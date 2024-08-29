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Новини Війна
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Жодних наказів воювати за межами Білорусії не було і не буде, - Лукашенко

Лукашенко заявив, що ніколи не буде воювати за межами Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не віддасть наказу про вступ у війну РФ проти України, поки до Мінська не прийдуть із "поганими намірами".

Про це він заявив на зустрічі з актуальних питань інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

"Те ж саме щодо української кризи (так Лукашенко називає російську війну проти України, – ред.). Абсолютно зрозуміла, чесна політика. Тут я читаю і погано стає від того, що я читаю ці огляди світових засобів масової інформації: "Та Лукашенко те, та він це...". Та він завтра "аддасць загад – пойдуць туди". Ніяких наказів, щоб іти за межі нашої країни не було і не буде. Ми тільки тоді будемо воювати, коли прийдуть до нас із поганими намірами. Ось і все", - зазначив Лукашенко.

Білоруський диктатор зауважив, що у країні "пропагувати будемо тільки нашу білоруську правду".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив, що йому пропонують стати на бік України у війні проти РФ

За словами Лукашенка, білорусам не потрібно нічого вигадувати, оскільки й так "вистачає тем, вигідних для нас".

"Ми в дивовижному становищі опинилися в цьому плані. Нам не треба ні брехати, нічого вигадувати. А інші країни цього не можуть. Їм треба дійсно там... щось подати у вигідному ключі, м'яко скажемо. Нам це не треба. Нам треба показувати, як воно є", - резюмував диктатор Білорусі.

Раніше він заявив, що Білорусь була змушена перекинути до кордону з Україною майже третину своєї армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо війська НАТО введуть в Україну - це буде третя світова війна, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+21
Було, Сашка, БУЛО. Чернігівщина та Житомирщина з Київщиной помятают. Так шо не відбрихатись тобі, **** колгозпна. Ні тобі ні твоїм ублюдкам.
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29.08.2024 15:02
+15
знает что нефтянка белорусская будет сожжена сразу, после захода на нашу территорию, дронов хватит
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29.08.2024 14:59
+12
віримо, лука, віримо !

курва !
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29.08.2024 15:00
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ЧИК ЧИРИК ЩОСЬ ЗНАЄ😄
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29.08.2024 14:56 Відповісти
знает что нефтянка белорусская будет сожжена сразу, после захода на нашу территорию, дронов хватит
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29.08.2024 14:59 Відповісти
а після нефтянки піде білоруська партизанка

у багатьох білорусів вже криваві мозолі від тих білих носочків

.
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29.08.2024 15:02 Відповісти
тим більш - уся нефтянка - єдиний практично, комбінат у Мозирі
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29.08.2024 15:08 Відповісти
та у Новополоцку
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29.08.2024 18:50 Відповісти
Білоруська нефтянка мала бути спалена 24 лютого 2022 року.
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29.08.2024 15:11 Відповісти
Знає, що не буде п*здіти, про нього всі швидко забудуть.
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29.08.2024 15:40 Відповісти
"Я вам пакажу карту аткудава мяне чик-чирик пряйде".
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29.08.2024 16:53 Відповісти
віримо, лука, віримо !

курва !
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29.08.2024 15:00 Відповісти
Все що ******* ***** та його наложниця бульбафюрер завжди потрібно сприймати навпаки,це потологічні брехуни,якщо каже ні,значить готує якусь провокацію 100%
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29.08.2024 15:01 Відповісти
брехливий тарган,всеж наважується вступити у війну
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29.08.2024 15:01 Відповісти
Олександр Лукашенко запевнив, що не віддасть наказу про вступ у війну РФ проти України, поки до Мінська не прийдуть із "поганими намірами"

