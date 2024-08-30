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Путін отримав гарантії, що Монголія не заарештує його за ордером МКС, - Bloomberg

Путіна запевнили, що Монголія його не арештує за ордером МКС

Російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Візит 3 вересня стане першим візитом Путіна до країни-члена МКС з моменту видачі ордера на арешт у березні минулого року у зв'язку з викраденням дітей з окупованих територій України.

Зазначається, що Монголія, як країна, що підписала Римський статут, який регулює діяльність суду, зобов'язана виконати ордер і заарештувати Путіна, якщо він з'явиться на її території.

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"У нас такої проблеми немає", - заявив у п'ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати, чи надала Монголія гарантії, що вона не буде виконувати ордер МКС.

У Bloomberg зауважили, що офіційні представники адміністрації президента, прем'єр-міністра і міністерства закордонних справ Монголії не відразу відповіли на запити щодо коментаря з приводу візиту Путіна.

Однак у п'ятницю МЗС Монголії зустрілося з представниками численних іноземних посольств. На ній вони пояснили, що візит Путіна формально пов'язаний з відзначенням 85-ї річниці битви на Халх-Голі 1939 року проти японських військ. 

"Ризику арешту Путіна немає. Перед будь-якими закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь, і приймаюча сторона дає 100% гарантії, що ні Путін, ні будь-хто з членів делегації не буде затриманий", - сказав Сергій Марков, політичний консультант, близький до Кремля. 

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Раніше повідомлялося, що 3 вересня диктатор РФ Володимир Путін відвідає Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС.

Автор: 

арешт (2520) путін володимир (23773) Монголія (41)


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Топ коментарі
+31
Значить той римський статут профанація і люба країна має право його розглядати на свій розсуд....
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30.08.2024 16:27
+24
якщо лиш один прецедент спрацює - далі почне поступово кататись де завгодно...
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30.08.2024 16:26
+21
снайперська пара спасе світ
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30.08.2024 16:25
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снайперська пара спасе світ
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30.08.2024 16:25 Відповісти
За миллиард долларов - выстроится очередь из лучших снайперов
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30.08.2024 16:36 Відповісти
за 0$ черга буде більша
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30.08.2024 18:17 Відповісти
Ше одна країна підітреться римським статутом...
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30.08.2024 16:39 Відповісти
Нічого, нічого-пуйло теж гарантії "обіссяв". Ще побачимо, а вдруг??
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30.08.2024 17:19 Відповісти
або палач з сокирою
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30.08.2024 18:15 Відповісти
чи fpv розрахунок))
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30.08.2024 20:12 Відповісти
якщо лиш один прецедент спрацює - далі почне поступово кататись де завгодно...
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30.08.2024 16:26 Відповісти
Значить той римський статут профанація і люба країна має право його розглядати на свій розсуд....
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30.08.2024 16:27 Відповісти
Мабуть буде теж саме як з ООН та недоЧервонім хрестом.
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30.08.2024 18:43 Відповісти
Як же ця паскуда боїтся за свою погану шкуру ,ти труслива нікчемна істота ,терорист який воює з мирним населенням ,коли ти падло вже здохнеш ,наскільки світ став би чистіший ?
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30.08.2024 16:27 Відповісти
Тоді Монголію потрібно виключити з держав - членів МКС ще до візиту пуйла
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30.08.2024 16:32 Відповісти
у всіх скрізь є гарантії окрім України навіть у воєнних злочинців , тільки в України їх
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30.08.2024 16:32 Відповісти
Ото було б сміху аби Хан з'явився в Улан-Баторі і потрусив ордером!! Обдєланий лідор уходив би кіньми в сторону китайського кордону... А Хан підняв би рєпу...
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30.08.2024 16:37 Відповісти
****** поїхав просити новий ярлик, з новим дозволом на правління московитами-рабами Монгольської Орди!! Петруччо московський, свого часу, щось заартачився…
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30.08.2024 16:37 Відповісти
Та так,тільки ярлик на газову трубу по бувшій Орді.
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30.08.2024 21:23 Відповісти
Досить вже скиглити про аршти путіна. *******! Це казка для придурків.
Ви не здатні арештувати тих агентів раші, що сидять у ВР і показують *** українцям через екран.
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30.08.2024 16:38 Відповісти
Це означає , що всі хрєн дожили на ті римськіугоди , ЭС, ООН, магате, і всі занепокоєння та стурбованість зажравшихся тєрпвл з США та ЄС Світовий порядок вже перезавантажується Майбутнє ЄС та США, Канади це злидні та ніщєта
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30.08.2024 16:39 Відповісти
виключити Монголію із кріїн участників Римського статуту. Як кажуть "слегка беременная".
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30.08.2024 16:39 Відповісти
У відповідь на інтерв'ю Путіна, де він виправдовував агресію проти України "історичними землями Росії", екс-президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж опублікував у Twitter карту Монгольської імперії.

