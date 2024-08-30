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Новости
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В МКС напомнили, что Монголия обязана арестовать Путина во время его визита в страну

У МКС нагадали, що Монголія зобов’язана арештувати Путіна під час його візиту до країни

В Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. В соответствии с ним, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Об этом сказал представитель МКС Фади эль-Абдалла в комментарии BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Международный уголовный суд полагается на то, что государства-участники, среди них и Монголия, "выполняют его решения" и "имеют обязательства сотрудничать" с Судом.

В частности, это касается и выполнения ордеров на арест.

Однако представитель МУС добавил, что судьи Международного уголовного суда будут рассматривать случаи "отказа от сотрудничества" со стороны его подписантов и сообщать Ассамблее государств-участников, которая может "принять любые меры, которые сочтет уместными".

Читайте также: Путин посетит Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МУС

Ранее сообщалось, что 3 сентября диктатор РФ Владимир Путин посетит Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МКС.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

МИД Украины призвал Монголию, выполнить обязательный международный ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, когда тот приедет туда с визитом. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

Читайте также: Путин получил гарантии, что Монголия не арестует его по ордеру МКС, - Bloomberg

Автор: 

арест (10454) путин владимир (31231) Монголия (43) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+5
А що буде якщо не арештує? А нічого
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30.08.2024 20:11
+5
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30.08.2024 20:22
+3
Пусть МКС посылает свою группу захвата узкоглазую. А монголы они или не монголы потом разберемся. В крайнем случае, извинятся.
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30.08.2024 20:12
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А що буде якщо не арештує? А нічого
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30.08.2024 20:11 Ответить
треба звинуватити відповідальних осіб у Монголії в пособництві та приховуванні військового злочинця
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30.08.2024 21:51 Ответить
Для цього потрібні яйця, вони відсохли. У всіх і одразу
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30.08.2024 22:58 Ответить
Пусть МКС посылает свою группу захвата узкоглазую. А монголы они или не монголы потом разберемся. В крайнем случае, извинятся.
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30.08.2024 20:12 Ответить
Уххххх
Сама Монголія зобов'язанна ахах ))
Єдиний плюс цієї країни в цій ситуації, що вони в себе прихистили сєпарів з північної московії
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30.08.2024 20:15 Ответить
поляки на власною територією рашистського дрона збити не годні, дзюрять в сподні, а монголи вам путинга забуцигарять..., мрійники. Цікаво, як це вони собі уявляють?
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30.08.2024 20:18 Ответить
По-любому, Утiну додатковий чемодан знадобиться!
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30.08.2024 20:20 Ответить
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30.08.2024 20:22 Ответить
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30.08.2024 20:22 Ответить
хай беззубий МКС готується смачно відсмоктати в монголоїдів, коли обнулений карлик пукін-шаломов все-таки приїде і вони його не заарештують....
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30.08.2024 20:26 Ответить
Як же Монголія заарештує свого історичного васала
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30.08.2024 20:34 Ответить
А уявіть просто якщо арештує , да тут цензор ляже просто
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30.08.2024 20:46 Ответить
Не заарештуе, тодi МКС випише ордер "за протiвление суду" вже на монгольського лiдора!
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30.08.2024 20:47 Ответить
Пусть с позором изгоняют оттудова. И из всех других международных организаций. Плюс штраф немалый.
Ну я понимаю, что этого не будет, а жаль. Совершил нарушение - получил санкции. Но мир давно скатился в помойку.
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30.08.2024 20:48 Ответить
срав фуйло на ордер
та сцяв на суд
коли нам не дають бити по хремлю
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30.08.2024 20:50 Ответить
У Монголии есть шанс стать круче Франции.
Там арестовали какого-то Дурова, а эти могут стать круче Франции - арестовать путина.
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30.08.2024 20:52 Ответить
це історичний щанс. І вони його прос*ть
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31.08.2024 01:52 Ответить
Совок допоміг Монголії отримати незалежність від Китаю. За це монголи лизатимуть лапті кацапам ще довго. Міжнародному правововому устрою срака. Окурок може їхати до своїх праотців небоячись арешту.
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30.08.2024 21:00 Ответить
Уникальная страна. Со времён походов Чингисхана не воевали не с кем по крупному. Глухомань, провинция, мяса валом, кумыса тоже. Что ещё надо? Полностью под Китаем---и правильно. А шперик едет нос утереть западу и Риму со своим судом. Вот и весь сюжет. Может потом и во Вьетнам рванёт. там все его роста. До 80 лет продержится. Не всегда частая смена власти плохо, бывает что и хорошо.
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30.08.2024 21:53 Ответить
Всё равно тройник поедет.
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31.08.2024 00:37 Ответить
Типочки не расдуплились еще что их суды гуманные в мире тотаоитаризма уже не работают. Может через лет 10 раздуплятся что нужно действовать силой а не уговорами против гопников
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31.08.2024 00:40 Ответить
Чергова імпотентна контора .
А для пуйла це така собі перевірочка на сцикливість.
Потім почнуть інші. " А що - Монголії можна не заарештовувати, а нам не можна?"
Так він скоро і в США приїде.
Хоча зробити дуже просто - не запрошувати.
Тим більше - нах він Монголії потрібен. Газопровід в Кітай не буде, коніну він не їсть . А більше там нічого немає.
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31.08.2024 09:00 Ответить
 
 