Путін привітав Лукашенка телеграмою та подарував найвищу нагороду РФ

Російський диктатор Володимир Путін з нагоди 70 дня народження самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка відзначив його орденом апостола Андрія Первозванного. Це - найвища державна нагорода у РФ.

Про це йдеться в указі Путіна, цитує російське пропагандистське видання "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

У документі вказано, що Лукашенка нагороджено за "заслуги у розвитку відносин союзництва і стратегічного партнерства між РФ та Білоруссю, укріпленні дружніх зв’язків між народами та великий особистий вклад та ефективну діяльність союзної держави".

Також Путін надіслав Лукашенку вітальну телеграму.

"Щиро дорожу нашими добрими товариськими відносинами, які повною мірою пройшли перевірку часом, і, звісно, упевнений, що спільними зусиллями ми будемо і надалі робити все можливе для нарощування плідного російсько-білоруського співробітництва", - йдеться у привітанні російського диктатора.

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Путін заявив, що Лукашенко є "справжнім патріотом своєї країни, який послідовно обстоює її інтереси на міжнародній арені".

Також він назвав його "мудрим політиком, здатним ухвалювати виважені, далекоглядні рішення навіть у найпростіших ситуаціях".

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