Тобто, поки хтось лише ітиме на Мінськ, "поганих намірів" ти не вбачатимеш. Аж поки у Мінськ не увійдуть.
У тебе все в порядку, га?
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29.08.2024 15:02 Відповісти
Було, Сашка, БУЛО. Чернігівщина та Житомирщина з Київщиной помятают. Так шо не відбрихатись тобі, **** колгозпна. Ні тобі ні твоїм ублюдкам.
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29.08.2024 15:02 Відповісти
ми це вже чули перед 22 роком. лукло-3.14здло
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29.08.2024 15:04 Відповісти
Хиторожопу картоплини вже давно час смажити на маленькому вогнику.. довго й боляче. А слухати його та вірити - ну... дуже сумніваюся, що хтось вірить цій паскуді
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29.08.2024 15:07 Відповісти
А де ті карти, що показував, злочинець гаагський??
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29.08.2024 15:08 Відповісти
А як же з бульбондії кацапи зайшли в Україну?! А в кого я питаю? Хто б тебе бульбофюрера питав? Поки ти у ***** смоктав...
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29.08.2024 15:11 Відповісти
Не важливо, що говорить Лукашенко. Важливі дії та їх наслідки. А вони такі - Біломосковія є ворожою країною, яка офіційно підтримує війну (а не кризу) Московії проти України, надаючи Московії: територію, бази, економічну та військову підтримку.

Нагадаю усім, хто хоче вірити словам Лукашенко:
"Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь.". 14 лютого 2022 року. Рєзніков, поціновувач яєць по 17 грн./шт., за сумісництвом - міністр оборони України.
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29.08.2024 15:12 Відповісти
Брешеш , собака
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29.08.2024 15:15 Відповісти
Буде наказ чи ні, то не бульбокурви рішення. Він лише звичайний виконавець провінційного рівня.
От як воно з колєнькай чартером на Дубай здрисне- наказ є.
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29.08.2024 15:15 Відповісти
Бульбаші може і не зайдуть. А от вагнера якісь, інші "зельоні человечкі", самі кацапи можуть. Цілком. Дуже сподіваюсь, що "потужні фортифікації і мінування"там на Півночі - то не черговий міф від Зе-ОПи.
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29.08.2024 15:16 Відповісти
А на підступах до Вовчанська теж казали про мінні поля, фортифікації, зуби дракона.....
І що там зараз?!
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29.08.2024 16:11 Відповісти
А ракети з твоєї території, а захід військ з твоєї території, це що??? Гадаєш українці забули? Буде і тобі рахунок виставлений!
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29.08.2024 15:22 Відповісти
картопля гнила блд, покусана і інфікована колорадами, хто тобі повірить , після того що наговорив і накоїв
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29.08.2024 15:23 Відповісти
Лука, просись у НАТО .
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29.08.2024 15:30 Відповісти
Походу таракан очкует и упал на измену
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29.08.2024 15:43 Відповісти
Якщо бульбаш обійцяє і клянеться, що на Україну; "... крім тракторів і комбайнів ніщо через кордон в приципі не піде", як він заявив після прильоту в аеропорт Житомир в 2020 році під час пресконференції в місцевому ОДА, то треба чекати чогось дуже підлого, ганебного, небезпечного і мерзотного, бо всі дуже добре пам'ятають 24.02.2022 року. Замість тракторів - танки, замість комайнів - бомбардувальники з бомбами і ракетами по лікарнях, нафтобазах, школах!
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29.08.2024 16:09 Відповісти
Значить треба посилити увагу на кордоні з бульбашами.
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29.08.2024 16:56 Відповісти
Курва вусата. Брехлива.
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29.08.2024 17:07 Відповісти
Він всього навсього призначений з кремля "губєрнатар мінскай губєрніі". По суті позбавлений права будь якого самостійного рішення. Я більш ніж впевнений, що навіть цей висер йому по тєлєгє скинули фсбешники. Ну дядя і озвучив. Скажуть мацковскіє гасподарі воювати, бялорускіє кріпосні тихо обітруться і підуть воювати.
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29.08.2024 17:28 Відповісти
Эй рослый--- а мы с хорошими намерениями прийдем. Открой ворота дурачек.
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30.08.2024 01:39 Відповісти
 
 