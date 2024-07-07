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Ультраправая партия Ле Пен не смогла получить достаточно голосов для абсолютного большинства во французском парламенте

Ультраправе

Ультраправое "Национальное объединение" Мари ле Пен и его союзники (фракция партии "Республиканцы") не смогли получить достаточно голосов для абсолютного большинства во французском парламенте во втором туре парламентских выборов во Франции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

Лидирует во втором туре всеобщих выборов левая коалиция "Новый народный фронт", получая от 172 до 192 мест в парламенте.

Президентский блок под названием "Вместе" на втором месте и может получит от 150 до 170 мест.

Четвертые - партия "Республиканцы". Она получает от 57 до 67 мест.

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Если окончательные результаты, которые должны быть уточнены в ближайшие часы, действительно будут в этих пределах, ни одна партия в парламенте не получит абсолютного большинства, равного 289 местам.

Во втором туре выборов, проходившем в это воскресенье во Франции, явка, по данным социологов, составила 67,1 процента.

Как писал Цензор.НЕТ, ультраправая партия Ле Пен победила в первом туре парламентских выборов во Франции.

Автор: 

выборы (24760) Франция (3545) Марин Ле Пен (67) Макрон Эмманюэль (1362)


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Топ комментарии
+35
Зебільє у Франції багато, але не так катастрофічно, як в Україні
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07.07.2024 22:00 Ответить
+22
зачата в одній з Орбаном пробірці відходів актів Ухйла
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07.07.2024 22:10 Ответить
+15
Спочатку треба стати Ізраїлем, а не Шапітолієм, який то з Роісєй, то проти Роісі, то з США, то заграє з ворогами США.

