В Парижі затримано власника Telegram росіянина Дурова. Його звинувачують у співучасті у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві - TF1

Власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Про це повідомив канал TF1, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією каналу, Дуров був заарештований близько 20:00 в суботу ввечері, коли зійшов зі свого приватного літака на злітно-посадкову смугу в аеропорту Ле-Бурже.

Відомо, що він був зареєстрований у FPR (картотеці розшукуваних осіб) і щойно прибув з Азербайджану.

Зазначається, у суботу ввечері він має постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції.

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