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Путін привітав Лукашенка телеграмою та подарував найвищу нагороду РФ

Путін нагородив Лукашенка найвищою нагородою у РФ

Російський диктатор Володимир Путін з нагоди 70 дня народження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка відзначив його орденом апостола Андрія Первозванного. Це - найвища державна нагорода у РФ.

Про це йдеться в указі Путіна, цитує російське пропагандистське видання "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ. 

У документі вказано, що Лукашенка нагороджено за "заслуги у розвитку відносин союзництва і стратегічного партнерства між РФ та Білоруссю, укріпленні дружніх зв’язків між народами та великий особистий вклад та ефективну діяльність союзної держави".

Путін нагородив Лукашенка найвищою нагородою у РФ

Також Путін надіслав Лукашенку вітальну телеграму.

"Щиро дорожу нашими добрими товариськими відносинами, які повною мірою пройшли перевірку часом, і, звісно, упевнений, що спільними зусиллями ми будемо і надалі робити все можливе для нарощування плідного російсько-білоруського співробітництва", - йдеться у привітанні російського диктатора. 

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Путін заявив, що Лукашенко є "справжнім патріотом своєї країни, який послідовно обстоює її інтереси на міжнародній арені".

Також він назвав його "мудрим політиком, здатним ухвалювати виважені, далекоглядні рішення навіть у найпростіших ситуаціях".

Також читайте: Операція України на Курщині - спроба штовхнути РФ на застосування ядерної зброї, - Лукашенко

Автор: 

Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23773)


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Топ коментарі
+16
А що, Андрій Первозванний бував на болотах? Так само як і Володимир Великий ті болота не хрестив. Не мають своєї історії - тирять чужу.
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30.08.2024 11:22
+8
Нехай бульбафюрер запхне цей орден собі в дупу.
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30.08.2024 11:20
+8
сатанист нагородив сатаниста орденом святого...
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30.08.2024 11:23
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Нехай бульбафюрер запхне цей орден собі в дупу.
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30.08.2024 11:20 Відповісти
Непойняв - знову бульбі хенерала НЕ дали?
Ось РЕАЛЬНА причина чому бульба НЕ поважає куйла
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30.08.2024 13:02 Відповісти
найвища нагорода в рашці "Орден Новічка, посмертно"

монголо-татари.... пля
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30.08.2024 15:00 Відповісти
Иому не жалко - він собі ше намалює
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30.08.2024 11:20 Відповісти
А що, Андрій Первозванний бував на болотах? Так само як і Володимир Великий ті болота не хрестив. Не мають своєї історії - тирять чужу.
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30.08.2024 11:22 Відповісти
Так, ще й на яких болотах, Біблію треба знати не тільки як минуле, а й з повитухою бабцею ШИФРА, тобто відкриту часовим шифром: - мешкав аж в Архангельську, але вже здав одежу, знав про те, що ***** нападе на Україну, і не він один такий ще тоді, коли *****м не пахло(1982р). Є одне "але", той же Путін з числа тих же "апостолів" зборища сатанинського, бо в ті часи носив шкуру Лука, так вказує Откровення. Чому так? Тому, що змій, який звабив Адама з Евою сказав про них: - "всі мною звабитесь" та вчив їх бути "ловцями людей" -аферистами, що граючи на людських слабкостях та пороках виманюють чи відбирають бажане. Ради цього й доми соплів, тобто молитви, бо не треба бігати, бабці принесуть останнє. Закон вказує, що якби Ной не послухав БОГА та не став будувати ковчег(витяг руки з сраки), а й далі нив про спасіння, то булькнув би як весь Адамів світ.
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30.08.2024 13:15 Відповісти
сатанист нагородив сатаниста орденом святого...
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30.08.2024 11:23 Відповісти
Рибалки
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30.08.2024 11:24 Відповісти
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30.08.2024 11:28 Відповісти
А треба було нагородити орденом Святої Картоплі
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30.08.2024 11:24 Відповісти
За збитий шахед.
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30.08.2024 11:24 Відповісти
Значить ***** сподобалось чк смоктав бульбофюрер
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30.08.2024 11:24 Відповісти
Апостіл Андрій Первозваний, почувши таку звістку виматюкався у Раю, після чого його потужно знудило.
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30.08.2024 11:25 Відповісти
ми теж іноді картопельку в лушпайках варимо...
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30.08.2024 11:26 Відповісти
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30.08.2024 11:26 Відповісти
Орден Андрея Первопрестольного Александра Первоклубневого с бантом и с закруткой в виде колесного трактора МТЗ на спине.
Почетно,хуле.
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30.08.2024 11:29 Відповісти
два долдона - саня і вова один одного нагорождають...
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30.08.2024 11:30 Відповісти
Саме так венеричні хвороби й поширюються.
Лікарі збрехати не дадуть!
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30.08.2024 13:58 Відповісти
в них там своя собачя свадьба,
але в сані щє є мапа, у плешивого і тоі нема....
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30.08.2024 14:04 Відповісти
Каддафі у дупу загнали черенок від лопати, чую, що білороському фюреру запхають цей орден у дупу та затрамбують бульбою.
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30.08.2024 11:30 Відповісти
Взагалі-то на Андрія робили збитки і цього св'ятого сприймали як не сповна розуму звідки і з'явилось "божевільний" . Так-що робіть висновки ким є для пуйла бульбофюрер.
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30.08.2024 11:36 Відповісти
ВСІ люди еволюціонували від божевільної мавпи. Це тобі для розуміння людської природи.
Дарвін сказав. Дарвіну вірити можна. 👍
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30.08.2024 13:04 Відповісти
Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку (с)
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30.08.2024 11:50 Відповісти
"вертухай хвалит петуха" 🤣
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30.08.2024 13:06 Відповісти
П.дар к п.дару прішол
І сказал п.дріла:
Мянє любімая х.ло
Ящо ордян ня даріла..
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30.08.2024 11:51 Відповісти
А золотые лапти с бриллинтовыми застежками зажал?
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30.08.2024 12:08 Відповісти
Два хуцпіста кагебіста
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30.08.2024 12:09 Відповісти
пам'ятаю таке,совкове:
-Лежить на солці кверху пузов
-полуЕСЕР полуфашист
-Герой радянського союзу
-Гамаль Абдель Насер
-на все насер!!
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30.08.2024 12:36 Відповісти
******* самозванный!
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30.08.2024 12:46 Відповісти
..Как и Сталин в 1940-м году поздравил Гитлера со взятием Франции..
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30.08.2024 14:17 Відповісти
Мне кажется, официальное название страны - Республика Беларусь, а не Республика Белоруссия.
Белоруссия - старое советское название, которое не соответствует официальному сегодняшнему. Я или ошибаюсь (может они кроме красного флага и название уже старое вернули в Конституцию), или путяра троллит своего коллегу в указе . . .
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30.08.2024 14:54 Відповісти
Це не важливо. На Мінську назву країни постійно переписують, в залежності ві настроїв кремліського фюрера.
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30.08.2024 15:21 Відповісти
кацапська беларуська область це так зараз обзивається.
втратили біларуси гідність, але не всі не всі...
повк Кастуся Калиновського дає надію!
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30.08.2024 20:04 Відповісти
Щоб ви здохли якнайшвидше
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30.08.2024 20:40 Відповісти
 
 