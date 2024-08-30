Путін є воєнним злочинцем, - МЗС України закликало Монголію виконати міжнародний ордер на арешт диктатора
Міністерство зовнішніх справ України закликало Монголію, виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, коли той приїде туди з візитом. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.
Про це йдеться у заяві МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.
У міністерстві нагадали, що Міжнародний кримінальний суд, юрисдикція якого визнається Монголією, видав ордер на арешт керманича РФ за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Росії.
"Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем... Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - йдеться у заяві.
У зовнішньополітичному відомстві також зауважили, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям.
"Ці особи винні в агресивній війні проти Україні, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді", - наголошують у міністерстві.
Раніше повідомлялося що 3 вересня диктатор РФ Володимир Путін відвідає Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС.
Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.
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Міг би сказати,не їдь,не підставляй мене.Забив на міжнародне право...
І це тільки початок,якщо одній країні можна витерти ноги ордером,можна й іншим.
Хоча можу запевнити особливо запеклих:прутін не полетить,полетить двійник.
А справи в тому що "Монголия не включила в план национального развития до 2028 года проект газопровода "Сила Сибири - 2" 🤣
ліліпутна жорстокок кинули бо Китайцям "сіла сібірі 2" НЕ ПОТРІБНА - а це пряме остаточне банкрутство Газпрому.
Ось ліліпутін і щосили рвонув до ординских "предков" стать перед ними на колені 🤣
https://x.com/13Hellis_13
Hellis
https://x.com/13Hellis_13
@13Hellis_13
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https://x.com/13Hellis_13/status/1829556998322475040 2 ч
Монголія - підписант Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду - ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ виконувати ордер на арешт Путіна. Занавес. Чергова організація, яку можна відправляти на свалку Історії вслід за ООН та Червоним Хрестом. Ця війна показує нежиттездатність всього цього хламу