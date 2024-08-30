Путін відвідає Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС

3 вересня російський диктатор Володимир Путін відвідає Монголію. Це його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

Про це пише The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

У 2022 році Монголія ратифікувала Римський статут, а у 2023 році представника країни було обрано суддею МКС на 2 роки.

Видання зазначає, що візит Путіна до Монголії стане першою поїздкою диктатора до країни, яка має заарештувати його за ордером, виданим у 2023 році МКС у Гаазі.

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Офіційно Кремль не прокоментував можливість арешту Путіна, якого МКС звинувачує у воєнних злочинах.

Візит диктатора відбудеться на запрошення монгольського президента Ухнаагійн Хурелсуха. Президент РФ братиме участь в урочистих заходах з нагоди 85-річчя спільної перемоги радянських та монгольських військових над японськими на річці Халхин-Гол.

Як відомо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

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