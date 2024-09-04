Кулеба об отказе Монголии арестовать Путина: Грубое нарушение обязательств перед МУС

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Монголия, отказавшись арестовать российского диктатора Владимира Путина, грубо нарушила свои обязательства по Римскому статуту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью CNN.

Министр отметил, что после первых новостей о визите Путина в Монголию реакция Киева была "сильной".

"Мы послали им (Монголии. - Ред.) четкий сигнал накануне визита. Его проигнорировали. Мы послали четкий сигнал после того, как визит начался. Похоже, его тоже игнорируют", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина будет обсуждать дальнейшие действия после визита Путина в Монголию, в том числе и с международными партнерами.

"Судя по тому, что я увидел, Монголия решила грубо нарушить свои обязательства по Римскому статуту", - добавил глава МИД.

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Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

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