Отказ Монголии арестовать Путина создаст прецедент: В Европарламенте обратились к Боррелю
В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Так, заместитель председателя комиссии ЕП по иностранным делам Урмас Паэт заявил, что Монголия имеет историческую возможность стать гарантом международного права.
"Мы просто должны выполнить требование Международного уголовного суда - арестовать преступника Путина и доставить его в Гаагу. Если Монголия не выполнит своих обязанностей члена МУС, Европейский Союз должен направить Монголии четкий сигнал в виде дипломатических и экономических мер", - подчеркнул он.
В обращении к Боррелю члены Европарламента осуждают приглашение, которое Монголия направила Путину.
"Отказ Монголии арестовать Путина создаст прецедент и откроет путь другим странам к выборочному применению ордеров на арест Международного уголовного суда", - отметили они.
Визит Путина в Монголию
Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.
Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.
В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.
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Варіант у нього лише літаком над територією НАТО - думаєте він стане ризикувати?
літак легко можуть посадити примусово десь у Румунії.
на арешт птн-пнх!
Добре,що підписаний на твіттерянського суддю 😎
"Щодо відмови Монголії від арешту путіна за ордером МКС: Римський Статут дає право ухилитися від виконання прохань суду, якщо вони призведуть до порушення існуючих раніше договірних зобов'язань щодо іншої держави, або державного чи дипломатичного імунітету (ст. 97-98 Статуту).🤷♂️"
Чи вимога, обовʼязкова до виконання країнами, які ратифікували Римський статут?
Хіба суд "просить" виконавчу владу виконати прийняте судом рішення?
Яка міжнародна інституція має право тлумачення статей Римського статуту?
Не будьте схожі на бовдурів,що ********** будапештським меморандумом,не прочитавши його текст.
Зміст статуту доступний.Прочитайте,й переконаєтесь.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text
Кацапоординська орда - це зборище диких племен цапомордих жовтошкірих вузькооких людожерів, без національної ідентичності, без власної мови, без віри та без Батьківщини, які не стали ані народами ані націями, та ніколи вже ними не станутЬ, яких треба знищувати ще до їхнього народження.
попкорномядерною зброєю.
ЯДЕРКУ ЇМ ПОШЛІТЬ!!! Хоча яка може бути ядерка в ЄС? ЄС - повністю безхребетне і безсиле утворення, яке може тільки бла-бла-бла-балакати....