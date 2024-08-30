УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12548 відвідувачів онлайн
Новини
2 839 20

Путін є воєнним злочинцем, - МЗС України закликало Монголію виконати міжнародний ордер на арешт диктатора

Путін є воєнним злочинцем, - МЗС України закликало Монголію виконати міжнародний ордер на арешт диктатора РФ

Міністерство зовнішніх справ України закликало Монголію, виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, коли той приїде туди з візитом. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Про це йдеться у заяві МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.

У міністерстві нагадали, що Міжнародний кримінальний суд, юрисдикція якого визнається Монголією, видав ордер на арешт керманича РФ за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Росії. 

"Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем... Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві також зауважили, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям.

Читайте також: Путін відвідає Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС

"Ці особи винні в агресивній війні проти Україні, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді", - наголошують у міністерстві.

Раніше повідомлялося що 3 вересня диктатор РФ Володимир Путін відвідає Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

Читайте також: Бразилія навряд чи заарештує Путіна, якого запросять туди на саміт G20, - міністр закордонних справ Вієйра

Автор: 

арешт (2520) МЗС (4113) путін володимир (23773) Монголія (41) Міжнародний кримінальний суд (327)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Не почне. Розпад та деградація міжнародного права набуває завершеного образу.
показати весь коментар
30.08.2024 17:36
+9
Катапультою, як не долетить, то невелика втрата.
показати весь коментар
30.08.2024 17:11
+8
То вже деталі. Головне надіти на нього та його шоблу кайданки і посадити за грати.
показати весь коментар
30.08.2024 17:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А з Монголії його як доставити до суду? Тунелем?
показати весь коментар
30.08.2024 17:08 Відповісти
Катапультою, як не долетить, то невелика втрата.
показати весь коментар
30.08.2024 17:11 Відповісти
То вже деталі. Головне надіти на нього та його шоблу кайданки і посадити за грати.
показати весь коментар
30.08.2024 17:11 Відповісти
В 10 пакетах, тоді пропустять, як кнр-івський хан так і улуси рф..
показати весь коментар
30.08.2024 17:12 Відповісти
Улан-Батор UBNСтамбул IST



Turkish Airlines

464 €
показати весь коментар
30.08.2024 17:34 Відповісти
Монгол Шуудан.
показати весь коментар
30.08.2024 19:24 Відповісти
Взагалі хан монголії ще та штучка.
Міг би сказати,не їдь,не підставляй мене.Забив на міжнародне право...
І це тільки початок,якщо одній країні можна витерти ноги ордером,можна й іншим.
Хоча можу запевнити особливо запеклих:прутін не полетить,полетить двійник.
показати весь коментар
30.08.2024 17:16 Відповісти
Монголія ВИТЕРНА НОГИ об прутіна за вказівкою Китаю. Монголія взагалі НЕ приймає рішення БЕЗ Китаю. І Китаю ДУЖЕ не подобається що прутін суне свого прутня в Китайські справи.
А справи в тому що "Монголия не включила в план национального развития до 2028 года проект газопровода "Сила Сибири - 2" 🤣
ліліпутна жорстокок кинули бо Китайцям "сіла сібірі 2" НЕ ПОТРІБНА - а це пряме остаточне банкрутство Газпрому.
Ось ліліпутін і щосили рвонув до ординских "предков" стать перед ними на колені 🤣
показати весь коментар
30.08.2024 17:42 Відповісти
Поїхав випрошувати озброєння. На озброєнні Монголії стоїть дуже невелика кількість СРСРівського озброєння. Але кажуть, що дуже багато всього на базах зберігання. Усе воно перебуває в жахливому стані й Монголія ніколи не розглядала питання його відновлення. Але РФ останні 2 роки дуже набили руку у відновленні СРСРівського металобрухту. Кількість цього «добра» не відома. Але якщо сам путлер вирішив приїхати ... Та ще й ризикуючи ордером МКС ... Мабуть є за що побазарити з монголами.
показати весь коментар
30.08.2024 17:20 Відповісти
Якщо монголи його не арештують , весь світ почне задавати запитання монгольський владі - ЯК ТАК СТАЛОСЯ.
показати весь коментар
30.08.2024 17:31 Відповісти
Не почне. Розпад та деградація міжнародного права набуває завершеного образу.
показати весь коментар
30.08.2024 17:36 Відповісти
міжнародне право було зруйноване в 2014 році з анексією Криму
показати весь коментар
30.08.2024 18:26 Відповісти
Ну викинуть Монголію з Римського статуту,то й що? На них це ніяк не вплине. Як доїли коней так і доїтимуть. Хто б взагалі згадав про існування Монголії якби не ця історія з ******?
показати весь коментар
30.08.2024 17:42 Відповісти
Проверил. Оказывается Монголия и подписала и ратифицировала римский статут. Ну как бы обязанны арестовать террориста если он к ним припрётся
показати весь коментар
30.08.2024 17:45 Відповісти
Ця нациська мерзота спеціально провокує світ, що жодне міжнародне право для нього не указ ,пройде Монголія далі буде інша країна яка ратифікувала римський статут ,таких країн 124.
показати весь коментар
30.08.2024 17:59 Відповісти
Якщо Монголія не арештує *****, то тим самим вона денонсує ратифікований нею римський статут завдяки прийняттю та ратифікації якого вважалася цивілізованою країною та отримувала певні вигоди в економічній і культурній сферах. Теоретично можна навіть висунути позов до Монголії й стягнути з неї ті кошти які вона отримувала завдяки ратифікації римського статуту. Це також має привести до розірвання та призупинення дії контрактів які були укладені з Монголією завдяки ратифікації римського статуту. Таким чином Монголія стає спільником *****.
показати весь коментар
30.08.2024 18:06 Відповісти
Я там все детсво провел,то скажу что монголы народ ленивый но хитрый и будут на китайцев оглядываться.
показати весь коментар
30.08.2024 18:18 Відповісти
Заарештують , а то двійник ... Це вийде так кумедно ...Особливо для Монголії ...
показати весь коментар
30.08.2024 18:18 Відповісти
А есть у слова СМЕШНО гиппербализированная версия ???
показати весь коментар
30.08.2024 19:40 Відповісти
https://x.com/13Hellis_13



https://x.com/13Hellis_13

Hellis



https://x.com/13Hellis_13

@13Hellis_13

·

https://x.com/13Hellis_13/status/1829556998322475040 2 ч

Монголія - підписант Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду - ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ виконувати ордер на арешт Путіна. Занавес. Чергова організація, яку можна відправляти на свалку Історії вслід за ООН та Червоним Хрестом. Ця війна показує нежиттездатність всього цього хламу
показати весь коментар
30.08.2024 21:39 Відповісти
 
 