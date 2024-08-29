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Новости Война
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Никаких приказов воевать за пределами Беларуси не было и не будет, - Лукашенко

Лукашенко заявив, що ніколи не буде воювати за межами Білорусі

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не отдаст приказ о вступлении в войну РФ против Украины, пока в Минск не придут с "плохими намерениями".

Об этом он заявил на встрече по актуальным вопросам информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

"То же самое относительно украинского кризиса (так Лукашенко называет российскую войну против Украины - ред.). Абсолютно понятная, честная политика. Тут я читаю и плохо становится от того, что я читаю эти обзоры мировых средств массовой информации: "Да Лукашенко то, да он это...". Да он завтра "аддасць загад - пойдуць туда". Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и все", - отметил Лукашенко.

Белорусский диктатор отметил, что в стране "пропагандировать будем только нашу белорусскую правду".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил, что ему предлагают стать на сторону Украины в войне против РФ

По словам Лукашенко, белорусам не нужно ничего придумывать, поскольку и так "хватает тем, выгодных для нас".

"Мы в удивительном положении оказались в этом плане. Нам не надо ни врать, ничего выдумывать. А другие страны этого не могут. Им надо действительно там... что-то подать в выгодном ключе, мягко скажем. Нам это не надо. Нам надо показывать, как оно есть", - резюмировал диктатор Беларуси.

Ранее он заявил, что Беларусь была вынуждена перебросить к границе с Украиной почти треть своей армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если войска НАТО введут в Украину - это будет третья мировая война, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611)


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Топ комментарии
+21
Було, Сашка, БУЛО. Чернігівщина та Житомирщина з Київщиной помятают. Так шо не відбрихатись тобі, **** колгозпна. Ні тобі ні твоїм ублюдкам.
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29.08.2024 15:02
+15
знает что нефтянка белорусская будет сожжена сразу, после захода на нашу территорию, дронов хватит
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29.08.2024 14:59
+12
віримо, лука, віримо !

курва !
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29.08.2024 15:00
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Правила форума Совет форумчан
ЧИК ЧИРИК ЩОСЬ ЗНАЄ😄
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29.08.2024 14:56 Ответить
знает что нефтянка белорусская будет сожжена сразу, после захода на нашу территорию, дронов хватит
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29.08.2024 14:59 Ответить
а після нефтянки піде білоруська партизанка

у багатьох білорусів вже криваві мозолі від тих білих носочків

.
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29.08.2024 15:02 Ответить
тим більш - уся нефтянка - єдиний практично, комбінат у Мозирі
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29.08.2024 15:08 Ответить
та у Новополоцку
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29.08.2024 18:50 Ответить
Білоруська нефтянка мала бути спалена 24 лютого 2022 року.
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29.08.2024 15:11 Ответить
Знає, що не буде п*здіти, про нього всі швидко забудуть.
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29.08.2024 15:40 Ответить
"Я вам пакажу карту аткудава мяне чик-чирик пряйде".
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29.08.2024 16:53 Ответить
віримо, лука, віримо !

курва !
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29.08.2024 15:00 Ответить
Все що ******* ***** та його наложниця бульбафюрер завжди потрібно сприймати навпаки,це потологічні брехуни,якщо каже ні,значить готує якусь провокацію 100%
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29.08.2024 15:01 Ответить
брехливий тарган,всеж наважується вступити у війну
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29.08.2024 15:01 Ответить
Олександр Лукашенко запевнив, що не віддасть наказу про вступ у війну РФ проти України, поки до Мінська не прийдуть із "поганими намірами"

