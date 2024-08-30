Путин является военным преступником, - МИД Украины призвал Монголию выполнить международный ордер на арест диктатора РФ

Министерство иностранных дел Украины призвало Монголию, выполнить обязательный международный ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, когда тот приедет туда с визитом. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

Об этом говорится в заявлении МИД, сообщает Цензор.НЕТ.

В министерстве напомнили, что Международный уголовный суд, юрисдикция которого признается Монголией, выдал ордер на арест руководителя РФ по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Россию.

"Украинская сторона надеется, что Правительство Монголии осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником... Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что похищение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием.

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"Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде", - отмечают в министерстве.

Ранее сообщалось что 3 сентября диктатор РФ Владимир Путин посетит Монголию, обязанную арестовать его согласно ордеру МКС.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного криминального суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

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