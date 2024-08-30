Путин посетит Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МУС

3 сентября российский диктатор Владимир Путин посетит Монголию. Это его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

Об этом пишет The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

В 2022 году Монголия ратифицировала Римский статут, а в 2023 году представитель страны был избран судьей МУС на 2 года.

Издание отмечает, что визит Путина в Монголию станет первой поездкой диктатора в страну, которая должна арестовать его по ордеру, выданному в 2023 году МУС в Гааге.

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Официально Кремль не прокомментировал возможность ареста Путина, которого МУС обвиняет в военных преступлениях.

Визит диктатора состоится по приглашению монгольского президента Ухнаагийн Хурелсуха. Президент РФ будет участвовать в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских военных над японскими на реке Халхин-Гол.

Как известно, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Вышеупомянутые ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

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