Тобто, поки хтось лише ітиме на Мінськ, "поганих намірів" ти не вбачатимеш. Аж поки у Мінськ не увійдуть.
У тебе все в порядку, га?
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29.08.2024 15:02 Ответить
Було, Сашка, БУЛО. Чернігівщина та Житомирщина з Київщиной помятают. Так шо не відбрихатись тобі, **** колгозпна. Ні тобі ні твоїм ублюдкам.
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29.08.2024 15:02 Ответить
ми це вже чули перед 22 роком. лукло-3.14здло
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29.08.2024 15:04 Ответить
Хиторожопу картоплини вже давно час смажити на маленькому вогнику.. довго й боляче. А слухати його та вірити - ну... дуже сумніваюся, що хтось вірить цій паскуді
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29.08.2024 15:07 Ответить
А де ті карти, що показував, злочинець гаагський??
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29.08.2024 15:08 Ответить
А як же з бульбондії кацапи зайшли в Україну?! А в кого я питаю? Хто б тебе бульбофюрера питав? Поки ти у ***** смоктав...
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29.08.2024 15:11 Ответить
Не важливо, що говорить Лукашенко. Важливі дії та їх наслідки. А вони такі - Біломосковія є ворожою країною, яка офіційно підтримує війну (а не кризу) Московії проти України, надаючи Московії: територію, бази, економічну та військову підтримку.

Нагадаю усім, хто хоче вірити словам Лукашенко:
"Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь.". 14 лютого 2022 року. Рєзніков, поціновувач яєць по 17 грн./шт., за сумісництвом - міністр оборони України.
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29.08.2024 15:12 Ответить
Брешеш , собака
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29.08.2024 15:15 Ответить
Буде наказ чи ні, то не бульбокурви рішення. Він лише звичайний виконавець провінційного рівня.
От як воно з колєнькай чартером на Дубай здрисне- наказ є.
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29.08.2024 15:15 Ответить
Бульбаші може і не зайдуть. А от вагнера якісь, інші "зельоні человечкі", самі кацапи можуть. Цілком. Дуже сподіваюсь, що "потужні фортифікації і мінування"там на Півночі - то не черговий міф від Зе-ОПи.
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29.08.2024 15:16 Ответить
А на підступах до Вовчанська теж казали про мінні поля, фортифікації, зуби дракона.....
І що там зараз?!
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29.08.2024 16:11 Ответить
А ракети з твоєї території, а захід військ з твоєї території, це що??? Гадаєш українці забули? Буде і тобі рахунок виставлений!
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29.08.2024 15:22 Ответить
картопля гнила блд, покусана і інфікована колорадами, хто тобі повірить , після того що наговорив і накоїв
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29.08.2024 15:23 Ответить
Лука, просись у НАТО .
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29.08.2024 15:30 Ответить
Походу таракан очкует и упал на измену
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29.08.2024 15:43 Ответить
Якщо бульбаш обійцяє і клянеться, що на Україну; "... крім тракторів і комбайнів ніщо через кордон в приципі не піде", як він заявив після прильоту в аеропорт Житомир в 2020 році під час пресконференції в місцевому ОДА, то треба чекати чогось дуже підлого, ганебного, небезпечного і мерзотного, бо всі дуже добре пам'ятають 24.02.2022 року. Замість тракторів - танки, замість комайнів - бомбардувальники з бомбами і ракетами по лікарнях, нафтобазах, школах!
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29.08.2024 16:09 Ответить
Значить треба посилити увагу на кордоні з бульбашами.
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29.08.2024 16:56 Ответить
Курва вусата. Брехлива.
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29.08.2024 17:07 Ответить
Він всього навсього призначений з кремля "губєрнатар мінскай губєрніі". По суті позбавлений права будь якого самостійного рішення. Я більш ніж впевнений, що навіть цей висер йому по тєлєгє скинули фсбешники. Ну дядя і озвучив. Скажуть мацковскіє гасподарі воювати, бялорускіє кріпосні тихо обітруться і підуть воювати.
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29.08.2024 17:28 Ответить
Эй рослый--- а мы с хорошими намерениями прийдем. Открой ворота дурачек.
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30.08.2024 01:39 Ответить
 
 