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Путин посетит Монголию, которая обязана арестовать его согласно ордеру МУС

Путін їде в Монголію: Вона має його арештувати

3 сентября российский диктатор Владимир Путин посетит Монголию. Это его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

Об этом пишет The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

В 2022 году Монголия ратифицировала Римский статут, а в 2023 году представитель страны был избран судьей МУС на 2 года.

Издание отмечает, что визит Путина в Монголию станет первой поездкой диктатора в страну, которая должна арестовать его по ордеру, выданному в 2023 году МУС в Гааге.

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Официально Кремль не прокомментировал возможность ареста Путина, которого МУС обвиняет в военных преступлениях.

Визит диктатора состоится по приглашению монгольского президента Ухнаагийн Хурелсуха. Президент РФ будет участвовать в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских военных над японскими на реке Халхин-Гол.

Как известно, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Вышеупомянутые ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

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Автор: 

арест (10454) путин владимир (31225) Монголия (43)


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Топ комментарии
+9
Дивитися на те,чого немає?
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30.08.2024 09:55
+9
Для Монголии ничего. Ну может кони в степи побегут в другую сторону. Или юрту ветром сдует.
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30.08.2024 09:56
+8
Нажаль жодних шансів на арешт. Президент запросив під гарантію власної репутації, а для ***** це чергова можливість продемонструвати, що міжнародне право не працює.
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30.08.2024 10:02
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А если не арестуют, что тогда будет?
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30.08.2024 09:51 Ответить
Для Монголии ничего. Ну может кони в степи побегут в другую сторону. Или юрту ветром сдует.
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30.08.2024 09:56 Ответить
Був би цікавий поворот подій
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30.08.2024 09:51 Ответить
От і подивимось наскільки , в світі , ще поважають міжнародне право ...
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30.08.2024 09:52 Ответить
Дивитися на те,чого немає?
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30.08.2024 09:55 Ответить
Якщо виявиться що дійсно немає - це , для нас , дуже погана новина ...
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30.08.2024 10:53 Ответить
понесло "чемоданного" по задворках... 😂
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30.08.2024 09:53 Ответить
Парад прийматиме клон2 чи 3?!
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30.08.2024 09:53 Ответить
обидва
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30.08.2024 09:54 Ответить
!!
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30.08.2024 10:31 Ответить
Монголи, арештуйте цього сцікливого шайтана.
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30.08.2024 09:57 Ответить
Хтось вірить що він б поїхав, коли б приймаюча сторона не дала гарантій? Все ж очевидно з прецеденту по ПАР
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30.08.2024 09:58 Ответить
та все зрозуміло - потягнуло ідіота на родіну...
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30.08.2024 10:00 Ответить
до рідних баранів
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30.08.2024 10:32 Ответить
маленький мальчік - маленький коник...
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30.08.2024 10:37 Ответить
Черговий сеанс принижения т.з. "цивілізованого світу".
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30.08.2024 10:01 Ответить
Хтось ще вірить у те "міжнародне право"? Право сили - єдине, що керує цим світом
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30.08.2024 10:01 Ответить
Нажаль жодних шансів на арешт. Президент запросив під гарантію власної репутації, а для ***** це чергова можливість продемонструвати, що міжнародне право не працює.
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30.08.2024 10:02 Ответить
Ратифікація Римського статуту прискорить притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності, - "слуга народу" Мережко Джерело:
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30.08.2024 10:08 Ответить
Чергова многоходовочка, щоб показати, що ***** рукопожатний в світі, і ложив він чемодан на все те так зване міжнародне право
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30.08.2024 10:12 Ответить
Якщо не арештують, тоді ***** Україні римський статут, право,....!
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30.08.2024 10:22 Ответить
Ніхто його там не арештує, бо ескалація. Дискредитація міжнародного права продовжується. Буде в кого ядерна бімба в того й право.
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30.08.2024 10:24 Ответить
Кажуть шо там 20 батирів вже тренуються кидати аркан
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30.08.2024 10:25 Ответить
Пора вже усвідомити, що той "ордер МКС" чисто формальний, і ніхто ***** арештовувати не збирається. Захід, хто би що там не говорив, в реалі більше за путіна, ніж за Україну., бо де судові виконавці і т.п.?Тому й війна в нас така дивна - зі зв"язаними руками та купою червоних ліній.
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30.08.2024 10:28 Ответить
*** ***** туди поїде.
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30.08.2024 10:34 Ответить
За день до "візиту" виявиться, що ***** -- дуже, дуже зайнятий , пришле коняку.
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30.08.2024 10:36 Ответить
Краще двірника із-за кремлівського паркану.
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30.08.2024 11:19 Ответить
Нафіг той арешт? Монголія країна бідна. Підкупити там когось у владі, загнати туди пару ДРГ і просто рознести кортеж х@йла з Джавелінів і фпв...
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30.08.2024 11:20 Ответить
Ярлык на царство выпрашивать будет?
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30.08.2024 11:58 Ответить
Как и где начиналось москальское царство, так оно и закончится (ярлык нынче не выдадут)!
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30.08.2024 12:44 Ответить
Кожуруедыча возьмет с собой? Монгол и тувинец - братья на век! И примкнувший к ним мокшанец Пыня.
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30.08.2024 12:52 Ответить
 
 