
Ультраправое "Национальное объединение" Мари ле Пен и его союзники (фракция партии "Республиканцы") не смогли получить достаточно голосов для абсолютного большинства во французском парламенте во втором туре парламентских выборов во Франции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.
Лидирует во втором туре всеобщих выборов левая коалиция "Новый народный фронт", получая от 172 до 192 мест в парламенте.
Президентский блок под названием "Вместе" на втором месте и может получит от 150 до 170 мест.
Четвертые - партия "Республиканцы". Она получает от 57 до 67 мест.
Если окончательные результаты, которые должны быть уточнены в ближайшие часы, действительно будут в этих пределах, ни одна партия в парламенте не получит абсолютного большинства, равного 289 местам.
Во втором туре выборов, проходившем в это воскресенье во Франции, явка, по данным социологов, составила 67,1 процента.
Как писал Цензор.НЕТ, ультраправая партия Ле Пен победила в первом туре парламентских выборов во Франции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бутилка жьоппє нє лопла?
Прем'єр-міністром Франції буде комуніст Меланшон - з тих дурнів, які в брежнєвські часи відкривали у Парижі парасольку, коли в Москві йшов дощ. Противник членства в НАТО і прихильник Путіна.
а вже потім американці з канадiцями завезли туди де Голя...
такий собі жест доброї волі,
шо б не не чіпати тонкі чувства французів,
просравших свою страну...
"і ці теж нас победілі?"
вони ніколи Америці не простять свого звільнення....
І це добре.
Далі. Щодо комуняк. І що з того? У Франції завше вистачало маргіналів, котрі їм вірили. Коли ***** підкинуло грошенят Меланшону, він і защебетав для свого лохторату. Вдячний лохторат голоснув за него. Іншим разом грошей не отримає - піде вслід за тою гарпією. Чи курсом руZZкага вайеннага *******.
Одно из требований Евромайдана - пропорциональная избирательная система с открытыми списками и полный отказ от мажоритарной избирательной системы.
Вот по нашей избирательной системе Ле Пен уже формировала бы правительство Франции. А по французской (мажоритарная система абсолютного большинства) - тихо плачет в уголочке, так как и политики и избиратели Франции перед вторым туром объединились, чтобы не допустить ее партию к власти.
Да, мажоритарка абсолютного большинства это долго и дорого. Но как мне кажется, нынешнее засилие идиотов во власти обходится гораздо дороже.
И кстати. Те депутаты, которые проголосовали за Независимость Украины в 1991 были избраны как раз по системе аналогичной французской.
А чиї склади "злітали у повітря" при піРізиденті путлера в Україні пётрі порошенкі?
Тільки ЗСУ.
рукоцілувальне підмосковське Zтадо якого засрало собою весь цей ресурс:
Масштабні вибухи на складі *********** у Калинівці біля Вінниці у 2017 році, які призвели до руйнувань та завдали збитків на 5,9 млрд грн, були наслідком диверсії. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/240502431420766 Facebook .
Ця пожежа знищила багато дуже цінних ***********, які в Україні не виробляються
За словами генпрокурорки, зараз прокуратура збирає докази вчинення підпалів та вибухів на українських складах зброї "диверсійно-розвідувальними групами РФ" або бойовиками "ДНР" та "ЛНР".
Також прокуратура натякнула на можливий зв'язок між вибухом в Україні та атакою на військові склади у Чехії, в яких Прага звинуватила російських диверсантів.
Офіс генпрокурора "очікує на важливу інформацію" від прокуратури Чехії, де вибухи на складі зброї сталися у 2014 році і забрали життя двох чеських громадян.
Чеська поліція у квітні повідомила, що розшукує росіян Олександра Петрова і Руслана Боширова у зв'язку з розслідуванням "обставин, пов'язаних з тяжкими кримінальними злочинами".
вибор - тетка чи війна?
я б вибрав війну...
Хто такі ліваки "Новий народний фронт", до яких приєднається Ле Пен
Ось що ми знаємо:
Як голосувала у Франції: несподівано https://www.cnn.com/2024/07/07/europe/france-election-second-round-result-intl/index.html Новий Народний Фронт (NFP) - кластер із кількох партій, починаючи від ультралівої партії «Непокорена Франція» і закінчуючи більш поміркованими соціалістами та Екологами - отримав 182 місця в Національних зборах, у результаті чого найбільша група, але значно менша за 289, необхідних для абсолютної більшості. Центристський альянс Макрона "Ансамбль" отримав 163 місця, а ультраправа партія "Національне об'єднання" (RN) Марін Ле Пен і її союзники отримали 143 місця.
Ви так щиро радієте провалу Лє Пен, ніби лівацька мразота Новий Народний Фронт чимось ліпший. Як на мене, то нічим.
Або й гірший