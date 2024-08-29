Жодних наказів воювати за межами Білорусії не було і не буде, - Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не віддасть наказу про вступ у війну РФ проти України, поки до Мінська не прийдуть із "поганими намірами".

Про це він заявив на зустрічі з актуальних питань інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

"Те ж саме щодо української кризи (так Лукашенко називає російську війну проти України, – ред.). Абсолютно зрозуміла, чесна політика. Тут я читаю і погано стає від того, що я читаю ці огляди світових засобів масової інформації: "Та Лукашенко те, та він це...". Та він завтра "аддасць загад – пойдуць туди". Ніяких наказів, щоб іти за межі нашої країни не було і не буде. Ми тільки тоді будемо воювати, коли прийдуть до нас із поганими намірами. Ось і все", - зазначив Лукашенко.

Білоруський диктатор зауважив, що у країні "пропагувати будемо тільки нашу білоруську правду".

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За словами Лукашенка, білорусам не потрібно нічого вигадувати, оскільки й так "вистачає тем, вигідних для нас".

"Ми в дивовижному становищі опинилися в цьому плані. Нам не треба ні брехати, нічого вигадувати. А інші країни цього не можуть. Їм треба дійсно там... щось подати у вигідному ключі, м'яко скажемо. Нам це не треба. Нам треба показувати, як воно є", - резюмував диктатор Білорусі.

Раніше він заявив, що Білорусь була змушена перекинути до кордону з Україною майже третину своєї армії.

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