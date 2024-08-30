В МКС напомнили, что Монголия обязана арестовать Путина во время его визита в страну

В Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. В соответствии с ним, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Об этом сказал представитель МКС Фади эль-Абдалла в комментарии BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Международный уголовный суд полагается на то, что государства-участники, среди них и Монголия, "выполняют его решения" и "имеют обязательства сотрудничать" с Судом.

В частности, это касается и выполнения ордеров на арест.

Однако представитель МУС добавил, что судьи Международного уголовного суда будут рассматривать случаи "отказа от сотрудничества" со стороны его подписантов и сообщать Ассамблее государств-участников, которая может "принять любые меры, которые сочтет уместными".

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Ранее сообщалось, что 3 сентября диктатор РФ Владимир Путин посетит Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МКС.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

МИД Украины призвал Монголию, выполнить обязательный международный ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, когда тот приедет туда с визитом. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

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