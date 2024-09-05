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Зеленский об отказе Монголии арестовать Путина: Уважают убийцу больше, чем международное право

Зеленський про відмову Монголії арештувати Путіна

Президент Владимир Зеленский заявил, что Монголия не уважает международное право, поскольку отказалась арестовать российского диктатора Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью NBC News.

По словам президента, если Монголия не уважает международное право, то она и принимает Путина. Такие действия являются ответом Монголии на международное право: уважает его она или нет.

"Нет, не уважают. Они Путина уважают больше, чем международное право. Большее уважение Монголии сегодня демонстрируется к убийце, чем к международному праву. К войне, чем к миру", - сказал Зеленский.

В то же время, подчеркнул он, если несколько стран не уважают международное право, то это не означает, что не будет ответственности того или иного человека.

"Потому что большинство стран все равно будут ждать ответственности, и она все равно будет", - подытожил он.

Читайте: Кулеба об отказе Монголии арестовать Путина: Грубое нарушение обязательств перед МУС

Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

Смотрите: Путин прибыл с визитом в Монголию, которая обязана его арестовать. ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
"зезедент" із інвест дєдушкой "зеленого-квартлу " теж не поважає американську юстицію,котра потребує його видачі...
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05.09.2024 15:28
+6
Бедная Монголия . Все в ЕС забыли , когда после 2014-го в десна целовались с ху@лом .
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05.09.2024 15:26
+5
Міжнародне право не поважають навіть його творці, що він хоче від якоїсь Монголії? Повагу зазвичай ще заслужити треба.
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05.09.2024 15:32
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Бедная Монголия . Все в ЕС забыли , когда после 2014-го в десна целовались с ху@лом .
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05.09.2024 15:26 Ответить
У них был шанс придушить урода . Так и сейчас очко играет .
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05.09.2024 15:29 Ответить
Той хто вірить що цей путєн справжній такі ж ідіоти як і Зеленський.
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05.09.2024 15:39 Ответить
а яка різниця справжній чи ні, кацапи сказали, що путлєр поїхав в Монголію, і якщо б там його затримали, то всі інші були б підробками, навіть справжній з бункера, і всі б тролили кацапів, що у них х..ло несправжнє, і того би засудили і в тюрму посадили. і нехай би кацапи гавном сходили, а тиго що у них ніхто б не визнава, воно й так не рукопожатне, то тільки бульбенфюрер і північнокорейський підсвинок з ним спілкувалися, а їх теж ніхто не визнає.
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05.09.2024 16:17 Ответить
ну так само ідіотом можна назвати і тих, хто вірить у те, що ху йло в холодильнику на Валдаї. )) а адекватним українцям пох який там хутін - справжній, несправжній, двійник, трійник і т.д. Головне тут - це те, що притомні українці вірять в те, що на федерації більша половина того насілєнія - це вони всі хутіни - вертухаї. а інша, значно менша половина - просто терпіли, які ні на що не здатні вплинути, мовчки працюють, сплачують податки і підтримують режим хутіних і його здатність вести війну проти України.. вже 10 років від солов*я і років з 4 від "хєнєрала"
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05.09.2024 17:11 Ответить
... постійно чути з їхніх каналів про "піріхват власті", який все переноситься і переноситься на наступний рік. і так з року в рік ті ікспєрди вішають ту локшину на вуха.. і багато хто вірить у ці казки. )
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05.09.2024 17:15 Ответить
Так своі ж в доску - газ - нафта - Гаага далеко
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05.09.2024 15:27 Ответить
"зезедент" із інвест дєдушкой "зеленого-квартлу " теж не поважає американську юстицію,котра потребує його видачі...
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05.09.2024 15:28 Ответить
Журналістські розслідування не публікують в тєлєзі!
І так, Рівне - українськомовне, спалилася ти!
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05.09.2024 15:47 Ответить
А ходить це огидне Пуйло, наче чималенький дрючок в дупі (чи то подарунок від дяді Сі?))
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05.09.2024 15:31 Ответить
Міжнародне право не поважають навіть його творці, що він хоче від якоїсь Монголії? Повагу зазвичай ще заслужити треба.
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05.09.2024 15:32 Ответить
Саме тому рашиський виродок поїхав що б продемонструвати що йому на-рать на міжнародне право ,раз пронесло поїде і в іншу країну.
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05.09.2024 15:34 Ответить
Хоч і не поважають, зате власною Конституцією не підтераються
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05.09.2024 15:38 Ответить
Смешной расеянский высер
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05.09.2024 15:46 Ответить
А шо їхня конституція забороняє москалів видавати?
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05.09.2024 16:26 Ответить
Мордоровские зольдатен ограбили магазин в Курском городке фКореневе,это очередной ограбленный магазин оркскими мародерами
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05.09.2024 15:38 Ответить
не вбивцю поважають, а газіки вбивці. сцарь їх за газ купив.
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05.09.2024 15:39 Ответить
Просто цікаво...
Зеленський мабуть вважає своїм обов'язком побити горшки з усіма державами?
Що таке мова дипломатії мабуть ніколи не чув
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05.09.2024 15:48 Ответить
у Монголіїї зараз майже така ж "незалежність", яка була у нас до 14 року..., коли росіяни почували себе у нас навіть краще ніж вдома..., якщо що, вони могли прикрутити вентиль й все.... де та наша незалежність тільки лишалась..., а в Монголіїї тієї незалежності тільки відсотків 5, не більше..., а 95 % то нафта від хазяїна, тому це не країна, а провінція, майже федеральний округ...
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05.09.2024 15:49 Ответить
Арати,потомки Сухе-Батора та Чойбалсана, навіть не відали, що то таке ВКС, пізно їм глобальний поц роз'яснив.
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05.09.2024 16:20 Ответить
Поважають тільки силу. До 2014-го року Захід був сильним. Всіх неслухняних криваво карав. А тепер всі плюють.
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05.09.2024 16:33 Ответить
Країна затиснута між росією (агресор) і Китаєм (союзник росії), не має навіть виходу до моря. Як би вони його вивезли, щоб кудись передати? За туарегів теж раділи, що ті вмазали по всій морді вагнерам. І де ті туареги? Повбивали їх всіх, навіть дітей.
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05.09.2024 16:38 Ответить
та прикопали б десь у степу
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05.09.2024 20:48 Ответить
Їм мабуть не можна в степу прикопувати. У них може теж "женевська конвенція".
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06.09.2024 13:39 Ответить
Всі чомусь обговорюють вже наслідок,а не першопричину.Чому ніхто не задає питання-для чого взагалі Монголія запрошувала цього нациста до себе в країну тим самим створюючи прецедент чергового розтоптування міжнародного права.
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05.09.2024 16:48 Ответить
Їх могли попросити так, що у них відмовитись не було шансу.

