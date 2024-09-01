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Французькі ультраліві ініціювали процедуру імпічменту Макрона

Ультраліві ініціювали процедеру імпічменту Макрона

Ультраліва партія "Нескорена Франція" ініціювала процедуру імпічменту президента Емманюеля Макрона.

Про це пише DW з посиланням на заяву голови парламентської фракції партії Матильди Пано у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідну заяву Пано зробила у суботу, 31 серпня.

"Пропозиція резолюції про початок процедури імпічменту президента Республіки відповідно до статті 68 Конституції була направлена ​​сьогодні парламентарям для спільного підписання. Макрон відмовляється підкоритися зробленому виборцями вибору, тому ми маємо його усунути", - заявила вона.

Як пише DW, "Нескорена Франція" ухвалила таке рішення через відмову Макрона призначити єдину кандидатку від блоку лівих партій "Новий народний фронт", економістку Люсі Касте на посаду прем'єр-міністра.

Національний координатор "Нескореної Франції" Мануеля Бомпар вважає, що це говорить про його зловживання владою.

Читайте також: Макрон заявив, що не піде у відставку у разі перемоги на дострокових парламентських виборах партії Ле Пен

Нагадаємо, що на початку червня президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що він розпускає парламент країни - Національні збори. Після цього у країні відбулися дострокові парламентські вибори.

У другому турі виборів перемогу здобула ліва коаліція "Новий народний фронт". Блок президента Франції Емманюеля Макрона під назвою "Разом" на другому місці.

У результаті склалася незвичайна для Франції ситуація, коли в парламенті більшості не мають ні ліві, ні праві, ні прихильники Макрона, які зазвичай позиціонують себе як центристи.

Читайте також: Ультраправа партія Ле Пен не змогла отримати достатньо голосів для абсолютної більшості у французькому парламенті

Автор: 

імпічмент (279) Франція (3053) Макрон Емманюель (1455)


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Топ коментарі
+15
А що так можна?

Тільки не кажіть це одному криворізькому пігмею, який навіть після закінчення терміну чипляється за крісло президента.
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01.09.2024 02:05
+13
А зараз Орбан через угорські візи ще запустить ціх печерних неандертальців до країн ЕС
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01.09.2024 02:07
+9
Може хтось думав що кацапи заспокоються? Як вони можуть заспокоїться, якщо їм подобається жити у Франції , а гроши на життя десь брати треба.
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01.09.2024 02:06
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А що так можна?

Тільки не кажіть це одному криворізькому пігмею, який навіть після закінчення терміну чипляється за крісло президента.
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01.09.2024 02:05 Відповісти
А рашка, білорашка, то і незнає що там можна) Це нормальна практика демократичних країн, але таке не діє у диктаторів.
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01.09.2024 03:43 Відповісти
У нас таке не можна, бо процедура імпічменту президента України не прийнята у ВР. Так що зелі нема чого боятися від слова "зовсім"
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01.09.2024 09:25 Відповісти
Може хтось думав що кацапи заспокоються? Як вони можуть заспокоїться, якщо їм подобається жити у Франції , а гроши на життя десь брати треба.
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01.09.2024 02:06 Відповісти
А зараз Орбан через угорські візи ще запустить ціх печерних неандертальців до країн ЕС
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01.09.2024 02:07 Відповісти
Це у французів не вперше! У ХІХ ст (під час франко-прусської війни) вони "запалили" Паризьку комуну І цим допомогли прусакам перемогти у війні Перед ІІ світовою війною французські комуністи "ставили палиці в колеса" своєму уряду І цим допомогали німцям захопить Францію І зараз історія може повториться!

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01.09.2024 06:36 Відповісти
Крапок на клавіатурі немає? Чи, як кажуть, принципово не ставиш крапку? Оригінал...
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01.09.2024 08:14 Відповісти
Вони знову візьмуть Бастилію.

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01.09.2024 04:26 Відповісти
Бастилію охороняли декілька інвалідів. Знайшли там одного в'язня. Ну таке...
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01.09.2024 08:24 Відповісти
Клюб любителів пліснявого сиру нічого не ініціював?
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01.09.2024 07:19 Відповісти
А чи має Макрон (в загальному - Президент Франції) повноваження призначати прем'єра? Чи такі призначення - повноваження парламенту шляхом голосування?
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01.09.2024 08:46 Відповісти
кста, а що там з процедурою імпічменту? Скільки відсотків голосів в парламенті потрібно?
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01.09.2024 08:48 Відповісти
2/3 парламенту та вищого суду. Не наберуть ті опозиціонери стільки
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01.09.2024 21:55 Відповісти
У Франції президентська республіка і Конституція Франції наділяє президента правом самостійно призначати прем'єр-міністра. Детальніше https://www.pravda.com.ua/columns/2022/11/16/7376626/
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01.09.2024 21:54 Відповісти
А в нас так можна?
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01.09.2024 09:26 Відповісти
***** грошей підкинуло. Відпрацьовують.
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01.09.2024 10:04 Відповісти
Макрон слабкий президент. Це визнали після його першого уроку правління. Сидить в кріслі президента і красується, бо він красень. Україні допомагав радше язиком - Німеччина і те нам більше зброї дала. Агенти пуйла кошмарили Макрона з самого початку - жовті жилети+ Ле Пенша. А тепер видно за Дурова вирішили помститися, що доводить зв'язок Дурова з ФСБ.
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01.09.2024 10:11 Відповісти
Президент, як президент. Посильніше, ніж більшість президентів світу.
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01.09.2024 12:45 Відповісти
Так, повноваження у президента Франції об'єктивно більші, ніж у більшості європейських президентів, де права президента досить обмежені. Але при тому Макрона реально все ж таки слабенький президент, бо саме за його керування Франція протягом останніх двох років втратила свій вплив на колишні свої колонії Нігер, Буркіна-Фасо та Малі, де зараз господарюють вороже налаштовані по відношенню до Франції та західного світу режими, підтримані Кацапією та вагнерівцями. Власне кажучи, саме через те Макрона і став останнім часом нам допомагати, а то б і далі розшаркувався та дзвонив Путлеру.
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01.09.2024 22:17 Відповісти
Все є таки втрата своїх африканських неоколоній змінили політичний вектор Франції, а то б була друга Угорщина чи Італія часів Берлусконі. У Франції досить багато симпатиків Путлера було раніше, як серед звичайних громадян так і серед представників влади.
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01.09.2024 22:41 Відповісти
Зараз почитала в вікі, що вони там декларують. Виявляється, що це ще ті махрові популісти.
Скасування пенсійної реформи; заморожування цін на товари першої необхідності; відміна податків на богачєство та менструальна відпустка.
Нам би їхні проблеми.
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01.09.2024 10:13 Відповісти
Наполеон й так руських виіпав і висушив, якщо ви не в курсі. До перемоги над Наполеоном під Ватерлоо рузькі ніякого відношення не мають.

А на самого дуріка французам насрати. Вони його використовують, щоб спіймати інших злочинців, примус до співпраці і розкриття данних. Як тільки ці кримінальні справи доразслідують через рік-два, дуріка відпустять скоріш за все.
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01.09.2024 12:53 Відповісти
 
 