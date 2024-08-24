В Парижі затримано власника Telegram росіянина Дурова. Його звинувачують у співучасті у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві - TF1
Власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.
Про це повідомив канал TF1, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією каналу, Дуров був заарештований близько 20:00 в суботу ввечері, коли зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже.
Відомо, що він був зареєстрований у FPR (картотеці розшукуваних осіб) і щойно прибув з Азербайджану.
Зазначається, у суботу ввечері він має постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.
Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції.
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"Завдяки кейсу Дурова може обвалитися вся агентурна мережа рф у Європі", - https://t.me/znua_live/163669 вважає Коваленко .
Давление на Telegram выглядит как стремление российской диктатуры закрыть вопрос с доступом к неподцензурной информации для россиян.
Накануне своего вылета во Францию Павел Дуров находился в Баку. В те же дни там побывал Путин. По неподтвержденной информации, Дуров рассчитывал на переговоры, которые не состоялись. После чего гражданин Франции Дуров (получил паспорт в 2021 году по https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043965774?datePublication=25/08/2021&page=1&pageSize=10&query=naturalisation*&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=SIGNATURE_DATE_DESC&tab_selection=jorf&typePagination=DEFAUT указу президента Макрона ) вылетел в Париж. Вероятно, Дуров знал о возможном аресте, при этом как гражданина Франции его не могут экстрадировать в Россию.
Рейс во Францию, единственную страну в ЕС, которая готова была арестовать Дурова, можно рассматривать как случайность (например, вынужденная посадка самолета), результат некомпетентности Дурова или же как попытку основателя Telegram защитить себя от последствий несостоявшихся переговоров в Баку. Объединенные Арабские Эмираты, где базируется компания Дурова, в отличие от Франции, могли бы инициировать процедуру выдачи Дурова в Россию.
Примечательно, что представители Дурова пока не обратились за помощью в консульство России, несмотря на настойчивые попытки дипломатических служб РФ оказать такую помощь.
В течение последних лет широко обсуждалось возможное сотрудничество Дурова с российскими властями, однако даже если эти слухи имеют под собой почву, в нынешней российской системе никогда нельзя быть лояльным достаточно. Киллер Красиков на свободе, а предателям за границей, по https://t.me/medvedev_telegram/520 словам Дмитрия Медведева, нужно трепетать и скрываться.
подлинные причины возвращения гражданина Дурова на свою новую родину, возможно, стоит искать в повышенном интересе со стороны родины исторической.