Нас також колись "попросили" стати без'ядерною державою.
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05.09.2024 22:12 Ответить
Був в них шанс Їх ніхто не заставляв організовувати шабаш під якесь совкове свято.Просто їх як і всіх підпуйловників купили за дешевий газ,як колись їх предки купляли московських князів за дешеві ярлики.
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06.09.2024 01:34 Ответить
Виключно з поваги до міжнародного права, Зеленський змушений вже другий рік переховувати Коломойського від американської Феміди у темних підвалах буковельського СІЗО.
Чи він тільки за іншими бачить?
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05.09.2024 17:16 Ответить
Монголія має відповісти за цілування з воєнним злочинцем.
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05.09.2024 17:28 Ответить
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05.09.2024 18:13 Ответить
Уланбатор вийшов на мітинг проти путіна.
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05.09.2024 18:14 Ответить
Пуйло недавно був в азербайджані ..шось не дуже кричали
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05.09.2024 19:21 Ответить
Азербайджан не ратифіковував Римський статут, на відміну від Монголії.
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05.09.2024 22:15 Ответить
после того как манголия наплевала на свои обязательства перед судом, надо мангольского судью из того суда, вежливо попросить покинуть свое место и поехать назад в манголию, ну и саму манголию попросить на выход из этого суда.
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05.09.2024 19:31 Ответить
для монголії гроші не пахнуть
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05.09.2024 22:35 Ответить
 
 