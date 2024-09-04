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Кулеба об отказе Монголии арестовать Путина: Грубое нарушение обязательств перед МУС

Кулеба про відмову Монголії арештувати Путіна

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Монголия, отказавшись арестовать российского диктатора Владимира Путина, грубо нарушила свои обязательства по Римскому статуту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью CNN.

Министр отметил, что после первых новостей о визите Путина в Монголию реакция Киева была "сильной".

"Мы послали им (Монголии. - Ред.) четкий сигнал накануне визита. Его проигнорировали. Мы послали четкий сигнал после того, как визит начался. Похоже, его тоже игнорируют", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина будет обсуждать дальнейшие действия после визита Путина в Монголию, в том числе и с международными партнерами.

"Судя по тому, что я увидел, Монголия решила грубо нарушить свои обязательства по Римскому статуту", - добавил глава МИД.

Читайте: Решение правительства Монголии не арестовывать Путина нанесло удар по МУС и системе международного уголовного права

Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отказом от ареста Путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность, - Костин

Автор: 

арест (10455) путин владимир (31239) Монголия (43) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
в міжнародній хєрні непередбачено покарання для країн,які не виконали свої міжнародні обов'язки...тільки озабочєнность і осуждєніє.
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04.09.2024 09:02
+5
так як вони залежать від кацапських енергоносіїв, то мають зазнати значних збитків на експорті своїх товарів,, неспіввимірних. тоді зрозуміють. кацапи би всеодно газ і нафту їм продавали, бо гроші треба.
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04.09.2024 08:37
+5
ніякі закони в світі не діють, починаючи від Міжнародного права.Кожна країна за себе. Нам допомагають,дякувати богу, бо так вигідно країнам, які нам допомагають, а не тому, що вони підписали Будапештський меморандум. ООН , приміром, заявила про порушення прав людини дурова - того підпільного керівника світового наркотрафіку і тероризму.
А карлик лише й цього хоче, воно нікому не було потрібне, це миршаве низькоросле чмо,навіть сфотографуватись не могло з світовими лідерами, бо зріст 152 на підборах. І оця агресивна мразь затаїла злість проти всього світу, впевнившись, що якщо воно не може дружити, то почне все купувати. його просто потрібно вбити, як скажену тварину, і витрачати мільярди не на війну, а на перфектного "снайпера"для цієї гидоти.
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04.09.2024 08:42
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Пока западную демократию возглавляет убогая деменция о верховенстве права можно не вспоминать
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04.09.2024 08:32 Ответить
А де зараз взяти Маккейна або Рейгана? Трамп рішучий, але явна проросійська істота, відчувається що він дійсно симпатизує росії.
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04.09.2024 10:20 Ответить
Покарання якесь буде чи просто по3,14здіти?
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04.09.2024 08:34 Ответить
ЄС висловив жаль . чи не покарання.
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04.09.2024 08:41 Ответить
в міжнародній хєрні непередбачено покарання для країн,які не виконали свої міжнародні обов'язки...тільки озабочєнность і осуждєніє.
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04.09.2024 09:02 Ответить
Які дії послідують надалі. Конкретні, а не анонс на своїй сторінці. Європа висловила жаль, а Ви? Яке покарання буде для Монголії
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04.09.2024 08:34 Ответить
так як вони залежать від кацапських енергоносіїв, то мають зазнати значних збитків на експорті своїх товарів,, неспіввимірних. тоді зрозуміють. кацапи би всеодно газ і нафту їм продавали, бо гроші треба.
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04.09.2024 08:37 Ответить
Монголія шось експортує? Ну окрім Чінгізхана і його орди? Але то давно було.
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04.09.2024 09:08 Ответить
насправді так, педівікія пише: на експорт йде хутро, вовна, шкіра, шкіряні і хутряні вироби, худоба і продукти тваринництва, фосфорити, флюорити, молібденова руда.
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04.09.2024 15:42 Ответить
Покарання за що ?
Монголія не порушувала норм Римського статуту мкс.
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04.09.2024 11:20 Ответить
"... на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів." Джерело:

А ще кажуть про корупцію в Україні Ось корупція, продажність світового рівня!!!
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04.09.2024 08:35 Ответить
Ну і що далі? Як завжди *********-********* і на цьому закінчиться? А поставити монголію перед вибором - рассея чи цивілізований світ кишка тонка?
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04.09.2024 08:40 Ответить
Так і поставлять. На все свій час!
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04.09.2024 09:22 Ответить
ніякі закони в світі не діють, починаючи від Міжнародного права.Кожна країна за себе. Нам допомагають,дякувати богу, бо так вигідно країнам, які нам допомагають, а не тому, що вони підписали Будапештський меморандум. ООН , приміром, заявила про порушення прав людини дурова - того підпільного керівника світового наркотрафіку і тероризму.
А карлик лише й цього хоче, воно нікому не було потрібне, це миршаве низькоросле чмо,навіть сфотографуватись не могло з світовими лідерами, бо зріст 152 на підборах. І оця агресивна мразь затаїла злість проти всього світу, впевнившись, що якщо воно не може дружити, то почне все купувати. його просто потрібно вбити, як скажену тварину, і витрачати мільярди не на війну, а на перфектного "снайпера"для цієї гидоти.
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04.09.2024 08:42 Ответить
Для чого тоді писати недієві міжнородні папірці ? Щоб папір..дєть
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04.09.2024 08:59 Ответить
''Римський статут''-ще одна ''фількіна грамота'' на який даже зачухана монголія ''поклала болт''.
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04.09.2024 09:00 Ответить
Ідіоти потомки Чингісхана. Арештували б ***** - і купалися б в інвестиціях зі всього світу. Країна прославилася б на десятиліття.
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04.09.2024 09:14 Ответить
Монголії нас@ать ! Вона самого бога за бороду ухапила.
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04.09.2024 09:19 Ответить
Напоминает страшилки всяких мудозвонов про "не проголосуете за меня - пенсии не получите!"
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04.09.2024 09:48 Ответить
Що ви хочете від Монголії, коли західні країни бояться. Хоча група монголів вийшла зустрічати путіна з плакатами "putin killer" і поліція їм не заважала. Однак треба все ж таки виключити Монголію з римського статуту.
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04.09.2024 10:17 Ответить
👉Ніякого колишнього світового порядку вже давно немає. (Тільки імитація).
Зараз навпаки доруйновують цей "світовий порядок" - хочуть встановити (скоріше за все тотальну діктатуру у всьому світі) 👈
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04.09.2024 10:54 Ответить
 
 