Никаких приказов воевать за пределами Беларуси не было и не будет, - Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не отдаст приказ о вступлении в войну РФ против Украины, пока в Минск не придут с "плохими намерениями".

Об этом он заявил на встрече по актуальным вопросам информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

"То же самое относительно украинского кризиса (так Лукашенко называет российскую войну против Украины - ред.). Абсолютно понятная, честная политика. Тут я читаю и плохо становится от того, что я читаю эти обзоры мировых средств массовой информации: "Да Лукашенко то, да он это...". Да он завтра "аддасць загад - пойдуць туда". Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", - отметил Лукашенко.

Белорусский диктатор отметил, что в стране "пропагандировать будем только нашу белорусскую правду".

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По словам Лукашенко, белорусам не нужно ничего придумывать, поскольку и так "хватает тем, выгодных для нас".

"Мы в удивительном положении оказались в этом плане. Нам не надо ни врать, ничего выдумывать. А другие страны этого не могут. Им надо действительно там... что-то подать в выгодном ключе, мягко скажем. Нам это не надо. Нам надо показывать, как оно есть", - резюмировал диктатор Беларуси.

Ранее он заявил, что Беларусь была вынуждена перебросить к границе с Украиной почти треть своей армии.

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