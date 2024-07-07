Ультраправая партия Ле Пен не смогла получить достаточно голосов для абсолютного большинства во французском парламенте

Ультраправое "Национальное объединение" Мари ле Пен и его союзники (фракция партии "Республиканцы") не смогли получить достаточно голосов для абсолютного большинства во французском парламенте во втором туре парламентских выборов во Франции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

Лидирует во втором туре всеобщих выборов левая коалиция "Новый народный фронт", получая от 172 до 192 мест в парламенте.

Президентский блок под названием "Вместе" на втором месте и может получит от 150 до 170 мест.

Четвертые - партия "Республиканцы". Она получает от 57 до 67 мест.

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Если окончательные результаты, которые должны быть уточнены в ближайшие часы, действительно будут в этих пределах, ни одна партия в парламенте не получит абсолютного большинства, равного 289 местам.

Во втором туре выборов, проходившем в это воскресенье во Франции, явка, по данным социологов, составила 67,1 процента.

Как писал Цензор.НЕТ, ультраправая партия Ле Пен победила в первом туре парламентских выборов во Франции.