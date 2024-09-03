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Отказ Монголии арестовать Путина создаст прецедент: В Европарламенте обратились к Боррелю

У Європарламенті закликали Борреля відреагувати на рішення Монголії прийняти у себе Путіна

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Так, заместитель председателя комиссии ЕП по иностранным делам Урмас Паэт заявил, что Монголия имеет историческую возможность стать гарантом международного права.

"Мы просто должны выполнить требование Международного уголовного суда - арестовать преступника Путина и доставить его в Гаагу. Если Монголия не выполнит своих обязанностей члена МУС, Европейский Союз должен направить Монголии четкий сигнал в виде дипломатических и экономических мер", - подчеркнул он.

В обращении к Боррелю члены Европарламента осуждают приглашение, которое Монголия направила Путину.

"Отказ Монголии арестовать Путина создаст прецедент и откроет путь другим странам к выборочному применению ордеров на арест Международного уголовного суда", - отметили они.

Читайте: Решение правительства Монголии не арестовывать Путина нанесло удар по МУС и системе международного уголовного права

Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

Также читайте: Путин прислал Ким Чен Ыну табун лошадей в качестве оплаты за снаряды для ударов по Украине

Автор: 

путин владимир (31237) Монголия (43) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+12
він і в угорщину вільно приїде, не арештують його там
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03.09.2024 15:02
+11
Монголи-чули? Вам можуть послати чіткий сигнал, якщо не заарештуєте *****. Тремтіть.
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03.09.2024 15:09
+9
Виходить, що та монголія клала на той міжнародний ордер
на арешт птн-пнх!
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03.09.2024 15:05
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він і в угорщину вільно приїде, не арештують його там
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03.09.2024 15:02 Ответить
Вибачаюсь - кудою саме ліліпутін може приїхати в Угорщину - якою дорогою?
Варіант у нього лише літаком над територією НАТО - думаєте він стане ризикувати?
літак легко можуть посадити примусово десь у Румунії.
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03.09.2024 15:09 Ответить
та й у дєрьмозеки в бункері він би по старшобратські сухої мівіни на брудершафт міг погризти, без всяких наслідків. коли б тайно туди потрапив на запрошення кой-шо перетерти ))
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03.09.2024 15:12 Ответить
манголів галімих треба звідусіль виключити. щоб тільки тугрики мали і на кониках трюхали
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03.09.2024 15:03 Ответить
Виходить, що та монголія клала на той міжнародний ордер
на арешт птн-пнх!
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03.09.2024 15:05 Ответить
Монголи-чули? Вам можуть послати чіткий сигнал, якщо не заарештуєте *****. Тремтіть.
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03.09.2024 15:09 Ответить
що ви хочете з Монголії? там ще вічноживий Чингізхан.. вони до Римського права мають такє ж відношення як як путлєр до адекватної людини
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03.09.2024 15:19 Ответить
Борель порядок наведе
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03.09.2024 15:23 Ответить
Фіго з Орбаном, мабуть, тех чекають з нетерпінням, на прибуття воєнного злочинця прутіна, до них в гості!!
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03.09.2024 15:30 Ответить
Чого можна чекати від азіатів ,якщо навіть європейці не виконують свої обіцянки.
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03.09.2024 15:32 Ответить
Така вона,укр.суч.журналістика.
Добре,що підписаний на твіттерянського суддю 😎
"Щодо відмови Монголії від арешту путіна за ордером МКС: Римський Статут дає право ухилитися від виконання прохань суду, якщо вони призведуть до порушення існуючих раніше договірних зобов'язань щодо іншої держави, або державного чи дипломатичного імунітету (ст. 97-98 Статуту).🤷‍♂️"
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03.09.2024 15:37 Ответить
А ордер на арешт путіна це було що,"прохання" МКС?
Чи вимога, обовʼязкова до виконання країнами, які ратифікували Римський статут?
Хіба суд "просить" виконавчу владу виконати прийняте судом рішення?
Яка міжнародна інституція має право тлумачення статей Римського статуту?
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03.09.2024 15:49 Ответить
Саме ПРОХАННЯ ,А не ВИМОГА.
Не будьте схожі на бовдурів,що ********** будапештським меморандумом,не прочитавши його текст.
Зміст статуту доступний.Прочитайте,й переконаєтесь.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text
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03.09.2024 16:21 Ответить
бьють не по тексту а по пиці
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03.09.2024 16:38 Ответить
це цитата від тарганів у його голові?
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03.09.2024 16:26 Ответить
Прочитайте 97,чи 98 статтю,то й дізнаєтесь.
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03.09.2024 16:36 Ответить
а який тоді взагалі сенс в існуванні такого імпотентного суду, який типу... "ПРОСИТЬ", а якщо нє, то нє, то хто йому винен???? ЦЕ ФІКЦІЯ, А НЕ СУД!
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03.09.2024 18:52 Ответить
Якщо їх не покарати, все подумають що захід вже не той, або виявився не чим здавався. Диктат цивілізованого світу впаде і буде хаос.
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03.09.2024 15:38 Ответить
Стурбованість висловлять? З тих зібрань нема ніякого сенсу на жаль. Посміховисько та й годі
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03.09.2024 15:56 Ответить
2024.05.12. Нуланд: Попытки сделать "исторически централизованные" Китай и Россию частью западной системы были ошибкой. Бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что Запад ошибочно пытался объединить орду и Китай в единый глобальный порядок, от которого выиграли бы все стороны.

Кацапоординська орда - це зборище диких племен цапомордих жовтошкірих вузькооких людожерів, без національної ідентичності, без власної мови, без віри та без Батьківщини, які не стали ані народами ані націями, та ніколи вже ними не станутЬ, яких треба знищувати ще до їхнього народження.

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03.09.2024 16:00 Ответить
настав кінець цивілізації, тепер настав час грубої сили та диктатури, запасайтесь попкорном ядерною зброєю.
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03.09.2024 16:14 Ответить
Римській статут це для наркош, смердів і всяких нищебродів, а для запакованих чел з імунітетом він до сраки.
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03.09.2024 16:28 Ответить
КРАЙНЯЯ СТЕПЕНЬ ОЗАБОЧЕННОСТИ
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03.09.2024 17:18 Ответить
"и плеванто на законо"
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03.09.2024 17:40 Ответить
Неприємно ж вийшло..... Вимазали у гівні всі такі блискучі гламурні міжнародні організації.. такі наче потужні здавалося
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03.09.2024 18:43 Ответить
"...чіткий сигнал у вигляді дипломатичних та економічних заходів" - АХАХАХАХАХАХАХ!!!!!

ЯДЕРКУ ЇМ ПОШЛІТЬ!!! Хоча яка може бути ядерка в ЄС? ЄС - повністю безхребетне і безсиле утворення, яке може тільки бла-бла-бла-балакати....
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03.09.2024 18:50 Ответить
 
 