І мати репутацію надійного союзника та партнера, а не злодюжки, який шукає, що б ще вкрасти та продати.
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07.07.2024 22:26 Ответить
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Как в Зажопінскє пагодка, ваня?
Бутилка жьоппє нє лопла?
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07.07.2024 23:02 Ответить
Для тебе особисто - іди ти нх!
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07.07.2024 23:23 Ответить
...не только орали! а еще и скакали на трупаx твоиx лишнеxромосомныx братьев
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08.07.2024 01:19 Ответить
А сколько здесь было зрады неделю назад! Маларосы аж на гамно исходили, мол все пропало, подруга путьки залезет на трон, ховайся! Оказалось что клоуна на воротник, и ей и путьке и всем зрадофилам.
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07.07.2024 22:41 Ответить
алкоМашка Захарова підсунула свиню Марі Ле Пен і французи відразу згадали,хто фінансує нацистів у Франції.
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07.07.2024 22:45 Ответить
Мабуть, "Алєксандр" на жодному Майдані не був.
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07.07.2024 22:46 Ответить
Бачу, почалася радість баранів у вантажівці, що прямує в бійню. "Чудова перспектива": з дощу та під ринву...
Прем'єр-міністром Франції буде комуніст Меланшон - з тих дурнів, які в брежнєвські часи відкривали у Парижі парасольку, коли в Москві йшов дощ. Противник членства в НАТО і прихильник Путіна.
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07.07.2024 22:56 Ответить
У )(уйла сьогодні траур.
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07.07.2024 22:57 Ответить
маленька примарка - канадійці були французцько мовні в більшості...
а вже потім американці з канадiцями завезли туди де Голя...
такий собі жест доброї волі,
шо б не не чіпати тонкі чувства французів,
просравших свою страну...
"і ці теж нас победілі?"
вони ніколи Америці не простять свого звільнення....
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07.07.2024 22:58 Ответить
Схоже, ця хижа бабуся попрямувала на політичну пенсію.
І це добре.
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07.07.2024 23:00 Ответить
І навіщо їй це робити? Її партія отримає 30 відсотків місць у парламенті - найкращий результат в історії партії. Раніше вона перемогла на виборах до Європарламенту. Тепер у неї буде комфортне місце, звідки можна критикувати коаліцію Макрона з комуністами і чекати їхньої катастрофи. (До речі, комуністи Меланшона набагато більш пропутінські, ніж партія Ле Пен).
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07.07.2024 23:43 Ответить
Що значить - "навіщо"? Ти бодай саменький зрозумів, про що питаєшся? Схоже, що ні. Інакше розумів би, що "перший крок на політичну пенсію" - штука, що не залежить від бажання чи небажання його робити тою хижою бабусею. Тут треба дивитися не на поточний результат виборів, а на динаміку підтримки цієї гарпії. А динаміка саме така, і нема на то ради. Мабуть, ***** не проплатив, а без грошей нема ні любові, ні підтримки.
Далі. Щодо комуняк. І що з того? У Франції завше вистачало маргіналів, котрі їм вірили. Коли ***** підкинуло грошенят Меланшону, він і защебетав для свого лохторату. Вдячний лохторат голоснув за него. Іншим разом грошей не отримає - піде вслід за тою гарпією. Чи курсом руZZкага вайеннага *******.
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08.07.2024 02:05 Ответить
Тоді ти, мабуть, непритомний - динаміка така, що на кожних наступних виборах націоналісти Ле Пен отримують більше голосів. Тепер вони матимуть вдвічі більше місць у Національних зборах, ніж раніше. Тому Макрон і проводив дострокові вибори - тому що соціологічні дослідження показали, що націоналісти переможуть у нормальний період. Це процес зміни громадської думки - люди почали ненавидіти Макрона та його політику. Щодо комуністів Меланшона - грошей не треба. Вони «корисні ідіоти». Цілуватимуть дупу Путлеру абсолютно безкоштовно (і ще подякують йому за цей "неймовірний привілей"). І проблема в тому, що цього разу цей комуністичний психопат і ворог НАТО і України стане прем'єр-міністром Франції.
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08.07.2024 04:21 Ответить
Цілком згоден з Вами. Виборці Франції демократично ведуть країну до повного знищення і ліві тільки прискорять цей процес. Думаю, що тридцять процентів за правих, а по суті за спасіння країни, це максимум. Вирощено покоління самогубців і з цим нічого не поробиш.
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08.07.2024 09:23 Ответить
Результатом правління Меланшона (який є прихильником імміграції та радикальних мусульманських груп) стане подальше зниження рівня безпеки у Франції, що в довгостроковій перспективі призведе до зростання підтримки націоналістів.
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08.07.2024 14:15 Ответить
Для ілюстрації: https://www.youtube.com/watch?v=ThOQh7vDKvQ
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09.07.2024 08:07 Ответить
Синку, йди до дупи. Мені якось байдуже, що у твоїй макітрі діється. То - клопіт твоєї матусі.
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08.07.2024 20:18 Ответить
Як завжди, містецтво заголовка! Не "не змогла отримати достатньо голосів для абсолютної більшості", а пролетіла над своїм Парижем, як та фанера, зайнявши навіть не друге, а третє місце! Тобто, бай-бай, Маришко! Не тобі керувати Францією - викручуй мокрі штанці та йди у свою конуру!
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07.07.2024 23:33 Ответить
Там ширили той же мессидж, що і нашим ватникам - "Голосуйте проти Макрона! Будь хто, аби не Макрон".
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07.07.2024 23:44 Ответить
Нда. Повальная амнезия..
Одно из требований Евромайдана - пропорциональная избирательная система с открытыми списками и полный отказ от мажоритарной избирательной системы.
Вот по нашей избирательной системе Ле Пен уже формировала бы правительство Франции. А по французской (мажоритарная система абсолютного большинства) - тихо плачет в уголочке, так как и политики и избиратели Франции перед вторым туром объединились, чтобы не допустить ее партию к власти.
Да, мажоритарка абсолютного большинства это долго и дорого. Но как мне кажется, нынешнее засилие идиотов во власти обходится гораздо дороже.
И кстати. Те депутаты, которые проголосовали за Независимость Украины в 1991 были избраны как раз по системе аналогичной французской.
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07.07.2024 23:53 Ответить
А хто тепер формуватиме уряд у Франції? (і чому Меланшон - «колишній активіст комуністичних і троцькістських партій» і «противник передачі зброї Україні» а також «прихильник виходу Франції з НАТО»?)
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08.07.2024 00:16 Ответить
Депутати, які проголосували за незалежність України у 1991 році - це, у більшості своїй, сумнозвісна "група 239"-комуняки. Вони проголосували так, щоб ізолюватися від "радикального" Єльцина, який, за результатом серпневого путчу, переміг ГКЧП і Горбачова. Вони хотіли зберегти в Україні комуняцький заповідник. Не вдалося. Хоча затягнули процес реформування.
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08.07.2024 09:33 Ответить
поряд новина - "Ворожий склад з ************ злетів у повітря"
А чиї склади "злітали у повітря" при піРізиденті путлера в Україні пётрі порошенкі?
Тільки ЗСУ.
рукоцілувальне підмосковське Zтадо якого засрало собою весь цей ресурс:
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08.07.2024 00:07 Ответить
уйобок зєльоний! ти привів до влади кацапськиx ******, які зруйнували оборону країни і впустили аресора! і ще намагаєся шось ******* про "порошенкі"?!
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08.07.2024 01:23 Ответить
baranidlo
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08.07.2024 02:53 Ответить
гарік, ти прикацаплений уйобок...
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08.07.2024 02:55 Ответить
ЛЯРВІ ВЕНЕДИКТОВІЙПРИЙШЛОЯ ВИДМИВАТИСЯ ХОЧА Б ЦИМ ЗІЗНАННЯМ

Масштабні вибухи на складі *********** у Калинівці біля Вінниці у 2017 році, які призвели до руйнувань та завдали збитків на 5,9 млрд грн, були наслідком диверсії. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/240502431420766 Facebook .

Ця пожежа знищила багато дуже цінних ***********, які в Україні не виробляються

За словами генпрокурорки, зараз прокуратура збирає докази вчинення підпалів та вибухів на українських складах зброї "диверсійно-розвідувальними групами РФ" або бойовиками "ДНР" та "ЛНР".

