"Telegram росіянина Дурова пояснив блокування чат-ботів українських спецслужб"

Додаток Telegram, заснований уродженцем Росії Павлом Дуровим, заблокував низку чат-ботів, які використовували українські спецслужби, нібито через помилку.

Про це речник компанії повідомив агентству Reuters.

Представник Telegram сказав, що боти були "тимчасово відключені через помилкове спрацювання (алгоритмів месенджера, – ред.)", але після цього їх роботу вже відновили. Він не уточнив додаткових деталей.

Як повідомлялося, в ніч на понеділок ГУР Міноборони України заявило, що месенджер Telegram безпідставно заблокував низку офіційних чат-ботів, які використовували українські спецслужби для збору інформації про військові дії Росії, у тому числі "Головний бот розвідки".

Вранці у понеділок Центр стратегічних комунікацій України повідомив, що офіційні чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри відновили роботу.

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Минулого тижня засновник Telegram Павло Дуров анонсував зміни щодо "загальних каналів новин/пропаганди" для українських користувачів нібито на вимогу Apple. За його словами, Telegram також продовжує блокувати облікові записи та ботів, які "збирають координати для точкових ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства".

Telegram широко використовується як джерело інформації в Україні та Росії. Президент України Володимир Зеленський публікує в додатку свої щоденні відеозвернення, а Збройні сили України використовують його, щоб попереджати українців про майбутні авіаудари та документувати події на полі бою.