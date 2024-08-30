В МКС напомнили, что Монголия обязана арестовать Путина во время его визита в страну
В Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. В соответствии с ним, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.
Об этом сказал представитель МКС Фади эль-Абдалла в комментарии BBC, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Международный уголовный суд полагается на то, что государства-участники, среди них и Монголия, "выполняют его решения" и "имеют обязательства сотрудничать" с Судом.
В частности, это касается и выполнения ордеров на арест.
Однако представитель МУС добавил, что судьи Международного уголовного суда будут рассматривать случаи "отказа от сотрудничества" со стороны его подписантов и сообщать Ассамблее государств-участников, которая может "принять любые меры, которые сочтет уместными".
Ранее сообщалось, что 3 сентября диктатор РФ Владимир Путин посетит Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МКС.
В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.
МИД Украины призвал Монголию, выполнить обязательный международный ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, когда тот приедет туда с визитом. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.
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Сама Монголія зобов'язанна ахах ))
Єдиний плюс цієї країни в цій ситуації, що вони в себе прихистили сєпарів з північної московії
Ну я понимаю, что этого не будет, а жаль. Совершил нарушение - получил санкции. Но мир давно скатился в помойку.
та сцяв на суд
коли нам не дають бити по хремлю
Там арестовали какого-то Дурова, а эти могут стать круче Франции - арестовать путина.
А для пуйла це така собі перевірочка на сцикливість.
Потім почнуть інші. " А що - Монголії можна не заарештовувати, а нам не можна?"
Так він скоро і в США приїде.
Хоча зробити дуже просто - не запрошувати.
Тим більше - нах він Монголії потрібен. Газопровід в Кітай не буде, коніну він не їсть . А більше там нічого немає.