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Telegram росіянина Дурова пояснив блокування чат-ботів українських спецслужб

telegram

Додаток Telegram, заснований уродженцем Росії Павлом Дуровим, заблокував низку чат-ботів, які використовували українські спецслужби, нібито через помилку.

Про це речник компанії повідомив агентству Reuters.

Представник Telegram сказав, що боти були "тимчасово відключені через помилкове спрацювання (алгоритмів месенджера, – ред.)", але після цього їх роботу вже відновили. Він не уточнив додаткових деталей.

Як повідомлялося, в ніч на понеділок ГУР Міноборони України заявило, що месенджер Telegram безпідставно заблокував низку офіційних чат-ботів, які використовували українські спецслужби для збору інформації про військові дії Росії, у тому числі "Головний бот розвідки".

Вранці у понеділок Центр стратегічних комунікацій України повідомив, що офіційні чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри відновили роботу.

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Минулого тижня засновник Telegram Павло Дуров анонсував зміни щодо "загальних каналів новин/пропаганди" для українських користувачів нібито на вимогу Apple. За його словами, Telegram також продовжує блокувати облікові записи та ботів, які "збирають координати для точкових ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства".

Telegram широко використовується як джерело інформації в Україні та Росії. Президент України Володимир Зеленський публікує в додатку свої щоденні відеозвернення, а Збройні сили України використовують його, щоб попереджати українців про майбутні авіаудари та документувати події на полі бою.

Автор: 

Павло Дуров (42) Telegram (157) месенджери (32)


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Топ коментарі
+3
якась тупа кацапська відмазка ...
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29.04.2024 15:56
+2
А яка мала бути від кацапа Дурова, який є професійним гєбістом?
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29.04.2024 16:53
+1
"Telegram росіянина Дурова пояснив блокування чат-ботів українських спецслужб"
в цьому заголовку чудово все блд, ви зовсім здуріли
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29.04.2024 19:51
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якась тупа кацапська відмазка ...
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29.04.2024 15:56 Відповісти
А яка мала бути від кацапа Дурова, який є професійним гєбістом?
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29.04.2024 16:53 Відповісти
Так я якого *** наш ГУР та ЗСУ саме в ТГ роблять всі ці боти? Не у Вотсапі, Сигналі чи хоча б у дірявому Вайбері?
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30.04.2024 00:29 Відповісти
Оце і дивно. Його прямо агресивно почали втюхувать навіть у будинкові чати.
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30.04.2024 00:33 Відповісти
Телеграм кацапський.Його потрібно вбити.Створенням кращого месенджера.
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29.04.2024 18:27 Відповісти
Тільки спочатку треба щоб ГУР та ЗСУ свої боти зробили в інших месенджерах.
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30.04.2024 00:30 Відповісти
"Telegram росіянина Дурова пояснив блокування чат-ботів українських спецслужб"
в цьому заголовку чудово все блд, ви зовсім здуріли
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29.04.2024 19:51 Відповісти
Як мінімум, всім державним установам і чиновникам має бути заборонено користуватися "Телеграмом". Принаймні, буде вияснене ставлення держави до цього мутного додатку.
І для цього не потрібно якихось особливих зусиль. Досить прийняти рішення РНБО, наприклад.
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29.04.2024 20:28 Відповісти
Ой, нєужелі? Ета просто ашибачьна сработала блакірофка, да, тарьщь майор? Ізбіратєльная такая ашибка.

А в цей час москало-рашистські ТГ-помийки процвітають і множать аудиторію підписників.
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29.04.2024 20:58 Відповісти
телеграм це як хранить історію переписки в офісі фсб.
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29.04.2024 21:23 Відповісти
Тому в Тєлєзі нічого серйознішого, ніж завдання покупок в супермаркеті від жінки не можна надсилати. Ну я ще мутив з кількома подругами через цей мессенджер, але то таке
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29.04.2024 21:42 Відповісти

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