На карті видно, що ******* територія Росії протягом кількох століть входила до складу Монгольської імперії.

"Не хвилюйся. Ми мирна та вільна нація", - підписав карту Елбегдорж.

Таким чином він натякнув, що імперські амбіції небезпечні, а Монголія, на відміну від Росії, не використовує свою історію для виправдання агресії.

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30.08.2024 16:40 Відповісти
і толку. Приймає його в гості
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31.08.2024 02:22 Відповісти
Подумайте самі , в Монголії тільки 2 кордони з Китаєм і москальщиною . Яким чином вона зможе передати путіна в Гаагу ?
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30.08.2024 16:41 Відповісти
Значить Гаагу треба перевезти в Монголію..
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30.08.2024 16:45 Відповісти
Літаком
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30.08.2024 17:26 Відповісти
Теж мені, квадратура кола! Переслати в трьох посилках!
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30.08.2024 17:30 Відповісти
Спочатку світ положив хер на напад на Грузію, потім на анексію Криму та будапештський меморандум, потім на вторгнення на Донбас, далі на повнмашстабне вторгнення, то чому б не положити такий же хер на Римський статут? Висновок, всі ці ООНи, меморандуми, статути і т.д. не більше як фількина грамота. В світі править сила і бабло, бабло і сила. На жаль...
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30.08.2024 16:44 Відповісти
Так і є. А будь-які міжнародні угоди просто символічні та тимчасові.
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30.08.2024 16:53 Відповісти
Я би погодився тільки виключно з "символічні".
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30.08.2024 18:09 Відповісти
Це так.
Міжнародне право зруйновано.
Та ще й куколди сидять при владі замість рішучих наполеонів
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30.08.2024 17:04 Відповісти
Так було і буде ЗАВЖДИ!
А переможці пишуть історію
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30.08.2024 18:26 Відповісти
У Монголії є шанс стати відомою,багатою і центром туризму.Я перша поїду подивитись на арештованого х@ла,щоб плюнути йому в харю
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30.08.2024 16:47 Відповісти
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30.08.2024 17:27 Відповісти
Нах його арештовувати?, застрелити як собаку при спробі втечі.
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30.08.2024 16:50 Відповісти
Татаров з Малюком вже виїхали до Монголії
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30.08.2024 17:28 Відповісти
Ні. Туди поїхали т.з. прєзідєнт дєрьмак та носій його чімаданчіка буратінка.
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30.08.2024 18:06 Відповісти
А може це падло згадає історію Золотої орди ?де вся теперішня росія понад триста років включно з московією були частиної монголо татарської орди.
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30.08.2024 16:51 Відповісти
А мулi, монгол монголу око не виклюе.

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30.08.2024 17:00 Відповісти
Головний найобщик планети повірив шо його не ********?
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30.08.2024 17:01 Відповісти
походу, очередной ярлык у монголов очередное ***** уже "вылизало" и уже получило заочно, по почте... кацапские холопы ***** счастливы
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30.08.2024 17:11 Відповісти
міжнародні домовленості, договори вже мало працюють, гарантії дає лише ядерний арсенал - новий світ
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30.08.2024 17:20 Відповісти
Тоесть рымским статутом тоже можно жопу подтереть как и будапештским меморандумом и остальными международными законами?
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30.08.2024 17:45 Відповісти
Все эти международные организации и их законы - фигня на постном масле. Россия плевала и продолжает этим заниматься. Пора и нам поступать так же.
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30.08.2024 17:48 Відповісти
Монголам тре дати пуйлу такі самі "залізні" гарантії, які нам давав пуйло та *****та, що його оточує та базікає з телевізорів перед 24.02.2022 року.
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30.08.2024 18:02 Відповісти
Класика: "Ми з тобою одної крові. Ти і я..."
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30.08.2024 18:36 Відповісти
Наступний вояж буде до племен Амазонки?
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30.08.2024 18:20 Відповісти
а від Короля всіх кілерів гарантії нема, тому ховайся падло, залишилось недовго
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30.08.2024 18:23 Відповісти
фуйло покаже всім злочинцям як треба поводитись
з ордером Міжнародного кримінального суду-
прилюдно висратись на той ордер
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30.08.2024 19:37 Відповісти
Ну хорошо, могут не арестовывать, пусть хотя бы уничтожат эту мразь.
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30.08.2024 20:02 Відповісти
Світ перекинувся до гри дригом
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30.08.2024 20:40 Відповісти
 
 