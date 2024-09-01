Французькі ультраліві ініціювали процедуру імпічменту Макрона

Ультраліва партія "Нескорена Франція" ініціювала процедуру імпічменту президента Емманюеля Макрона.

Про це пише DW з посиланням на заяву голови парламентської фракції партії Матильди Пано у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідну заяву Пано зробила у суботу, 31 серпня.

"Пропозиція резолюції про початок процедури імпічменту президента Республіки відповідно до статті 68 Конституції була направлена ​​сьогодні парламентарям для спільного підписання. Макрон відмовляється підкоритися зробленому виборцями вибору, тому ми маємо його усунути", - заявила вона.

Як пише DW, "Нескорена Франція" ухвалила таке рішення через відмову Макрона призначити єдину кандидатку від блоку лівих партій "Новий народний фронт", економістку Люсі Касте на посаду прем'єр-міністра.

Національний координатор "Нескореної Франції" Мануеля Бомпар вважає, що це говорить про його зловживання владою.

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Нагадаємо, що на початку червня президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що він розпускає парламент країни - Національні збори. Після цього у країні відбулися дострокові парламентські вибори.

У другому турі виборів перемогу здобула ліва коаліція "Новий народний фронт". Блок президента Франції Емманюеля Макрона під назвою "Разом" на другому місці.

У результаті склалася незвичайна для Франції ситуація, коли в парламенті більшості не мають ні ліві, ні праві, ні прихильники Макрона, які зазвичай позиціонують себе як центристи.

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