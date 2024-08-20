Кабмін доручив повернути в управління "Нафтогазу" повторно арештовані облгази Фірташа

Кабінет Міністрів доручив повернути в управління групи "Нафтогазу" акції низки газорозподільчих компаній, що належать структурам Дмитра Фірташа.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 20 серпня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що рішення ухвалено "з метою запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері".

Зокрема, рішенням уряду погоджено пропозицію АРМА та Міненерго про передачу в управління АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" активів, арештованих ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 28 червня 2024 року у кримінальному провадженні N62021000000000160.

За даними судового реєстру, цією ухвалою Печерський суд повторно наклав арешт на акції низки "облгазів", які належать компаніям Дмитра Фірташа.

Перед цим стало відомо, що Вищий антикорупційний суд 25 червня скасував арешти акцій "облгазів Фірташа". Однак 28 червня Печерський районний суд Києва арештував їх повторно.

Читайте також: "Прогнозовані надходження не покриють витрати": Фонд гарантування не планує судитися з Фірташем за кордоном

Нагадаємо, за рішенням суду у 2022 році корпоративні права 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем були передані в управління АРМА. Після чого, уряд підтримав пропозицію АРМА про передачу акцій 26 операторів систем розподілу газу, відомих як "облгази Фірташа", в управління АТ "Чорноморнафтогаз" з групи "Нафтогазу".

В середині травня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили про підозру українському бізнесмену Дмитру Фірташу.

За даними слідства, бізнесмен організував схему заволодіння природним газом. Для цього він залучив облгази та інші підконтрольні компанії, на які виводились кошти, одержані за розподіл природнього газу на території України.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року схема завдала державі збитків на понад 4,2 млрд грн. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.