Також прокуратура натякнула на можливий зв'язок між вибухом в Україні та атакою на військові склади у Чехії, в яких Прага звинуватила російських диверсантів.

Офіс генпрокурора "очікує на важливу інформацію" від прокуратури Чехії, де вибухи на складі зброї сталися у 2014 році і забрали життя двох чеських громадян.

Чеська поліція у квітні повідомила, що розшукує росіян Олександра Петрова і Руслана Боширова у зв'язку з розслідуванням "обставин, пов'язаних з тяжкими кримінальними злочинами".
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08.07.2024 07:07 Ответить
Яке ж ти тупе! Чукча пісатєль! Чукча не читатель! Бо прочитав би,що ДБР давно надрукувало і,фільм показало про зриви складів .Підконтрольне Єрмаку ДБР..Дурнику ! При Порошенку війни не було ! Це ти наголосував війну! А тепер радієш, що щось там зривається ! Та в нас одні руіни І в цьому винуватий конкретно ти! Колись зі всіх зелених спитаємо !
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08.07.2024 09:02 Ответить
тетка страшная як ядерна війна...
вибор - тетка чи війна?
я б вибрав війну...
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08.07.2024 00:50 Ответить
А Ля обирає російські гроші
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08.07.2024 02:25 Ответить
План Макрона накрився мідним тазом. Він то думав, що Ле Пен отримає більшість і сформує уряд...а потім ультраправі не зможуть виконати свої обіцянки і конкретно обсеряться. І через 2 роки на виборах президента Ле Пен не матиме жодних шансів.
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08.07.2024 01:09 Ответить
Тягніть гільотину, будем рубати голови усім, хто не любить руцьких
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08.07.2024 02:21 Ответить
А ви впевнені що комуніст Меланшон краще для України ніж Ле Пен?
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08.07.2024 04:41 Ответить
Що то перемога, може виявитися зрадой - як завжди.

Хто такі ліваки "Новий народний фронт", до яких приєднається Ле Пен
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08.07.2024 05:50 Ответить
Така в нас зараз демократiя: бiльшiсть населення за Ле Пен (бо вона ставить питання емiгрантiв, а це дуже важливо для французiв), а в другому турi партiя Ле Пен була реально вибита з влади бо iншi домовилися усi голосовати прот и них. Це як тут було "за кого завгодно тiльки не Порошенко!". Тобто багато людей голосувалм проти партiї яка найбiльш популярна, але IншI були згодни вiддати голоси будь-кому, тiльки бу не пустити Ле Пен. Дуже цiкава iнтерпретацiя демократiї...
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08.07.2024 05:57 Ответить
Знову трохи непощастило кремлю.
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08.07.2024 06:01 Ответить
Навпаки, Кремлю дуже пощастило. Вибори виграла політична група, яка вихваляє Путлера, ненавидить НАТО та Америку і виступає проти допомоги Україні.
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08.07.2024 14:03 Ответить
«Я маю занадто великий досвід, щоб розчаровуватися результатом, коли ми подвоюємо кількість наших депутатів… Хвиля продовжує наростати... Наша перемога лише відкладається», - сказала Ле Пен, пояснивши, що кількість представників «Національного об'єднання» у новому складі парламенту збільшиться, https://www.politico.eu/article/https-www-politico-eu-article-france-legislative-election-2024-live-updates-national-rally-marine-le-pen-new-popular-front-emmanuel-macron/#1302513 повідомило POLITICO.
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08.07.2024 07:13 Ответить
Не маючи змоги призначити нові вибори принаймні ще через рік, а до закінчення терміну повноважень залишилося три роки, президент Еммануель Макрон, схоже, очолить некерований парламент, оскільки проблеми наростають усередині країни та за кордоном.
Ось що ми знаємо:
Як голосувала у Франції: несподівано https://www.cnn.com/2024/07/07/europe/france-election-second-round-result-intl/index.html Новий Народний Фронт (NFP) - кластер із кількох партій, починаючи від ультралівої партії «Непокорена Франція» і закінчуючи більш поміркованими соціалістами та Екологами - отримав 182 місця в Національних зборах, у результаті чого найбільша група, але значно менша за 289, необхідних для абсолютної більшості. Центристський альянс Макрона "Ансамбль" отримав 163 місця, а ультраправа партія "Національне об'єднання" (RN) Марін Ле Пен і її союзники отримали 143 місця.
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08.07.2024 07:34 Ответить
Кто мог подумать, что Украине придется радоваться победе коммунистов над националистами.

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08.07.2024 07:44 Ответить
Ляпа пролетела над Парижем
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08.07.2024 08:14 Ответить
https://www.facebook.com/karl.volokh Karl Volokh

Ви так щиро радієте провалу Лє Пен, ніби лівацька мразота Новий Народний Фронт чимось ліпший. Як на мене, то нічим.

Або й гірший
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08.07.2024 08:55 Ответить
Ці крайності результат правління любителя бабусь.
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08.07.2024 09:08 Ответить
Ех, Ле Пешка, ніколи тобі не стати Ле Ферзем!
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08.07.2024 09:25 Ответить
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