Французькі ультраліві ініціювали процедуру імпічменту Макрона
Ультраліва партія "Нескорена Франція" ініціювала процедуру імпічменту президента Емманюеля Макрона.
Про це пише DW з посиланням на заяву голови парламентської фракції партії Матильди Пано у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідну заяву Пано зробила у суботу, 31 серпня.
"Пропозиція резолюції про початок процедури імпічменту президента Республіки відповідно до статті 68 Конституції була направлена сьогодні парламентарям для спільного підписання. Макрон відмовляється підкоритися зробленому виборцями вибору, тому ми маємо його усунути", - заявила вона.
Як пише DW, "Нескорена Франція" ухвалила таке рішення через відмову Макрона призначити єдину кандидатку від блоку лівих партій "Новий народний фронт", економістку Люсі Касте на посаду прем'єр-міністра.
Національний координатор "Нескореної Франції" Мануеля Бомпар вважає, що це говорить про його зловживання владою.
Нагадаємо, що на початку червня президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що він розпускає парламент країни - Національні збори. Після цього у країні відбулися дострокові парламентські вибори.
У другому турі виборів перемогу здобула ліва коаліція "Новий народний фронт". Блок президента Франції Емманюеля Макрона під назвою "Разом" на другому місці.
У результаті склалася незвичайна для Франції ситуація, коли в парламенті більшості не мають ні ліві, ні праві, ні прихильники Макрона, які зазвичай позиціонують себе як центристи.
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Тільки не кажіть це одному криворізькому пігмею, який навіть після закінчення терміну чипляється за крісло президента.
Скасування пенсійної реформи; заморожування цін на товари першої необхідності; відміна податків на богачєство та менструальна відпустка.
Нам би їхні проблеми.
А на самого дуріка французам насрати. Вони його використовують, щоб спіймати інших злочинців, примус до співпраці і розкриття данних. Як тільки ці кримінальні справи доразслідують через рік-два, дуріка відпустять скоріш за все.