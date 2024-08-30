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Путін відвідає Монголію, яка зобов’язана арештувати його згідно з ордером МКС

Путін їде в Монголію: Вона має його арештувати

3 вересня російський диктатор Володимир Путін відвідає Монголію. Це його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

Про це пише The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

У 2022 році Монголія ратифікувала Римський статут, а у 2023 році представника країни було обрано суддею МКС на 2 роки.

Видання зазначає, що візит Путіна до Монголії стане першою поїздкою диктатора до країни, яка має заарештувати його за ордером, виданим у 2023 році МКС у Гаазі.

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Офіційно Кремль не прокоментував можливість арешту Путіна, якого МКС звинувачує у воєнних злочинах.

Візит диктатора відбудеться на запрошення монгольського президента Ухнаагійн Хурелсуха. Президент РФ братиме участь в урочистих заходах з нагоди 85-річчя спільної перемоги радянських та монгольських військових над японськими на річці Халхин-Гол.

Як відомо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової. Вищезгадані ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих прокуратурою 22 лютого 2023 року.

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Автор: 

арешт (2520) путін володимир (23773) Монголія (41)


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Топ коментарі
+9
Дивитися на те,чого немає?
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30.08.2024 09:55
+9
Для Монголии ничего. Ну может кони в степи побегут в другую сторону. Или юрту ветром сдует.
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30.08.2024 09:56
+8
Нажаль жодних шансів на арешт. Президент запросив під гарантію власної репутації, а для ***** це чергова можливість продемонструвати, що міжнародне право не працює.
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30.08.2024 10:02
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А если не арестуют, что тогда будет?
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30.08.2024 09:51 Відповісти
Для Монголии ничего. Ну может кони в степи побегут в другую сторону. Или юрту ветром сдует.
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30.08.2024 09:56 Відповісти
Був би цікавий поворот подій
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30.08.2024 09:51 Відповісти
От і подивимось наскільки , в світі , ще поважають міжнародне право ...
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30.08.2024 09:52 Відповісти
Дивитися на те,чого немає?
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30.08.2024 09:55 Відповісти
Якщо виявиться що дійсно немає - це , для нас , дуже погана новина ...
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30.08.2024 10:53 Відповісти
понесло "чемоданного" по задворках... 😂
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30.08.2024 09:53 Відповісти
Парад прийматиме клон2 чи 3?!
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30.08.2024 09:53 Відповісти
обидва
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30.08.2024 09:54 Відповісти
!!
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30.08.2024 10:31 Відповісти
Монголи, арештуйте цього сцікливого шайтана.
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30.08.2024 09:57 Відповісти
Хтось вірить що він б поїхав, коли б приймаюча сторона не дала гарантій? Все ж очевидно з прецеденту по ПАР
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30.08.2024 09:58 Відповісти
та все зрозуміло - потягнуло ідіота на родіну...
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30.08.2024 10:00 Відповісти
до рідних баранів
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30.08.2024 10:32 Відповісти
маленький мальчік - маленький коник...
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30.08.2024 10:37 Відповісти
Черговий сеанс принижения т.з. "цивілізованого світу".
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30.08.2024 10:01 Відповісти
Хтось ще вірить у те "міжнародне право"? Право сили - єдине, що керує цим світом
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30.08.2024 10:01 Відповісти
Нажаль жодних шансів на арешт. Президент запросив під гарантію власної репутації, а для ***** це чергова можливість продемонструвати, що міжнародне право не працює.
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30.08.2024 10:02 Відповісти
Ратифікація Римського статуту прискорить притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності, - "слуга народу" Мережко Джерело:
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30.08.2024 10:08 Відповісти
Чергова многоходовочка, щоб показати, що ***** рукопожатний в світі, і ложив він чемодан на все те так зване міжнародне право
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30.08.2024 10:12 Відповісти
Якщо не арештують, тоді ***** Україні римський статут, право,....!
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30.08.2024 10:22 Відповісти
Ніхто його там не арештує, бо ескалація. Дискредитація міжнародного права продовжується. Буде в кого ядерна бімба в того й право.
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30.08.2024 10:24 Відповісти
Кажуть шо там 20 батирів вже тренуються кидати аркан
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30.08.2024 10:25 Відповісти
Пора вже усвідомити, що той "ордер МКС" чисто формальний, і ніхто ***** арештовувати не збирається. Захід, хто би що там не говорив, в реалі більше за путіна, ніж за Україну., бо де судові виконавці і т.п.?Тому й війна в нас така дивна - зі зв"язаними руками та купою червоних ліній.
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30.08.2024 10:28 Відповісти
*** ***** туди поїде.
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30.08.2024 10:34 Відповісти
За день до "візиту" виявиться, що ***** -- дуже, дуже зайнятий , пришле коняку.
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30.08.2024 10:36 Відповісти
Краще двірника із-за кремлівського паркану.
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30.08.2024 11:19 Відповісти
Нафіг той арешт? Монголія країна бідна. Підкупити там когось у владі, загнати туди пару ДРГ і просто рознести кортеж х@йла з Джавелінів і фпв...
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30.08.2024 11:20 Відповісти
Ярлык на царство выпрашивать будет?
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30.08.2024 11:58 Відповісти
Как и где начиналось москальское царство, так оно и закончится (ярлык нынче не выдадут)!
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30.08.2024 12:44 Відповісти
Кожуруедыча возьмет с собой? Монгол и тувинец - братья на век! И примкнувший к ним мокшанец Пыня.
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30.08.2024 12:52 Відповісти
 
 