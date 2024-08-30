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Путин является военным преступником, - МИД Украины призвал Монголию выполнить международный ордер на арест диктатора РФ

Путін є воєнним злочинцем, - МЗС України закликало Монголію виконати міжнародний ордер на арешт диктатора РФ

Министерство иностранных дел Украины призвало Монголию, выполнить обязательный международный ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, когда тот приедет туда с визитом. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

Об этом говорится в заявлении МИД, сообщает Цензор.НЕТ.

В министерстве напомнили, что Международный уголовный суд, юрисдикция которого признается Монголией, выдал ордер на арест руководителя РФ по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Россию.

"Украинская сторона надеется, что Правительство Монголии осознает тот факт, что Владимир Путин является военным преступником... Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест, и передать Путина в Международный уголовный суд в Гааге", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что похищение украинских детей является лишь одним из многочисленных преступлений, за которые Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием.

Также читайте: Путин получил гарантии, что Монголия не арестует его по ордеру МКС, - Bloomberg

"Эти лица виновны в агрессивной войне против Украины, зверствах против украинского народа, убийствах, изнасилованиях, ограблениях, обстрелах гражданской инфраструктуры и геноциде", - отмечают в министерстве.

Ранее сообщалось что 3 сентября диктатор РФ Владимир Путин посетит Монголию, обязанную арестовать его согласно ордеру МКС.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного криминального суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

Читайте также: Швейцария не исключает участия Путина в будущих конференциях относительно мира в Украине, несмотря на ордер МКС на его арест, - Амгерд

Автор: 

арест (10454) МИД (6940) путин владимир (31231) Монголия (43) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+12
Не почне. Розпад та деградація міжнародного права набуває завершеного образу.
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30.08.2024 17:36
+9
Катапультою, як не долетить, то невелика втрата.
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30.08.2024 17:11
+8
То вже деталі. Головне надіти на нього та його шоблу кайданки і посадити за грати.
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30.08.2024 17:11
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Правила форума Совет форумчан
А з Монголії його як доставити до суду? Тунелем?
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30.08.2024 17:08 Ответить
Катапультою, як не долетить, то невелика втрата.
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30.08.2024 17:11 Ответить
То вже деталі. Головне надіти на нього та його шоблу кайданки і посадити за грати.
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30.08.2024 17:11 Ответить
В 10 пакетах, тоді пропустять, як кнр-івський хан так і улуси рф..
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30.08.2024 17:12 Ответить
Улан-Батор UBNСтамбул IST



Turkish Airlines

464 €
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30.08.2024 17:34 Ответить
Монгол Шуудан.
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30.08.2024 19:24 Ответить
Взагалі хан монголії ще та штучка.
Міг би сказати,не їдь,не підставляй мене.Забив на міжнародне право...
І це тільки початок,якщо одній країні можна витерти ноги ордером,можна й іншим.
Хоча можу запевнити особливо запеклих:прутін не полетить,полетить двійник.
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30.08.2024 17:16 Ответить
Монголія ВИТЕРНА НОГИ об прутіна за вказівкою Китаю. Монголія взагалі НЕ приймає рішення БЕЗ Китаю. І Китаю ДУЖЕ не подобається що прутін суне свого прутня в Китайські справи.
А справи в тому що "Монголия не включила в план национального развития до 2028 года проект газопровода "Сила Сибири - 2" 🤣
ліліпутна жорстокок кинули бо Китайцям "сіла сібірі 2" НЕ ПОТРІБНА - а це пряме остаточне банкрутство Газпрому.
Ось ліліпутін і щосили рвонув до ординских "предков" стать перед ними на колені 🤣
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30.08.2024 17:42 Ответить
Поїхав випрошувати озброєння. На озброєнні Монголії стоїть дуже невелика кількість СРСРівського озброєння. Але кажуть, що дуже багато всього на базах зберігання. Усе воно перебуває в жахливому стані й Монголія ніколи не розглядала питання його відновлення. Але РФ останні 2 роки дуже набили руку у відновленні СРСРівського металобрухту. Кількість цього «добра» не відома. Але якщо сам путлер вирішив приїхати ... Та ще й ризикуючи ордером МКС ... Мабуть є за що побазарити з монголами.
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30.08.2024 17:20 Ответить
Якщо монголи його не арештують , весь світ почне задавати запитання монгольський владі - ЯК ТАК СТАЛОСЯ.
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30.08.2024 17:31 Ответить
Не почне. Розпад та деградація міжнародного права набуває завершеного образу.
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30.08.2024 17:36 Ответить
міжнародне право було зруйноване в 2014 році з анексією Криму
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30.08.2024 18:26 Ответить
Ну викинуть Монголію з Римського статуту,то й що? На них це ніяк не вплине. Як доїли коней так і доїтимуть. Хто б взагалі згадав про існування Монголії якби не ця історія з ******?
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30.08.2024 17:42 Ответить
Проверил. Оказывается Монголия и подписала и ратифицировала римский статут. Ну как бы обязанны арестовать террориста если он к ним припрётся
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30.08.2024 17:45 Ответить
Ця нациська мерзота спеціально провокує світ, що жодне міжнародне право для нього не указ ,пройде Монголія далі буде інша країна яка ратифікувала римський статут ,таких країн 124.
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30.08.2024 17:59 Ответить
Якщо Монголія не арештує *****, то тим самим вона денонсує ратифікований нею римський статут завдяки прийняттю та ратифікації якого вважалася цивілізованою країною та отримувала певні вигоди в економічній і культурній сферах. Теоретично можна навіть висунути позов до Монголії й стягнути з неї ті кошти які вона отримувала завдяки ратифікації римського статуту. Це також має привести до розірвання та призупинення дії контрактів які були укладені з Монголією завдяки ратифікації римського статуту. Таким чином Монголія стає спільником *****.
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30.08.2024 18:06 Ответить
Я там все детсво провел,то скажу что монголы народ ленивый но хитрый и будут на китайцев оглядываться.
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30.08.2024 18:18 Ответить
Заарештують , а то двійник ... Це вийде так кумедно ...Особливо для Монголії ...
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30.08.2024 18:18 Ответить
А есть у слова СМЕШНО гиппербализированная версия ???
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30.08.2024 19:40 Ответить
https://x.com/13Hellis_13



https://x.com/13Hellis_13

Hellis



https://x.com/13Hellis_13

@13Hellis_13

·

https://x.com/13Hellis_13/status/1829556998322475040 2 ч

Монголія - підписант Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду - ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ виконувати ордер на арешт Путіна. Занавес. Чергова організація, яку можна відправляти на свалку Історії вслід за ООН та Червоним Хрестом. Ця війна показує нежиттездатність всього цього хламу
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30.08.2024 21:39 Ответить
 
 