Путін є воєнним злочинцем, - МЗС України закликало Монголію виконати міжнародний ордер на арешт диктатора

Міністерство зовнішніх справ України закликало Монголію, виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, коли той приїде туди з візитом. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Про це йдеться у заяві МЗС, повідомляє Цензор.НЕТ.

У міністерстві нагадали, що Міжнародний кримінальний суд, юрисдикція якого визнається Монголією, видав ордер на арешт керманича РФ за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Росії.

"Українська сторона сподівається, що Уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем... Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві також зауважили, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям.

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"Ці особи винні в агресивній війні проти Україні, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді", - наголошують у міністерстві.

Раніше повідомлялося що 3 вересня диктатор РФ Володимир Путін відвідає Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

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