Жодних наказів воювати за межами Білорусії не було і не буде, - Лукашенко
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не віддасть наказу про вступ у війну РФ проти України, поки до Мінська не прийдуть із "поганими намірами".
Про це він заявив на зустрічі з актуальних питань інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.
"Те ж саме щодо української кризи (так Лукашенко називає російську війну проти України, – ред.). Абсолютно зрозуміла, чесна політика. Тут я читаю і погано стає від того, що я читаю ці огляди світових засобів масової інформації: "Та Лукашенко те, та він це...". Та він завтра "аддасць загад – пойдуць туди". Ніяких наказів, щоб іти за межі нашої країни не було і не буде. Ми тільки тоді будемо воювати, коли прийдуть до нас із поганими намірами. Ось і все", - зазначив Лукашенко.
Білоруський диктатор зауважив, що у країні "пропагувати будемо тільки нашу білоруську правду".
За словами Лукашенка, білорусам не потрібно нічого вигадувати, оскільки й так "вистачає тем, вигідних для нас".
"Ми в дивовижному становищі опинилися в цьому плані. Нам не треба ні брехати, нічого вигадувати. А інші країни цього не можуть. Їм треба дійсно там... щось подати у вигідному ключі, м'яко скажемо. Нам це не треба. Нам треба показувати, як воно є", - резюмував диктатор Білорусі.
Раніше він заявив, що Білорусь була змушена перекинути до кордону з Україною майже третину своєї армії.
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у багатьох білорусів вже криваві мозолі від тих білих носочків
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курва !
Тобто, поки хтось лише ітиме на Мінськ, "поганих намірів" ти не вбачатимеш. Аж поки у Мінськ не увійдуть.
У тебе все в порядку, га?
Нагадаю усім, хто хоче вірити словам Лукашенко:
"Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь.". 14 лютого 2022 року. Рєзніков, поціновувач яєць по 17 грн./шт., за сумісництвом - міністр оборони України.
От як воно з колєнькай чартером на Дубай здрисне- наказ є.
І що там зараз?!