Никаких приказов воевать за пределами Беларуси не было и не будет, - Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не отдаст приказ о вступлении в войну РФ против Украины, пока в Минск не придут с "плохими намерениями".
Об этом он заявил на встрече по актуальным вопросам информационной политики, передает Цензор.НЕТ.
"То же самое относительно украинского кризиса (так Лукашенко называет российскую войну против Украины - ред.). Абсолютно понятная, честная политика. Тут я читаю и плохо становится от того, что я читаю эти обзоры мировых средств массовой информации: "Да Лукашенко то, да он это...". Да он завтра "аддасць загад - пойдуць туда". Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", - отметил Лукашенко.
Белорусский диктатор отметил, что в стране "пропагандировать будем только нашу белорусскую правду".
По словам Лукашенко, белорусам не нужно ничего придумывать, поскольку и так "хватает тем, выгодных для нас".
"Мы в удивительном положении оказались в этом плане. Нам не надо ни врать, ничего выдумывать. А другие страны этого не могут. Им надо действительно там... что-то подать в выгодном ключе, мягко скажем. Нам это не надо. Нам надо показывать, как оно есть", - резюмировал диктатор Беларуси.
Ранее он заявил, что Беларусь была вынуждена перебросить к границе с Украиной почти треть своей армии.
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у багатьох білорусів вже криваві мозолі від тих білих носочків
.
курва !
Тобто, поки хтось лише ітиме на Мінськ, "поганих намірів" ти не вбачатимеш. Аж поки у Мінськ не увійдуть.
У тебе все в порядку, га?
Нагадаю усім, хто хоче вірити словам Лукашенко:
"Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь.". 14 лютого 2022 року. Рєзніков, поціновувач яєць по 17 грн./шт., за сумісництвом - міністр оборони України.
От як воно з колєнькай чартером на Дубай здрисне- наказ є.
І що там зараз?!