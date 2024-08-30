Путін отримав гарантії, що Монголія не заарештує його за ордером МКС, - Bloomberg

Російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Візит 3 вересня стане першим візитом Путіна до країни-члена МКС з моменту видачі ордера на арешт у березні минулого року у зв'язку з викраденням дітей з окупованих територій України.

Зазначається, що Монголія, як країна, що підписала Римський статут, який регулює діяльність суду, зобов'язана виконати ордер і заарештувати Путіна, якщо він з'явиться на її території.

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"У нас такої проблеми немає", - заявив у п'ятницю речник Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати, чи надала Монголія гарантії, що вона не буде виконувати ордер МКС.

У Bloomberg зауважили, що офіційні представники адміністрації президента, прем'єр-міністра і міністерства закордонних справ Монголії не відразу відповіли на запити щодо коментаря з приводу візиту Путіна.

Однак у п'ятницю МЗС Монголії зустрілося з представниками численних іноземних посольств. На ній вони пояснили, що візит Путіна формально пов'язаний з відзначенням 85-ї річниці битви на Халх-Голі 1939 року проти японських військ.

"Ризику арешту Путіна немає. Перед будь-якими закордонними поїздками весь спектр переговорного формату узгоджується заздалегідь, і приймаюча сторона дає 100% гарантії, що ні Путін, ні будь-хто з членів делегації не буде затриманий", - сказав Сергій Марков, політичний консультант, близький до Кремля.

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Раніше повідомлялося, що 3 вересня диктатор РФ Володимир Путін відвідає Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС.